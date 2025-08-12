திருப்பூர்: மத்திய அரசிடமிருந்து கொங்கு பகுதிக்கு ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான செய்தி காத்திருக்கிறது என பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.
C.H.அம்பலவாண செட்டியார் வாழ்க்கை பற்றிய புத்தகமான “அத்திக்கடவு நாயகன்” நூல் வெளியீட்டு விழா நேற்று (ஆகஸ்ட் 11) திருப்பூர் மாவட்டம் அவிநாசி தனியார் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இதில், பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கலந்துகொண்டார்.
அதில் பேசிய அண்ணாமலை, “அமெரிக்கா இந்தியாவிற்கு 50 சதவீத வரி விதித்துள்ளது. பிரதமர் மோடி விவசாயிகளின் பாதுகாப்பிற்காக இந்த விலையை கொடுத்ததாக பேசியுள்ளார். விவசாயிகள் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படும் என்பது எனது நம்பிக்கை. அடுத்து வரும் பட்ஜெட் அனைத்து விவசாயிகளையும் 5 மடங்கு ஊக்குவிக்கும் வகையில் அமையும்.
ஆகஸ்ட் முடியும் முன்பாக அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டத்தினை நிறைவேற்ற வேண்டும். அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டம் 1 முழுமைப்படுத்தப்பட்டு 2 ஆம் கட்ட திட்டம் செயல்படுத்த வேண்டும். தேனியில் இருந்து வாழை கருப்பையா உள்ளிட்ட 4 விவசாயிகள் பிரதமரை நேரில் சந்தித்து 25 நிமிடம் பேசி கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். கொங்கு பகுதிக்கு ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான செய்தி காத்திருக்கிறது. அதற்கான அதிகாரபூர்வ அறிவிப்புகளை அதிகாரிகள் வெளியிடுவார்கள்” என்றார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய அவர், “அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்ட 2 ஆம் கட்ட பணிகளை ஆகஸ்ட் 20க்குள் செயல்படுத்தாவிட்டால் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என அறிவித்துள்ளோம். இந்த போராட்டத்தின் உண்மையான நாயகர்கள் விவசாயிகள். இத்திட்டத்தை முழுமையாக நிறைவேற்றவில்லை. தற்போதும் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டால் மீண்டும் நீரேற்ற 6 மணி நேரமாகிறது.
இன்று அவிநாசியில் நடைபெற்ற நூல் வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு சுதந்திரப் போராட்ட தியாகியும், அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டத்தின் முன்னோடிகளில் ஒருவருமான ஐயா கர்மயோகி திரு. C.H.அம்பலவாண செட்டியார் அவர்களின் வாழ்க்கை பற்றிய புத்தகமான “அத்திக்கடவு நாயகன்” நூலை, குளம் குட்டைகளுக்கு… pic.twitter.com/bON4n9Q29K— K.Annamalai (@annamalai_k) August 11, 2025
இத்திட்டத்தில் உள்ள 1,130-க்கும் மேற்பட்ட குட்டைகளில் 30 சதவீத குட்டைகளுக்கு இதுவரை தண்ணீர் செல்லவில்லை. அரசு பேருக்கு திட்டத்தை செயல்படுத்தாமல் திட்டத்தை முழுமைப்படுத்த வேண்டும். அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டம் 2 அறிவிக்க வேண்டும். இதுகுறித்து அதிகாரிகளிடம் பேசியுள்ளோம். ஆகஸ்ட் 22 வரை பொருத்திருப்போம். அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “சென்னையில் தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சென்னை மாநகராட்சி கிளீன் சிட்டியில் பின்தங்கி உள்ளது. தொழிலாளர்கள் தனியார் வசம் சிக்கியுள்ளனர். எனவே, தூய்மைப் பணியாளர் விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முறையாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை விடுத்தார்.
