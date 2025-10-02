கஞ்சா விற்பவர்களை கைது செய்யாமல் 'சாகா' பயிற்சியில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்வதா? தமிழிசை ஆவேசம்
நாட்டில் கஞ்சா விற்பவர்கள், பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபடுபவர்கள் மீதெல்லாம் காவல்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்காமல், இவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது என தமிழிசை சௌந்திரராஜன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
Published : October 2, 2025 at 8:50 PM IST
சென்னை: சென்னை போரூர் அருகே சாகா பயிற்சியில் ஈடுபட்ட ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பினர் கைது செய்யப்பட்டதற்கு, பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆர்எஸ்எஸ் நூற்றாண்டு விழா மற்றும் பாரதிய ஜன சங்கத்தின் நிறுவனர் தீனதயாள் உபாத்தியாயா பிறந்தநாள் விழாவையொட்டி, சென்னை ஐயப்பன்தாங்கல் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினர் குருபூஜை நிகழ்ச்சி மற்றும் சிறப்பு சாகா பயிற்சியை நடத்தினர்.
முறையான அனுமதி பெறாமல், அரசு பள்ளி வளாகத்தில் நிகழ்ச்சி நடத்தியதாக குற்றஞ்சாட்டிய காவல்துறையினர் அதற்கு தடை விதித்தனர். மேலும், குருபூஜை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பினரை காவல்துறையினர் கைது செய்து அரசு பேருந்தில் ஏற்றிச் சென்று ஐயப்பன்தாங்கல் அரசு சமுதாய நலக்கூடத்தில் அடைத்து வைத்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், கைது செய்யப்பட்டவர்களை பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் நேரில் சந்தித்து பேசினார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “வழக்கமான சாகா பயிற்சி மேற்கொண்டவர்களை போலீசார் கைது செய்திருப்பது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது.
நாட்டில் எத்தனையோ குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்களை கைது செய்யாமல், அமைதியான முறையில் பயிற்சி செய்தவர்களை கைது செய்திருப்பதன் மூலம் தேசியவாத சிந்தனை வளர்வதை தமிழக அரசு விரும்பவில்லை என்பது தெரிகிறது. ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினர் ஒன்று கூடி பயிற்சி செய்ததுடன் பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனரே தவிர, வேறு எந்தவித சமூக விரோத செயல்களிலும் ஈடுபடவில்லை.
ஆனால் நாட்டில் கஞ்சா விற்பவர்கள், பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபடுபவர்கள் மீதெல்லாம் காவல்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்காமல் இவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது. அனுமதியின்றி கூடியதாக காவல்துறை கைது செய்திருப்பது தவறு. 15 பேர் ஒன்று கூடி பயிற்சி செய்வதற்கு அனுமதி வாங்க வேண்டும் என்பது இல்லை" என்று தெரிவித்தார்.
கரூர் தவெக பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக பேசிய அவர், “கரூரில் உயிரிழந்தவர்கள் தொடர்பாக கேட்டால், காஷ்மீர், மணிப்பூரை போல திமுக அமைச்சர்கள் சுட்டிக்காட்டி பேசுவது ஏற்க முடியாது. 41 பேர் இறந்திருக்கும் நிலையில் தங்கள் தரப்பு நியாயத்தை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கூறிக் கொண்டிருக்கிறார். அவ்வளவு பெரிய கூட்டம் கூடும்போது, அரசு சார்பில் அங்கு ஆம்புலன்ஸ்களை கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும்" என தமிழிசை செளந்தரராஜன் பேசினார்.