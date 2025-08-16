சென்னை: "தமிழ் மீது தீராத பற்று கொண்ட பொற்றாமரை நாயகரான இல.கணேசனின் இழப்பு தமிழுக்கும், தமிழகத்திற்கும் மட்டுமல்லாமல் எனக்கு ஈடு செய்ய இயலாத பேரிழப்பு" என பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா உருக்கமாக கூறினார்.
பாஜக மூத்த தலைவரும், நாகாலாந்து ஆளுநருமான இல.கணேசன் உடல் நலக்குறைவால் நேற்று (ஆகஸ்ட் 15) காலமானார். அவரது மறைவுக்கு பிரதமர் மோடி, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடபாடி பழனிசாமி, பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் உட்பட பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனையடுத்து, சென்னை தி.நகரில் உள்ள இல.கணேசன் இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள அவரது உடலுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் சென்று மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினார். அவருடன் அமைச்சர்கள் கே.என் நேரு, மா. சுப்பிரமணியன் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர். தொடர்ந்து, தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா ஆகியோர் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர்.
அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எச். ராஜா, “ மறைந்த இல.கணேசனுக்கு பாஜகதான் குடும்பம். அவரது இழப்பு ஈடு செய்ய முடியாதது. ‘தமிழகம் தேசியத்தின் பக்கம்’ என்ற வார்த்தையை முதன் முதலில் உருவாக்கியவர் இல. கணேசன். அவரது இறப்பு நாட்டிற்கு மிகப்பெரிய இழப்பாகும். அவரது இழப்பால் என் மனம் வலிக்கிறது.
பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக அவரது உடல் கண்ணதாசன் மைதானத்தில் இன்று (ஆக.16) வைக்கப்படுகிறது. நாகாலாந்து ஆளுநர் என்பதால் அரசு மரியாதையுடன் இன்று மாலை 5 மணிக்கு பெசன்ட் நகர் மின் மயானத்தில் அவரது உடல் தகனம் செய்யப்படுகிறது. இதில் தமிழ்நாடு அரசின் ஒத்துழைப்பு மிகச்சிறப்பாக உள்ளது. அரசு மீது எவ்வித குறையும் இல்லை; நல்ல ஒத்துழைப்பு உள்ளது” என்றார்.
இல.கணேசன் மறைவு குறித்து எச்.ராஜா தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், “நாகாலந்து மாநில ஆளுநரான இல.கணேசன் தமிழகத்தை சேர்ந்த தீவிர தேசியவாதி. தமிழ் மீது தீராத பற்றுக்கொண்ட பொற்றாமரை நாயகரான அவர், ஆர்எஸ்எஸ் பிரச்சாரகராக நீண்டகாலம் தேசத்திற்காக பணியாற்றியவர். 1975 முதல் இன்று வரை கடந்த 50 ஆண்டு காலம் ஆர்எஸ்எஸ் - பாஜக என ஒரே நேரத்தில் பணியாற்றியவர்.
அவரோடு நீண்ட காலம் நெருங்கிப் பழகி தேசப்பணியாற்றிய நினைவுகள் வாழ்நாள் முழுவதும் மறக்க முடியாதவை. அவரது இழப்பு தமிழுக்கும், தமிழகத்திற்கும் மட்டுமல்ல, தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கும் ஈடு செய்ய இயலாத பேரிழப்பாகும். அவரது மறைவால் வாடும் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
