மணிப்பூருக்கு போகாத பாஜக குழு கரூருக்கு மட்டும் உடனே வந்தது ஏன்? முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி!
தமிழ்நாடு, தமிழர்கள் என்றால் ஒன்றிய அரசுக்கு ஏன் கசக்கிறது? நாம் இந்தியர்கள் இல்வையா? என்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
Published : October 3, 2025 at 12:05 PM IST
இராமநாதபுரம்: மணிப்பூர் கலவரத்தின்போது அங்கு உடனே செல்லாத பாஜக விசாரணைக் குழு, கரூருக்கு மட்டும் உடனே அனுப்பி வைக்கப்பட்டது ஏன்? என்று தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்
இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 738 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் முடிவுற்ற பல்வேறு அரசு திட்டப் பணிகளை திறந்து வைத்தல் மற்றும் புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. அத்துடன் அரசு நிலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவும் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் பயனாளிகளுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார்.
அதனை தொடர்ந்து அவர் விழாவில் பேசும்போது, "மீன்பிடி தடைக்காலத்தில் 8,000 ரூபாய் நிவாரணம், டீசல் மானியம் உயர்வு, வீட்டுமனை பட்டா என நம் மீனவர்களின் நலனுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. இருப்பினும் இலங்கை கடற்படையினர் நடத்தும் தாக்குதல் தான் தமிழக மீனவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருந்து வருகிறது. இதனை நாம் தொடர்ந்து கண்டித்து வருகிறோம். போராட்டம் நடத்துகிறோம்.
ஆனால் நமது மீனவர்களை காக்க ஒன்றிய பாஜக அரசு எதுவும் செய்யவில்லை. கச்சத்தீவை மீட்பதுதான் இந்த பிரச்சனைக்கு சரியான தீர்வாக இருக்கும் என்று சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி அதனை ஒன்றிய அரசுக்கு அனுப்பி உள்ளோம். இந்த தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் ஒன்றிய அரசு இலங்கை அரசுக்கு ஒரு கோரிக்கையை வைத்திருக்க வேண்டும். இதனை செய்யகூட ஒன்றிய பாஜக அரசு மறுக்கிறது. இலங்கை சென்ற இந்திய பிரதமரும் இதனை வலியுறுத்த மறுக்கிறார்.
இதையும் படிங்க:தவெக புஸ்ஸி ஆனந்துக்கு முன்ஜாமீன் கிடைக்குமா? உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை
'கச்சத்தீவை தரமாட்டோம்' என்று இலங்கை வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் பேசுகிறார். அதற்கு இந்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் எதாவது மறுப்பு தெரிவிக்க வேண்டுமா, வேண்டாமா? என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பினார். தமிழ்நாடு, தமிழர்கள் என்றாலே ஒன்றிய பாஜக அரசுக்கு ஏன் கசக்கிறது? நாம் இந்தியர்கள் இல்லையா?"எனவும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், " தமிழ்நாட்டை மூன்று முறை மிகப்பெரிய பேரிடர்கள் தாக்கி, ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட போதெல்லாம் உடனே வராத, நிதி தராத ஒன்றிய நிதியமைச்சர் இப்போது கரூருக்கு மட்டும் உடனே வருகிறார்.
மணிப்பூர் கலவரம், குஜராத் விபத்துகள், கும்பமேளா பலிகளுக்கெல்லாம் உடனே விசாரணைக் குழுவை அனுப்பாத பாஜக, கரூருக்கு மட்டும் அந்தக் குழுவை உடனே அனுப்புகிறது என்றால். தமிழ்நாட்டின் மீதான அக்கறையால் கிடையாது. அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் வருகிறது. எனவே இதில் எதாவது அரசியல் ஆதாயம் கிடைக்குமா? இதைவைத்து யாரையாவது மிரட்டலாமா? என்று பார்க்கிறார்கள் என்று ஸ்டாலின் விமர்சித்து பேசினார்.