"அத பத்தி இபிஎஸ் கிட்ட கேளுங்க" அதிமுக குறித்த கேள்விக்கு நயினார் நாகேந்திரன் பளிச் பதில்!

தமிழக பாஜக சார்பில் மதுரையில் தொடங்கவுள்ள பிரச்சார யாத்திரையில் அதிமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் பங்கேற்க உள்ளனர் என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

நயினார் நாகேந்திரன்
நயினார் நாகேந்திரன் (@nainar nagendran X Page)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2025 at 1:35 PM IST

2 Min Read
பெரம்பலூர்: பாஜக அணி பிரிவுகளின் மாநில நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்டத் தலைவர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் பெரம்பலூரில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்திலுள்ள கூட்ட அரங்கில் அக்கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையில் நேற்றிரவு நடைபெற்றது.

கட்சியின் அமைப்புச் செயலாளர் கேசவ விநாயகம் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் அக்கட்சியின் பல்வேறு அணிகளை சேர்ந்த மாநில நிர்வாகிகள் மற்றும் அனைத்து மாவட்டத் தலைவர்களும் பங்கேற்றனர்.

கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களின் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு நயினார் நாகேந்திரன் பதிலளித்தார். அதிமுக விலிருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை ஒருங்கிணைக்கும் முயற்சி குறித்த கேள்விக்கு, "அது அவர்களது உட்கட்சி பிரச்சனை. இதுகுறித்து அதிமுக பொதுச் செயலாளர் பழனிசாமியிடம் கேளுங்கள்" என்று அவர் பதிலளித்தார்.

"எடப்பாடி பழனிச்சாமியை முதல்வர் வேட்பாளராக ஏற்க முடியாது" என்று அமமுக பொது செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளது குறித்த கேள்விக்கு நயினார் நாகேந்திரன் பதிலளிக்க மறுத்துவிட்டார்.

தொடர்ந்து, ஒன்றிய அரசு தற்போது அமல்படுத்தியுள்ள GST வரி குறைப்பால் அடித்தட்டு ஏழை மக்களுக்கு எந்த பயனுமில்லை என்று பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் தரப்பில் எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டு குறித்து அவரிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

இதையும் படிங்க:கல்விக்கு தடை ஏற்படுத்த ஒன்றிய அரசு முயற்சிக்கிறது! முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு!

அதற்கு, "அடித்தட்டு மக்களுக்கு ஒன்றிய அரசு தான் ரேஷன் பொருட்களை குறைந்த விலையில் வழங்கி வருகிறதே" என்ற நயினார் பதிலளித்தார்.

உலகமயமாக்கல் மற்றும் தாராளமயமாக்கல் என்ற பேரில் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வெளிநாட்டு பொருட்களை இந்தியாவில் கடைவிரிக்க விட்டுவிட்டு சுதேசி பொருட்களை மக்கள் வாங்க வேண்டும் என்று தற்போது பிரதமர் மோடி கூறுவது சாத்தியமா? அத்துடன் பிரதமர் மோடி உடுத்தும் ஆடையே வெளிநாட்டு ஆடைதான் என்று காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளதே என்று நயினாரிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

அதற்கு, "அமெரிக்க வரிவிதிப்புக்கு பிறகு தான் சுதேசி பொருள்கள் பயன்பாடு குறித்து மோடி கருத்து தெரிவித்துள்ளார். அவர் கூறியுள்ளது இந்தியாவில் சாத்தியமே. டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை சாத்தியமில்லை என்றார்கள். இன்று சாலையோர இளநீர் வியாபாரி கூட டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைக்கு மாறியுள்ளனரே? எனவே சுதேசி பொருட்களை வாங்குவது என்பதும் சாத்தியமே" என்று நயினார் கூறினார்.

அத்தியாவசிய பொருட்களின் மீதான GST வரியை குறைத்துள்ளதாக கூறிவிட்டு, ஏற்கெனவே பள்ளி மாணவ மாணவிகளின் நோட்டு, புத்தகங்கள் தயாரித்திட உதவும் மேல்அட்டைக்கு 18% வரி விதித்துள்ளதுடன், GST வரி குறைப்புக்கு முன்பே சுங்க கட்டணத்தை உயர்த்தியுள்ளது குறித்தும் நயினாரிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

அதற்கு, "இது பிரதமர் மட்டும் எடுத்த முடிவு அல்ல; இந்த வரி குறைப்hg நடவடிக்கையில் அனைத்து மாநில நிதி அமைச்சகத்திற்கும் பங்குள்ளது. மேலும் இதில் உள்ள குறைகளை களைந்திடஅடுத்தடுத்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றும் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

பாஜக தொடங்கவுள்ள யாத்திரை குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "வரும் அக்டோபர் 12 ஆம் தேதி தமிழக பாஜக சார்பில் மதுரையில் தொடங்கவுள்ள பிரச்சார யாத்திரையில் பாஜக அகில இந்திய தலைவர் கே.பி.நட்டா கலந்து கொள்ள உள்ளார். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் (NDA) முக்கிய அங்கம் வகிக்கும் அதிமுக சார்பில் அக்கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் இந்த யாத்திரையில் பங்கேற்க உள்ளனர்" என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.

