இபிஎஸ் உயிரைக் கொடுத்து உழைப்பதை நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள்: அண்ணாமலை நெகிழ்ச்சி - ANNAMALAI PRESS MEET

கட்சிக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், தலைமை பேச்சை செயல்படுத்துவதுதான் தங்களது நோக்கம் என அண்ணாமலை பேசியுள்ளார்.

அண்ணாமலை பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு
அண்ணாமலை பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு (Etv Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2025 at 7:43 AM IST

மதுரை: "தமிழக முதல்வராக எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் பதவியேற்று, மக்களுக்காக உயிரைக் கொடுத்து உழைக்கப் போவதை நீங்கள் பார்க்கப் போகிறீர்கள்" என்று பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

மதுரையில் உள்ள தனியார் கல்லூரி ஒன்றில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அண்ணாமலை பங்கேற்றார். நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர், செய்தியாளர்களை அவர் சந்தித்தார். அப்போது, முதலமைச்சர்கள், பிரதமரை பதவி நீக்கம் செய்யும் மசோதா குறித்து நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், "குரூப் தேர்வுகளை எழுதி தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் முதல் பிரதமர் வரை அனைவருமே பொதுப்பணியில் இருப்பவர்கள்தான். மற்ற அனைத்து அரசு துறைகளிலும், தவறு செய்பவர்கள் பணியில் இருந்து நீக்கப்படுவார்கள். ஆனால், எம்எல்ஏக்கள், எம்.பி.க்களுக்கு அவ்வாறு இல்லை. அரசுப்பணியில் இருக்கும் அனைவருக்கும் இந்த நிபந்தனை பொருந்த வேண்டும் என்பதற்காகவே இச்சட்ட திருத்த மசோதா கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது” என்றார்.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்தில் காதல் திருமணம் செய்து வைப்பதாக வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பு குறித்து கேட்டபோது, “அந்த அறிவிப்பை நாங்கள் மனதார வரவேற்கிறோம். கட்சி அலுவலகங்கள் சாதி, மதம் அனைத்துக்கும் அப்பாற்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். சமூகத்தில் மிகப்பெரிய பிரச்சினையாக இருக்கிற சாதிய கட்டமைப்புக்கு எதிராக, பள்ளிகளில் பாடத்திட்டங்களை கொண்டு வர வேண்டும். ஆணவக் கொலைகளில் ஈடுபட்டால் 18 வயதுக்கு கீழ் இருந்தாலும் தண்டனை அளிக்க வேண்டும். இதற்கு தமிழக அரசு கடுமையான சட்டம் இயற்ற வேண்டும்” என்றார்.

2026ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுக, தவெக இடையேதான் போட்டி என விஜய் பேசியது குறித்து கேட்டதற்கு, “அது அவரது கருத்து. ஆனால், மக்கள் மனங்களில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி தான் இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை. நடிகர் விஜய்க்கு என்னுடைய வாழ்த்துகள்” என்றார்.

அதிமுகவுடனான கூட்டணி குறித்த கேள்விக்கு, “எங்கள் கட்சிக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் தலைமை பேச்சை செயல்படுத்துவதுதான் எங்களது நோக்கம். தலைமையின் சொல்லை கேட்பது கடமை. எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழக முதல்வராக பதவியேற்று, மக்களுக்காக உயிரை கொடுத்து உழைக்கப்போவதை நீங்கள் பார்க்கத்தான் போகிறீர்கள். நாங்கள் அதிமுகவை வெற்றி பெற வைப்பதைபோல எங்களை அவர்கள் வெற்றிபெற வைப்பார்கள்” என்று பதிலளித்தார்.

எந்த தொகுதியில் நிற்கப் போகிறீர்கள் என்று பத்திரிகையாளர் கேட்டதற்கு, "கட்சி எங்கே நிற்க சொல்கிறதோ, அங்கே நிற்பேன். இல்லையென்றாலும் கட்சிப்பணியை மேற்கொள்வேன். ஒரு தலைவனாக வரவேண்டும் என்றால் தொண்டனாக சிறப்புடன் பணியாற்றி இருக்க வேண்டும். அந்த வகையில் நான் தொண்டனாகவே இருக்க விரும்புகிறேன்" என்று கூறினார்.

