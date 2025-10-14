ETV Bharat / state

கரூர் விவகாரத்தில் தமிழக அரசு தலைகுனிந்து நிற்கிறது - நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சனம்!

கரூர் விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் தமிழக அரசின் தலையில் குட்டு வைத்துள்ளது. தமிழக அரசு தலைகுனிந்து நிற்கிறது என பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன்
பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
October 14, 2025

சிவகங்கை: திமுக அரசு முடிவடைய இன்னும் 176 நாட்களே உள்ளது எனவும், வரவிருக்கும் தேர்தலில் ஆட்சியை மாற்றும் சக்தி மக்களிடமே உள்ளது என்றும் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் ‘தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனின் பயணம்’ என்ற தலைப்பில், சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் நேற்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

பிரச்சாரத்தின் முடிவில் காரைக்குடியில் நேற்றிரவு நடைபெற்ற கூட்டத்தில் அவர் பேசினார். அப்போது, "திமுக அரசு முடிவடைய இன்னும் 176 நாட்களே உள்ளன. மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா திமுக ஆட்சியை கலைக்க வரவில்லை. மக்களே அதை முடிவுக்குக் கொண்டுவரப் போகிறார்கள். வரவிருக்கும் தேர்தலில் ஆட்சியை மாற்றும் சக்தி மக்களிடம் உள்ளது.

மேலும், மருதுபாண்டியரின் ஜம்பு பிரகடனம் போன்று திமுக ஆட்சியை விரட்டியடித்து, பழனிசாமி தலைமையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க இன்று காரைக்குடி வந்துள்ளோம். முதலமைச்சர் நிகழ்ச்சிக்கு கேட்ட இடத்தில் அனுமதி கிடைக்கிறது. ஆனால், பாஜகவிற்கு மட்டும் ஏன் அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது? அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால்தான் கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்தனர். கரூரில் ஏன் 30 ஆம்புலன்ஸ்கள் வந்தன? திமுக அமைச்சர்கள் அதனை ஏற்பாடு செய்தார்களா?" என்று அடுக்கடுக்காக கேள்வி எழுப்பினார்.

இதையும் படிங்க: தவெகவை பயன்படுத்தி பாஜகவும், அதிமுகவும் அரசியல் நாடகத்தை நடத்த விரும்புகிறது: சிபிஎம் கே.பாலகிருஷ்ணன் பேட்டி!

மேலும் பேசிய அவர், "கரூர் விவகாரத்தில், உச்ச நீதிமன்றம் தமிழக அரசின் தலையில் குட்டு வைத்துள்ளது. தமிழக அரசு தலைகுனிந்து நிற்கிறது. உயர் நீதிமன்றம் மீது உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது. நாங்கள் ஏற்கெனவே உச்ச நீதிமன்றம் தானாக முன்வந்து இதுகுறித்து விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டோம். இன்று உச்ச நீதிமன்றம் மூலமே அதற்கு நீதி கிடைத்துள்ளது. கரூர் சம்பவம் குறித்த நல்ல தீர்ப்பு வெகு விரைவில் வரும். இதில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் நிச்சயமாக வெகு விரைவில் சிறைக்கு அனுப்பப்படுவார்கள்” என்றார்.

அத்துடன், "அதிமுக - பாஜக கூட்டணி இயற்கையான, நேசமான கூட்டணி. தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் வருவது உறுதி. வருங்காலம் ஒளிமயமான எதிர்காலமாக அமையும்" என்று நயினார் நாகேந்திரன் பேசினார்.

இந்நிகழ்வில், பாஜக மூத்த தலைவர் ஹெச்.ராஜா, மாநில பொதுச் செயலாளர் கருப்பு முருகானந்தம், அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில் நாதன், கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.

