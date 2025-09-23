ETV Bharat / state

பாஜகவில் கோஷ்டி பூசலா? வானதி சீனிவாசன் ஆவேசம்

டிடிவி தினகரனை அண்ணாமலை சந்தித்து பற்றி எனக்கு தெரியாது. எங்களுக்குள் எந்த கோஷ்டி பூசலும் இல்லை என வானதி சீனிவாசன் கூறினார்.

வானதி சீனிவாசன் (கோப்புப்படம்)
வானதி சீனிவாசன் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2025 at 1:42 PM IST

கோவை: தமிழக பாஜகவில் எந்த கோஷ்டி பூசலும் இல்லை என்றும், சிலர் வேண்டுமென்றே தவறான தகவல்களை பரப்பி குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி வருவதாகவும் அக் கட்சியின் தேசிய மகளிரணித் தலைவரும், எம்எல்ஏவுமான வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.

கோவையில் மக்கள் சேவை மையம் சார்பில் பெண்களுக்கு இலவச தையல் பயிற்சி வகுப்புகள் தொடக்க விழா இன்று நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட வானதி சீனிவாசன், பெண்களுக்கு இவலச தையல் இயந்திரங்களை வழங்கி உரையாற்றினார். நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசுகையில், "ஜிஎஸ்டி குறைப்பு அமலுக்கு வந்துள்ளது. நாடு முழுவதும் அதிகமாக பயன்பாட்டில் உள்ள பொருட்களுக்கு வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் மூலம் வியாபாரமும், நாட்டின் பொருளாதாரமும் வளர்ச்சி அடையும். ஜிஎஸ்டி குறைப்பால் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி பல மடங்கு அதிகரிக்கும் என சர்வதேச நிதி நிறுவனங்கள் கணித்துள்ளன.

வரி குறைக்கப்பட்டது தொடர்பாக பொதுமக்கள் மத்தியில் பாஜக தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறது. வரி குறைப்பு அமலுக்கு வந்தாலும், சில நிறுவனங்கள், முன்பு இருந்ததை போல அதிகபட்ச வரியுடன் பொருட்களை விற்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, பொதுமக்கள் இதனை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். வரி குறைப்பு பயனளிக்கிறதா? என பொதுமக்களே சுயபரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள்.

மக்களுக்காக மிகப் பெரிய வரி சீர்திருத்தத்தை பிரதமர் மோடி கொண்டு வந்துள்ளார். இது தீபாவளி பரிசு. ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தத்தை விரைவாக செய்து தந்த மத்திய நிதியமைச்சருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்து கொள்கிறோம். ஜிஎஸ்டி குறைப்பை அமல்படுத்தும் நடவடிக்கையை மாநில அரசு தான் செய்ய வேண்டும். ஆனால், இது குறித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எதுவும் பேசாமல் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

கடந்த காலங்களில் ஜிஎஸ்டி வருவாய் அதிகரித்ததால் தான், சம்பளதாரர்களுக்கு ரூ. 12 லட்சம் வரை வருமான வரி விலக்கு அளிக்க முடிந்தது. வரியே வேண்டாம் என்றால் அரசை எப்படி நடத்துவது? வரி கட்டுவது பெருமை என்ற நிலையை மோடி கொண்டு வந்துள்ளார். மக்கள் தரும் வரி, பல்வேறு திட்டங்களாக திரும்பி வருகிறது.

கோஷ்டி பூசலா?

சமூக வலைதளங்களில் அரைகுறை அறிவு படைத்த சிலர் போடும் பதிவுகளை நான் கண்டு கொள்வதில்லை. அண்ணாமலை - டிடிவி தினகரன் சந்திப்பு பற்றிய தகவல் எனக்கு தெரியாது. பாஜகவில் எந்த கோஷ்டி பூசலும் கிடையாது. பாஜக தலைமையிலான கூட்டணியை பலப்படுத்துவதற்காகவே அண்ணாமலை செயல்பட்டு வருகிறார். எங்களுக்குள் எந்த அரசியலும் இல்லை. கல்வி நிதிவை வைத்து திமுக தான் அரசியல் செய்து வருகிறது" என வானதி சீனிவாசன் கூறினார்.

