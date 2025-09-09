ETV Bharat / state

சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு வாக்களிக்காதது தமிழர்களுக்கு செய்யும் துரோகம்: வானதி சீனிவாசன் ஆவேசம்

குடியரசு தலைவர் தேர்தலில் திரெளபதி முர்மு நின்ற போது, ஒடிசாவை சேர்ந்த அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் அவருக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தன என வானதி சீனிவாசன் கூறினார்.

நிருபர்களிடம் பேசும் வானதி சீனிவாசன்
நிருபர்களிடம் பேசும் வானதி சீனிவாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2025 at 2:07 PM IST

கோயம்புத்தூர்: குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் என்டிஏ கூட்டணி வேட்பாளரான சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு வாக்களிக்காதது, தமிழர்களுக்கு செய்யும் துரோகம் என்று கோவை தெற்கு தொகுதி பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.

குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தல், டெல்லியில் இன்று நடைபெறுகிறது. இதில் பாஜக தலைமையிலான என்டிஏ கூட்டணி வேட்பாளரான சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கும், இந்தியா கூட்டணி வேட்பாளரான சுதர்சன் ரெட்டிக்கும் இடையே போட்டி நிலவி வருகிறது. என்டிஏ கூட்டணி எம்.பி.க்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் இருப்பதால், சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெறுவது உறுதியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில்,குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற வேண்டி கோவை மாவட்டம் புலியகுளம் முந்தி விநாயகர் கோயிலில் வானதி சீனிவாசன் தலைமையில் சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது. அதன் பின்னர் அங்கிருந்த செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறியதாவது:

இன்று ஒரு சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாளாக இருக்கிறது. குடியரசு துணைத்தலைவர் தேர்தலில் நம்முடைய மண்ணின் மைந்தன் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் போட்டியிடுகிறார். இதில், சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் நிச்சயம் வெற்றி பெற்று, குடியரசு துணைத் தலைவராக பதவியேற்கவுள்ளார்.

தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பாஜக தலைவர்களும், தொண்டர்களும் அந்தந்த பகுதிகளில் இருக்கும் கோயில்களில் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற வேண்டி பூஜை செய்து வருகின்றனர். கோவையில் மட்டும் சுமார் 25 கோயில்களில் விசேஷ அபிஷேகங்களும், அர்ச்சனைகளும் நடைபெறுகின்றன.

ஒரு கட்சியின் சாதாரண தொண்டனாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொடங்கிய ராதாகிருஷ்ணன், மாநில தலைவராகவும், இரண்டு முறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும், ஆளுநராகவும் உயர்ந்தவர். மக்களுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்தவர். தமிழ், தமிழர் என பேசும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம், துணை ஜனாதிபதி போட்டிக்கு ஒரு தமிழர் போட்டியிடும் போது, அவரை ஆதரிக்காமல் இருக்கின்றனர். இது, தமிழர்களின் முதுகில் குத்துவதை போன்றது.

ஒடிசாவை சேர்ந்த திரௌபதி முர்மு, குடியரசு தலைவர் தேர்தலில் நின்ற போது, ஒடிசாவை சேர்ந்த அனைத்து அரசியல் கட்சியினரும், இதனை தங்களுக்கு கிடைத்த அங்கீகாரமாக நினைத்து, அவருக்கு ஆதரவு கொடுத்தனர். ஆனால், தமிழர்கள் எல்லாம் ஒன்று பட வேண்டும் என பேசுகிற திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும், அதன் கூட்டணி கட்சிகளும் இன்று சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ஆதரவு கொடுக்காமல் உள்ளனர். இது, தமிழர்களுக்கு எதிரான துரோகம்" என வானதி சீனிவாசன் கூறினார்.

அப்போது, பாஜக கூட்டணியில் இருந்து, டி.டி.வி., ஓ.பி.எஸ் ஆகியோர் விலகியது குறித்து நிருபர்கள் கேட்டனர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், "தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பல்வேறு கட்சிகள் இருந்தன; இருக்கின்றன. அந்தந்த கட்சிகளில் சில பிரச்சினைகள் வரும் போது, அதன் தலைமை அதற்கேற்ப சில முடிவுகளை எடுக்கும். அது அவர்களின் உரிமை. நம்முடைய ஒற்றை இலக்கு என்பது 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்புவது மட்டும்தான்" என வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

CP RADHAKRISHNANவானதி சீனிவாசன்குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல்VICE PRESIDENT ELECTIONVANATHI SRINIVASAN

