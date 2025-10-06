ETV Bharat / state

கஞ்சா வழக்கில் போலீஸ் அதிரடி! பாஜக நிர்வாகி வேலூர் இப்ராஹிம் மகன் உள்பட இருவர் கைது!

காருக்குள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டு இருந்த 15 கிராம் கஞ்சாவை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும் கஞ்சா புகைக்க பயன்படுத்தும் பைப், குட்கா பொருட்களும் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

கைது செய்யப்பட்ட அப்துல் ரகுமான்
கைது செய்யப்பட்ட அப்துல் ரகுமான் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 6, 2025 at 7:24 PM IST

சென்னை: பாஜக நிர்வாகி வேலூர் இப்ராஹிம் மகன் உள்பட இருவர் சென்னையில் கஞ்சா கடத்திய வழக்கில் கைது செய்யபட்டுள்ளனர்.

சென்னை அம்பத்தூரை அடுத்த பாடி குப்பம் பகுதியில் திருமங்கலம் போலீசார் இன்று (அக்டோபர் 6) வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டு இருந்தனர். அப்போது அந்த வழியாக வேகமாக வந்த சொகுசு காரை போலீசார் மடக்கி சோதனை செய்ய முயன்றனர். இதை சற்றும் எதிர்பாராத ஒருவர் காரில் இருந்து இறங்கி தப்பி ஓடினார்.

இதை அடுத்து காரை ஓட்டி வந்த நபரையும், பின்னால் அமர்ந்திருந்தவரையும் போலீசார் மடக்கிப் பிடித்து விசாரித்தனர். அப்போது, முன்னுக்கு பின் முரணாக அவர்கள் பதில் அளித்ததால் கார் முழுவதும் போலீசார் தீவிர சோதனை செய்தனர்.

இந்த சோதனையில் காரில் சுமார் 15 கிராம் கஞ்சா பதுக்கி வைக்கப்பட்டு இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து கஞ்சாவை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். அது மட்டும் இல்லாமல் கஞ்சா புகைக்க பயன்படுத்தும் பைப்புகள் மற்றும் குட்கா பொருட்களும் அந்த காருக்குள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு போலீசாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

இதை அடுத்து இருவரையும் போலீசார் காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்து வந்து விசாரணை மேற்கொண்ட போது ஒருவர் பாஜக மாநில நிர்வாகி வேலூர் இப்ராஹிம் மகன் அப்துல் ரகுமான் என்பதும், மற்றொருவர் கார் ஓட்டுநர் ரஷித் என்பதும் தெரிய வந்தது.

கைது செய்யப்பட்ட ரஷித்
கைது செய்யப்பட்ட ரஷித் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் அவர்கள் இருவரும் மவுண்ட் ரோட்டில் இருக்கும் பிரபல உணவகத்தில் சாப்பிட்டுவிட்டு பாடி குப்பம் திரும்பிக் கொண்டிருந்ததாகவும், அப்போது லிப்ட் கேட்டு வந்த நபர் கஞ்சாவை இவர்களுக்கு தெரியாமல் எடுத்து வந்து காரில் வைத்திருக்கலாம் என்றும் போலீசாரிடம் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதையடுத்து இருவர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஆனாலும், அப்துல் ரகுமான் மற்றும் ரஷித் ஆகிய இருவரும் கஞ்சா புகைத்துள்ளனரா? என்பதை அறியும் விதமாக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு போலீசார் சோதனைக்காக அழைத்து சென்றனர்.

தமிழ்நாடு ஏகத்துவ பிரசார ஜமா அத் என்ற அமைப்பின் தலைவராக உள்ள வேலூர் சையது இப்ராஹிம் பாஜகவில், தேசிய சிறுபான்மை பிரிவு செயலாளராகவும் பொறுப்பில் உள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கஞ்சா, போதை பழக்கம் அதிகரித்து சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டுள்ளதாக பாஜகவை சேர்ந்த அண்ணாமலை உள்ளிட்ட தலைவர்கள் அடிக்கடி விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், பாஜக மாநில நிர்வாகி வேலூர் இப்ராஹிம் மகன் அப்துல் ரகுமான் கஞ்சா வழக்கில் பிடிபட்டு இருப்பது பெரும் பரபரப்பையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

