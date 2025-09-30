ETV Bharat / state

தமிழகம் விரைந்த பாஜக எம்.பி.க்கள் குழு - கரூர் சென்றபோது விபத்தில் சிக்கிய கார்!

சில மாதங்களுக்கு முன்பு கள்ளக்குறிச்சியில் விஷச்சாராயம் குடித்து 60-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கும் பாஜக சார்பில் விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டது.

ஹேமமாலினி தலைமையிலான பாஜக குழுவினர்
ஹேமமாலினி தலைமையிலான பாஜக குழுவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2025 at 11:38 AM IST

கோவை: கரூர் தவெக பரப்புரை கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பலியான நிலையில், சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொள்ள பாஜக எம்பிக்கள் குழு தமிழகம் வந்துள்ளனர்.

கரூரில் இரண்டு தினங்களுக்கு முன் தவெக பரப்புரையில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 9 குழந்தைகள் உள்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்திய அளவில் இந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், இது தொடர்பாக விசாரிக்க ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு நபர் ஆணையத்தை தமிழக அரசு அமைத்தது. தவெக கூட்டம் நடைபெற்ற இடம், உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்களிடம் கடந்த இரண்டு நாட்களாக அருணா ஜெகதீசன் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரிக்கவும், பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறவும் எட்டு பேர் கொண்ட எம்பிக்கள் குழுவை பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி நட்டா நேற்று அமைத்து உத்தரவிட்டிருந்தார். இந்த குழுவினர் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரித்து அறிக்கை அளிப்பார்கள் என்றும் பாஜக தலைமை வெளியிட்டிருந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

பாஜக எம்பி ஹேமமாலினி தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த குழுவில், எம்பிக்கள் அனுராக் தாக்கூர், தேஜஸ்வி சூர்யா, பிராஜ் லால், ஸ்ரீகாந்த் ஷிண்டே (சிவ சேனா), அப்ரஜிதா சாரங்கி, ரேகா ஷர்மா, புட்டா மகேஷ் குமார் (தெலுங்கு தேசம்) ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

இந்த குழுவினர் இன்று காலை கோவை வந்த நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட மக்களிடம் சம்பவம் தொடர்பாக இன்று நேரில் விசாரிக்க உள்ளனர். அடுத்த சில தினங்களில் இந்த குழுவினர் விசாரணையை முடிந்துக்கொண்டு டெல்லி பாஜக தலைமையிடம் அறிக்கை சமர்ப்பிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முன்னதாக, சில மாதங்களுக்கு முன்பு கள்ளக்குறிச்சியில் விஷச்சாராயம் குடித்து 60-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கும் பாஜக சார்பில் விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டது. அந்த குழுவினர் சம்பவ இடத்தில் விசாரணை மேற்கொண்டு, டெல்லி பாஜக தலைமையிடம் அறிக்கை அளித்திருந்தனர்.

இந்நிலையில், விசாரணை குழுவின் தலைவர் ஹேமமாலினி செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது, "உறவுகளை இழந்தவர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவிக்க வந்திருக்கிறோம். தொடர்ந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களையும் சந்திக்க உள்ளோம். என்ன நடந்தது என்பது குறித்து முழுமையாக விசாரித்த பிறகு, பாஜக தலைமைக்கு அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க உள்ளோம்" என்றார்.

இதனிடையே பாஜக விசாரணை குழு உறுப்பினர்களில் ஒருவரான மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாகூர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "இந்திய அரசியலில் இப்படி ஒரு துயரம் இதற்கு முன்பு நடைபெற்றது இல்லை. பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடன் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக தான் இந்த குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நாங்கள் அனைவரும் இன்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்து பேச உள்ளோம். விசாரணையின் முடிவில் சம்பவம் தொடர்பான உண்மை வெளிவரும் என்று நம்புகிறோம். எத்தனை நாள் இங்கு இருப்போம் என்பது முக்கியமில்லை, மக்களோடு இருக்கிறோம் என்ற நம்பிக்கையை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே வந்துள்ளோம். எங்களது விசாரணை அறிக்கையை விரைவில் பாஜக தலைமையிடம் கொடுப்போம்" என்றார்.

விபத்தில் சிக்கிய கார்: இதனிடையே, கோவையில் இருந்து கரூர் நோக்கி சென்ற தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எம்,பிக்களின் கார், சின்னியம்பாளையம் அருகே பயணித்து கொண்டிருந்தபோது அடுத்தடுத்து மோதி விபத்து ஏற்பட்டது. இருப்பினும் இந்த விபத்தில் யாருக்கும் காயம் இல்லை என்று முதல்கட்ட தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

