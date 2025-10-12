திமுக ஆட்சிக்கு முடிவுரை... இன்று முதல் கவுண்டவுன் ஸ்டார்ட்: நயினார் நாகேந்திரன்
சுதந்திரப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தலைவர்களை சாதித்தலைவர்கள் என்று சொன்னால் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? காமராஜர், பசும்பொன் தேவர், வ.உ.சிதம்பரனார் உள்ளிட்டோர் சாதித்தலைவர்களா? என்றும் நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : October 12, 2025 at 7:46 PM IST
மதுரை: திமுக ஆட்சியின் முடிவுரைக்கான கவுண்டவுன் தொடங்கிவிட்டதாக நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் 'தமிழகம் தலை நிமிர, தமிழனின் பயணம்' என்ற தலைப்பில் பிரச்சார பயணத்தை தொடங்கியுள்ளார். அதற்காக, மதுரை மீனாட்சி அம்மனை தரிசித்த அவர், முதல் நிகழ்ச்சியாக கைத்தறி நகர் பகுதியில் உள்ள கிராம பொதுமக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் சிறப்புரையாற்றினார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் வேண்டும். பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் குழாய் அமைக்கவே பணம் கேட்கிறார்கள். பணம் ஒன்றை மட்டும் குறிக்கோளாக பார்க்கும் ஆட்சி, வெகு விரைவில் அகற்றப்பட வேண்டும். அதற்கான முகூர்த்த நாள் இன்று குறிக்கப்பட்டு, பிரச்சாரத்தை ஆரம்பித்துள்ளோம்.
திமுக ஆட்சியில் பெண்கள் மீதான பாலியல் குற்றங்கள் 50 சதவீதம், சிறுமிகள் மீதான பாலியல் குற்றங்கள் 283 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. லாக்கப் டெத் 24 நடந்துள்ளது. சொல்ல முடியாத துயரத்தில் மக்கள் இருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட ஆட்சி தொடரக்கூடாது.
கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அது எப்படி நடந்தது? இது அரசு மற்றும் காவல்துறையின் குற்றம். காவல்துறையை கையில் வைத்திருப்பது யார்? தினம் தினம் படுகொலை, கிட்னி முறைகேடு வழக்கு, ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை என இவை அனைத்திற்கு பின்னணியில் திமுகவினர் தான் உள்ளனர். இன்றிலிருந்து கவுண்டவுன் தொடங்கிவிட்டது.
தமிழகம் மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது தலைகுனிவான சூழ்நிலையில் உள்ளது. எந்த திட்டங்களும் இவர்களுடைய திட்டமல்ல, மத்திய அரசின் திட்டம். மற்ற மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் நம் மாநிலத்தை ஏளனமாக நினைக்கக்கூடிய நிலையில் தான் திமுக ஆட்சி உள்ளது” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஆளுங்கட்சிக்கு எதிர்க்கட்சிகள் எந்த நிகழ்ச்சியும் நடத்தக்கூடாது. எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டம் நடத்தி மக்களிடம் பேசக் கூடாது என நினைக்கிறார்கள். அதனால்தான் கரூரில் தவெகவினர் கேட்ட இடம் ஒதுக்கப்படவில்லை. கரூரில் சம்பவம் நடந்த உடனே முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி வருகிறார். அவர் வருவதற்கு முன்பே ஆம்புலன்ஸ் வருகிறது.
மேலும், சாதி தலைவர்களின் பெயர் தெருக்களின் பெயராக இருக்கக் கூடாது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சுதந்திரப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தலைவர்களை சாதித்தலைவர்கள் என்று சொன்னால் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? காமராஜர், பசும்பொன் தேவர், வ.உ.சிதம்பரனார் உள்ளிட்டோர் சாதித்தலைவர்களா? இவர்களது பெயரை வைக்க கூடாதா? அப்படியானால் எல்லா ஊர்களிலும் கருணாநிதி பெயர் உள்ளதே” என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி பிரச்சார கூட்டத்தில் தவெக கொடி குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த நயினார், 'தொண்டர்களால் சேர்வதுதான் இயற்கையான கூட்டணி' என்றார்.