பாஜகவிற்கு விஜய் சரமாரி கேள்வி - நயினார் நாகேந்திரன் பதிலடி!
தவெக தலலைவர் விஜய் தன்னை எல்லோருடனும் ஒப்பிட்டு கொள்வது சரியானது அல்ல என பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
Published : September 21, 2025 at 10:27 AM IST
கோயம்புத்தூர்: பிரதமர் மோடி ஆட்சியில் ஒரு மீனவர் கூட சுட்டுக் கொல்லப்படவில்லை என தவெக தலைவர் விஜய்க்கு, பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, 1500 பெண்களை தொழில்முனைவோராக மாற்றும் “மோடியின் தொழில் மகள்” திட்ட விழா கோவையில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில், மத்திய அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி, பாஜக தேசிய மகளிரணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டனர்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன்,"திமுக ஆட்சியில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மட்டும் தமிழகத்தில் 17 வன்கொடுமை சம்பவங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில் 12 சம்பவங்கள் இளம் குழந்தைகள் மீதான தாக்குதல். திமுகவின் இந்த குடும்ப ஆட்சியால் மக்களுக்கு எந்த நன்மையும் கிடையாது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை சந்தித்ததை பலரும் ஏளனமாக விமர்சிப்பதற்கு காரணம் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்.
தமிழகத்தில் வரி உயர்வால் பொதுமக்களும், தொழில் முனைவோரும் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கொடுக்கின்ற இடத்தில் பாஜகவும், எடுக்கின்ற இடத்தில் திமுகவும் உள்ளது. ஒரு லட்சம் கோடிக்கு மேல் திமுகவினர் சொத்து சேர்த்துள்ளனர். ஜி ஸ்கொயர் (G Square) பினாமி மூலம் நிலத்தை விற்பனை செய்கின்றனர். மேலும், வனப்பகுதியை ஒட்டிய இடத்தை ரியல் எஸ்டேட் (real estate) போட்டுள்ளனர். இதுகுறித்து வழக்கு தொடர உள்ளோம்” என்றார்.
'ஸ்கிரிப்ட் சரியாக எழுதி தர வேண்டும்'
தொடர்ந்து, நிகழ்ச்சியில் பேசிய தமிழிசை சௌந்தரராஜன், "பாஜக மகளிர் நலனுக்காக பல திட்டங்களை செய்துள்ளது. ஆனால், திமுக அரசு மகளிருக்கு எதிரான விரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. நடிகர் விஜய் பாஜக ஆட்சியில் மீனவர்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை என விமர்சித்துள்ளார். விஜய்க்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுப்பவர்கள் சரியாக எழுதி கொடுக்க வேண்டும். பிரதமர் மோடி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு 3,700 தமிழக மீனவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்" என தெரிவித்தார்.
நிகழ்ச்சியில் சிறப்புரையாற்றிய மத்திய அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி “ மகளிர் முன்னேற்றத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு பிரதமர் மோடியின் திட்டங்கள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கடந்த 11 ஆண்டு கால பாஜக ஆட்சியில், 23 சதவீதமாக இருந்த மகளிர் வேலை வாய்ப்பு இன்று 42 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. பிரதமரின் அனைத்து திட்டங்களிலும் மகளிருக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது” என்றார்.
நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது 'பிரதமர் மோடி, ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது மின்வெட்டு செய்வீர்களா? என்றும், பாஜக ஆட்சியில் மீனவர்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை' எனவும் தவெக தலைவர் விஜய் கூறியுள்ளாரே என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு, "விஜய் பிரச்சாரம் செல்லும் இடங்களில் மின்தடை ஏற்படுத்துவது சரியான செயல் அல்ல. அதேபோல், அவர் தன்னை எல்லோருடனும் ஒப்பிட்டு கொள்வதும் சரியானது அல்ல. காங்கிரஸ் ஆட்சியில் ஏராளமான மீனவர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர். ஆனால் மோடி ஆட்சியில் ஒருவர் கூட சுட்டுக் கொல்லப்படவில்லை” என்று பதிலளித்தார்.
'விஜய் தீவிர அரசியலில் இல்லை'
தொடர்ந்து பேட்டியளித்த வானதி சீனிவாசன், "தமிழகத்தில் அரசியல் கட்சிகள் இதுபோன்று கூட்டம் நடத்தும்போது திமுக அரசு மின்வெட்டு செய்வது வாடிக்கைதான். எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும், அண்ணாமலைக்கும் இதுபோன்று நடந்துள்ளது. மற்ற கட்சிகளுக்கு என்ன நடக்கிறதோ அதுதான் விஜய்க்கு நடக்கிறது. தீவிர அரசியலில் இல்லாததால் விஜய்க்கு இதைப்பற்றி தெரியவில்லை. இதற்காக, அவர் பிரமதர் மோடி வரைக்கும் ஒப்பிட்டு பார்க்க தேவையில்லை. காங்கிரஸ் ஆட்சியில் மீனவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. மீனவர்கள் பிரச்சனையில் விஜய் அப்டேட்டாக இல்லை" என்றார்.