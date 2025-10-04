பாட்டிலுக்கு 10 ரூவானு பாடுனா என்ன தப்பு? - ஹெச்.ராஜா விமர்சனம்!
‘கந்தன்மலை’ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் அதன் கதாநாயகனும், பாஜக தேசிய செயற்குழு உறுப்பினருமான ஹெச்.ராஜா கலந்து கொண்டார்.
October 4, 2025
சென்னை: பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் எனும் பாடல் இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வரும் நிலையில், அதில் என்ன தவறு இருக்கிறது என்று பாஜக தேசிய செயற்குழு உறுப்பினரும், அறிமுக நடிகராக களம் இறங்கியுள்ள ஹெச்.ராஜா கேள்வியெழுப்பி உள்ளார்.
எச்.ராஜா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘கந்தன்மலை’ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னை மேற்கு மாம்பலத்தில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் பாஜக நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர். கந்தன்மலை திரைப்படம் குறித்து பேசிய எச்.ராஜா, இது ஒரு சமூக படம். இதில் திருப்பரங்குன்றம் பிரச்சினையும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பதாக தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் அதிர்வலைகளை வீசி வரும் கரூர் தவெக கூட்டநெரிசல் உயிரிழப்புகள் தொடர்பாக தனது கருத்துகளை ஹெச்.ராஜா முன் வைத்தார். அப்போது பேசிய அவர், “கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக கருத்து கூறுபவர்களை காவல் துறை கைது செய்கிறது. இப்படி மாநில அரசு செயல்படுமானால் தனிநபர் ஆணைய விசாரணை எதற்கு?
இது விஜயின் முதல் கூட்டம் அல்ல ஆறாவது கூட்டம். ஆறாவது கூட்டத்தை 20 அடி அகலம் கொண்ட குறுகலான சந்திலா கொடுப்பது? விஜய் மீது நடவடிக்கை என்ன எடுத்தீர்கள்? என்று நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்புவுள்ளது. விஜய் என்ன தவறு செய்தார்? வரும் வழியில் காலதாமதமானால் அதை எப்படி தவறு என்று சொல்ல முடியும்? விஜய் எந்த கிரிமினல் நடவடிக்கையிலும் ஈடுபடவில்லை. பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் என்று பாடல் பாடினால் என்ன தவறு? இடம் கொடுத்ததே மோசமான நோக்கம்” என்று கடுமையாக விமர்சித்தார்.
மேலும், தான் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் மிகப் பெரிய ரசிகன் என்று கூறிய ஹெச்.ராஜா, அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் நடிப்புக்கு முன்னால் அவரே தோற்றுப் போய் விட்டார் என்று விமர்சனம் செய்தார்.
இதனையடுத்து கரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரை ‘கரைவேட்டி காட்டாத திமுகக்காரர்’ என்று விமர்சித்த ஹெச்.ராஜா, “கரூர் டவுன் பஞ்சாயத்து வார்டு 15-ல் இரண்டு நாட்களாக தண்ணீர் வரவில்லை என கவுன்சிலரிடம் புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் என்ன தவறு? ஆனால் புகார் அளித்த ரவி வீட்டிற்கே சென்ற கவுன்சிலர், அவரை கொடூரமாக தாக்கியுள்ளார்.
இது குறித்து தகவல் வந்தவுடன் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீர்கள்? என்று எஸ்பி இடம் கேட்டேன். அவர் விசாரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று தெரிவிக்கிறார். முதல் தகவல் அறிக்கை ஏன் பதிவு செய்யவில்லை? வேங்கைவயலில் குடிநீரில் மலத்தை கலந்தவனை கண்டுபிடிக்காத ஒரு தகுதியற்ற அரசு தான் இன்று தமிழகத்தில் உள்ளது. தண்ணீர் வரவில்லை என்று சொன்னால் தாக்குதல் நடத்துகிறார்கள். கரூர் எஸ்.பி. கரைவெட்டி கட்டாத ஒரு திமுக நபராக செயல்படுகிறார்” என்றும் ஹெச்.ராஜா பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார்.