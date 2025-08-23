தூத்துக்குடி: “பாஜகவிற்கு எதிரி யாரும் இல்லை. நாங்கள் மக்கள் சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். நாங்கள் யாரையும் எதிரியாக நினைக்கவில்லை” என்று பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி விமான விமான நிலையத்தில் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் நேற்று (ஆகஸ்ட் 22) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “வருகிற 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை எதிர்நோக்கி உள்ளோம். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஆட்சி அமைக்கும். மக்கள் விரோத ஆட்சிக்கு 2026 தேர்தல் சிறந்த முடிவாக இருக்கும். திமுகவின் மூத்த செய்தி தொடர்பாளராக இருந்த ராதாகிருஷ்ணன், அமித்ஷா முன்னிலையில் கட்சியில் இணைந்துள்ளார். அவரைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொருவராக வந்து பாஜகவில் சேர்வதற்கும் வாய்ப்புள்ளது” என்றார்.
அவரிடம், "வருகிற தேர்தலில் கோவில்பட்டி தொகுதியில் போட்டியிடுவீர்களா?" என்று செய்தியாளர் கேட்டதற்கு, “இல்லை. எந்த தொகுதி என்று நான் பின்னர் கூறுகிறேன். தற்போது எனக்கு திருநெல்வேலி தொகுதி உள்ளது” என்றார். பின்னர், "பாஜகவை தவெக தலைவர் விஜய், எதிரி கட்சி என்று கூறியிருக்கிறாரே ?" என நிருபர்கள் கேட்டனர். அதற்கு, “எங்களுக்கு எதிரி யாரும் இல்லை. நாங்கள் மக்கள் சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். பாஜக ஒரு மிகப்பெரிய கட்சி. நாங்கள் யாரையும் எதிரியாக நினைக்கவில்லை” என்றார்.
தொடர்ந்து திமுகவை விமர்சித்த நயினார் நாகேந்திரன், “மறைந்த இல.கணேசன் நாகாலாந்து ஆளுநராக இருந்தார். தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பாண்டிச்சேரி மற்றும் தெலங்கானா ஆளுநராக இருந்தார். திமுகவில் இந்த மாதிரி பதவி கொடுக்க முடியுமா? பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் அமித்ஷா ஆகியோர் இணைந்து தற்போது இந்திய நாட்டின் குடியரசு துணை தலைவராக ஒரு தமிழரை அறிவித்திருக்கிறார்கள். தமிழ், தமிழர் என்று கூறும் இவர்கள், இப்படி யாரையாவது இதுபோன்று ஆக்கியுள்ளார்களா?” என்று கேள்வியெழுப்பினார்.
மீனவர்களுக்கு என்ன செய்தார்கள்?
அதனைத் தொடர்ந்து, மீனவர்களுக்கு பாஜக எதுவும் செய்யவில்லை என்று தவெக தலைவர் விஜய் கூறியது குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “2004 இல் இருந்து 2014 வரை ஆட்சியில் இருந்தது யார்? அப்போது எத்தனை மீனவர்கள் சுட்டு கொல்லப்பட்டார்கள்? 2014 இல் இருந்து தற்போது வரை யாரையாவது சுட்டுக் கொன்றார்களா? திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் 2 லட்சம் மீனவர்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுப்போம், வேலைவாய்ப்பு கொடுப்போம் என்றார்கள். ஆனால் நான்கு வருடங்கள் ஆகியும் என்ன செய்தார்கள்?” என கேள்வி எழுப்பினார்.
முன்னதாக, சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில், பாஜக தரப்பில் தேர்தல் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதன் ஒரு பகுதியாக, தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 28 தொகுதிகளுக்கான முகவர்கள் கூட்டம் திருநெல்வேலியில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கலந்துகொண்டார். இவருக்கு பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தனது இல்லத்தில் விருந்து அளித்தார். கூட்டத்தை முடித்தபிறகு அமித்ஷா தூத்துக்குடி விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்தார். அவருடன் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் அண்ணாமலை உடனிருந்தனர்.