டி.டி.வி. தினகரனை தொடர்ந்து ஓபிஎஸ் சந்திக்க போகிறேன்! அண்ணாமலை பேட்டி!
அரசியலில் நிரந்தர எதிரியும் இல்லை, நண்பனும் இல்லை என அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 23, 2025 at 1:55 PM IST
சென்னை: டி.டி.வி.தினகரனை சந்தித்ததை போல, அடுத்து ஓ. பன்னீர்செல்வத்தையும் சந்தித்து பேசவிருப்பதாக தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்திருக்கிறார்.
மறைந்த நடிகர் எம்.ஆர் ராதாவின் மனைவியும், நடிகை ராதிகாவின் தாயாருமான கீதா ராதா நேற்று காலமான நிலையில், சென்னை போயஸ் கார்டனில் அவருடைய குடும்பத்தினரை அண்ணாமைல நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவரிடம், டி.டி.வி. தினகரன் சந்திப்பு குறித்து நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.
அதற்கு பதிலளித்த அவர், “அரசியலை பொருத்தவரை ஒருவர் நம்மோடு இல்லை என்பதற்காக அவர் நமக்கு எதிரி என்று அர்த்தம் இல்லை. டி.டி.வி. தினகரனை பொருத்தவரை 2024 முதல் பாஜகவுடன் கூட்டணியில் இருந்தவர். கடந்த ஒரு மாத காலமாக சுற்றுப்பயணத்தில் இருக்கும் அவர், இந்த கூட்டணியில் இருந்து விலகுவதைக் கூட சென்னைக்கு வெளியே இருந்த போது தான் கூறினார். அவர் மீண்டும் சென்னைக்கு வந்த பிறகு என்னை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார்.
நான் டி.டி.வி.தினகரனை சந்தித்து, தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சியை அகற்ற வேண்டும் என்ற என்னுடைய கருத்தை கூறினேன். அவர் தனது முடிவை நவம்பர் மாதம் சொல்வதாக கூறியிருக்கிறார். தேர்தல் களம் சூடு பிடிக்கும் போது நல்ல மாற்றங்கள் வரும் என்று நம்புகிறேன். அரசியலில் நிரந்தர எதிரியும் இல்லை, நண்பர்களும் இல்லை என்பதற்கு உதாரணமாக கூட்டணியும், ஆட்சியும் மாறும்.
இனி ஒவ்வொருவருடனான சந்திப்புகள் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் என டி.டி.வி.தினகரன் என்னிடம் கூறியிருக்கிறார். நானும் கூட்டணியில் இருந்து பிரிந்து சென்ற ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை விரைவில் சந்திக்க இருக்கிறேன்” என்றார்.
கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயனை அவதூறாக பேசியது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அண்ணாமலை, “சபரிமலையில் ஓராண்டுக்கு ரூ.1000 கோடிக்கு மேல் கோயில் உண்டியலில் இருந்து வருமானம் வருகிறது. ஆனால், கேரள அரசாங்கம் கடந்த 50 ஆண்டுகளில் வெறும் 1000 கோடியைத் தான் கோயிலுக்கு வழங்கியிருக்கிறது. அப்படியென்றால், கோயில் வருமானத்தை என்ன செய்கிறார்கள்?” என்றார்.
முதலமைச்சரின் வெளிநாடு பயணம் குறித்து விஜய்யின் கருத்து குறித்து பேசிய அண்ணாமலை, “விஜய் பேசிய கருத்தை நான் வரவேற்கிறேன். துபாய்க்கு முதன்முறையாக சென்ற போது ஆடிட்டரை பிரைவேட் ஜெட்டில் அழைத்துச் சென்றார்கள். முதல்வரின் குடும்பத்தார் முன்பாகவே அங்கு சென்றது ஏன்? என்ற கேள்வி வருகிறது. அதனால் தான் ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் சிங்கப்பூர், ஜப்பான், துபாய், ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு போகும் போது வெள்ளை அறிக்கை கேட்டிருந்தோம்” என்றார்.
பாஜகவின் பி டீமாக விஜய் செயல்படுகிறார் என்று சபாநாயகர் அப்பாவு கூறிய கருத்துக்கு பதில் அளித்த அண்ணாமலை, “விஜய் கருத்தை அவர் தெரிவிப்பார். திமுகவிற்கு எதிரான கருத்து வந்தால் உடனடியாக பாஜக பி டீம் என்று சொல்வதை நிறுத்த வேண்டும். சபாநாயகர் அப்பாவு கடந்த காலத்தில் கருணாநிதியையே தவறாக பேசியவர். இந்தியாவிலேயே ஒரு சபாநாயகர் எப்படி நடந்து கொள்ளக் கூடாது என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறார்” என்று பதில் அளித்தார்.
ரஜினியை சந்தித்தது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “ரஜினியை நான் மாதத்திற்கு ஒரு முறை சந்திப்பேன். அதை நான் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடுவதில்லை. ஆன்மிகத்தின் அடிப்படையில் ஆத்மார்த்தமான நட்பு எங்களுக்குள் உள்ளது. எனக்கு ஆன்மீகத்தை, யோகாவை பற்றி பல தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்வார். நான் அவரை ஒரு குருவாக பார்க்கின்றேன்” என்றார்.