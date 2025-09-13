ETV Bharat / state

எதிர்க்கட்சிகளின் பிரச்சாரத்துக்கு ரூல்ஸ் போடுவதுதான் திராவிட மாடல்: நயினார் நாகேந்திரன் காட்டம்

திமுக ஆட்சியில் விசிக, காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகள் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதற்கு மட்டும் எந்த விதிமுறைகளும் விதிக்கப்படுவதில்லை என நயினார் நாகேந்திரன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன்
பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 13, 2025 at 10:40 AM IST

சென்னை: எதிர்க்கட்சிகள் மாநாடு, பிரச்சாரம் நடத்துவதற்கு திமுக அதன் கூட்டணி கட்சிகள் சிறப்பு ரூல்ஸூம், வேறு கட்சிகளுக்கு புதிய ரூல்ஸூம் வைத்துள்ளது என பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவின் 15-வது குடியரசு துணைத் தலைவராக தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் பதவியேற்றார். இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதற்காக டெல்லி சென்ற தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் விமான மூலம் சென்னை திரும்பினார். அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் குடியரசு துணைத் தலைவராக பதவியேற்றது குறித்து பேசியபோது, “தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒருவர் குடியரசு துணைத் தலைவராக பதவியேற்றதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்” என்றார்.

தொடர்ந்து தவெக தலைவர் விஜய்யின் முதல் பிரச்சாரம் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த நயினார் நாகேந்திரன், “திமுக ஆளும் கட்சியாக இருக்கும் வரை, அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு ஒரு ரூல்ஸ். பிற கட்சிகளுக்கு வேறு ரூல்ஸ். திமுகவின் கூட்டணி கட்சியான விசிக, காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகள் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதற்கு எந்த விதிமுறைகளும் இருக்காது, சிறப்பு அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

எதிர்கட்சிகளுக்கு அனுமதி மறுப்பு

அவ்வளவு ஏன்? திருநெல்வேலியில் நடந்த காங்கிரஸ் கட்சி மாநாட்டிற்கு அரசு பேருந்துகளே சென்றன. ஆனால், எதிர்கட்சிகள் நடத்தும் மாநாட்டுக்கோ, பிரச்சாரத்துக்கோ பேருந்துகளுக்கு தடை விதிக்கின்றனர். கொடி, பேனர் அதிகமாக வைக்கக் கூடாது என்று கூறுகின்றனர். திமுக, காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் என்றால் ஆட்கள் நடமாட முடியாத அளவிற்கு பேனர்கள் வைக்கின்றனர். ஆனால், வேறு கட்சிகளின் மாநாடுகளுக்கு கூட்டம் சேரக் கூடாது என்பதற்காக பல ரூல்ஸ்களை போடுகிறார்கள். இதுதான் திமுக ஆட்சியின் சமத்துவம். எதிர்கட்சிகளுக்கு ஜனநாயக உரிமைகள் கிடையாது என்பதுதான் திமுகவின் திராவிட மாடல்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: கன்னியாகுமரியில் சோகம்: கிரேன் மோதி தவெக தொண்டர் உட்பட 2 பேர் பலி - 4 பேர் படுகாயம்

தொடர்ந்து, பேசிய அவர், “சமூக வலைதளங்களிலும் எதிர்கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் தங்களது கருத்தை வெளியிட்டால், அவர்களை கைது செய்து சிறையில் அடைக்கின்றனர். ஆனால், அவர்கள் மட்டும் மற்ற கட்சிகளை கிண்டல் செய்து பதிவு வெளியிடுவார்கள்” என்றார்.

இதையடுத்து, வரும் தேர்தலுக்கு பாஜக பிரச்சாரம் மேற்கொள்வது குறித்து கேட்டதற்கு, “விரைவில் பிராச்சாரத்தை தொடங்குவோம். பாஜக 24 மணிநேரமும் மக்களுக்காக உழைக்கும் கட்சி. பிரதமர் மோடி 24 மணி நேரத்தில் 20 மணி நேரம் மக்களுக்காக அயராமல் உழைத்து கொண்டு இருக்கிறார். உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவும் அப்படித்தான். வரும் தேர்தலில் நிச்சயம் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும்” என்றார்.

