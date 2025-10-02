ETV Bharat / state

காந்தி சிலைக்கு காவித்துண்டு அணிவித்த பாஜகவினர்.. மதுரையில் பரபரப்பு!

காந்தி சிலைக்கு காவித்துண்டு அணிவித்த சம்பவம் சர்ச்சையான நிலையில், மதுரை காந்தி மியூசியத்தில் போலீஸ் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

காந்தி சிலையில் மாலையுடன் காவித்துண்டு இருந்த காட்சி
காந்தி சிலையில் மாலையுடன் காவித்துண்டு இருந்த காட்சி
ETV Bharat Tamil Nadu Team

October 2, 2025

மதுரை: மதுரை காந்தி மியூசியத்தில் அமைந்துள்ள காந்தி சிலைக்கு, பாஜகவினர் காவித்துண்டு அணிவித்த சம்பவம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மகாத்மா காந்தியின் 156-வது பிறந்தநாள் விழா இன்று (அக்.2) நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு மதுரை காந்தி அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள மகாத்மா காந்தி சிலைக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள், சமூக செயல்பாட்டாளர்கள், அமைப்புகள் சார்பில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்யப்பட்டது.

அந்த வகையில், தமிழக பாஜக மேலிடப் பொறுப்பாளர் அரவிந்த் மேனன் மற்றும் மாவட்டத் தலைவர் மாரி சக்கரவர்த்தி உள்ளிட்ட பாஜகவினர் மகாத்மா காந்தி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்த வருகை தந்தனர். அப்போது, காந்தியின் சிலைக்கு மாலையோடு சேர்த்து காவித்துண்டையும் பாஜகவினர் அணிவித்தனர். இதுதொடர்பான வீடியோ மற்றும் புகைப்படங்கள் சமூகவலைத்தளத்தில் பரவி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காந்தி சிலைக்கு காவித்துண்டு அணிவித்த படம்
காந்தி சிலைக்கு காவித்துண்டு அணிவித்த படம்

இதையடுத்து காந்தி சிலையில் இருந்த காவித்துண்டை காந்தி அருங்காட்சியக பணியாளர்கள் உடனடியாக அகற்றினர். இச்சம்பவத்தால் காந்தி நினைவு அருங்காட்சியக வளாகத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது. இதனால் காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தில் போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து காந்தி மியூசியம் நிர்வாகத்திடம் கேட்டபோது, “காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் வந்து செல்லும் ஒரு பொது இடம். அக்டோபர் 2 காந்தி ஜெயந்தி என்பதால், அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள் நிறைய பேர் காந்தி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்துவது வழக்கம். அதன் அடிப்படையில் இந்த ஆண்டும் பல்வேறு அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகளை சேர்ந்த பிரமுகர்கள் வந்து காந்தி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.

அதுபோன்று தான் பாஜகவினரும் வருகை தந்தனர். காந்தி சிலை மேல் அணிவிக்கப்பட்ட காவித்துண்டு குறித்து கவனத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டதும், உடனடியாக அதனை காவித்துண்டை அகற்றிவிட்டோம். இதனைத் தவிர வேறு எந்த அசம்பாவிதங்களும் இல்லை” என விளக்கம் தெரிவித்தனர்.

