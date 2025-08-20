சென்னை: தவெக மாநாடு மதுரையில் நாளை நடைபெறவுள்ள நிலையில், அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய்க்கு பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.
பாஜக மூத்த தலைவரும், நாகாலாந்து மாநில ஆளுநருமாக பதவி வகித்து வந்த இவ,கணேசன், உடல்நல குறைவு காரணமாக, கடந்த 15-ம் தேதி (ஆகஸ்ட் 15) காலமானார்.
இந்த நிலையில், சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள அவரது இல்லத்திற்கு இன்று சென்ற அண்ணாமலை, இல,கணேசனின் புகைப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். மறைந்த இல. கணேசனுக்கு பாஜக சார்பில் நாளை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள புகழஞ்சலி நிகழ்விற்கான அழைப்பிதழையும் அவரது குடும்பத்தினரிடம் வழங்கினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அண்ணாமலை, மதுரையில் நடக்கவுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநாட்டிற்கு வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டில் எல்லோரும் மாநாடு நடத்த உரிமை உள்ளது. தவெக ஆக்ரோஷமாக செயல்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறது.. செயல்படட்டும். பாஜகவை பொறுத்தவரை, மக்களின் குரலை தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி பேசி வருகிறது. திமுகவிற்கு மாற்றாக தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சியில் அமரும் என்று மக்கள் பேசி வருகிறார்கள். ஆகவே, விஜய் நடத்தும் மாநாட்டிற்கும், விஜய்க்கும் வாழ்த்துக்கள். ஆனால், மக்கள் எங்களின் கொள்கைகளையும், சித்தாந்தங்களையும் ஏற்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை அதிகமாகவே உள்ளது,” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அண்ணாமலை, "சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கத்தில், மறைந்த நாகாலாந்து ஆளுநர் இல. கணேசனுக்கு நாளை புகழஞ்சலி கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. அவரது மறைவு பேரிழப்பு. எனது துரதிருஷ்டம், கட்சி நிகழ்ச்சி காரணமாக அவர் மறைந்த அன்று அவருக்கு நேரில் வந்து அஞ்சலி செலுத்த என்னால் இயலவில்லை," என்று வருத்தம் தெரிவித்தார்.
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில் குடியரசு துணைத் தலைவராக தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் போட்டியிடுகிறார். அவர் நிச்சயமாக வெற்றி பெற்று, அந்த இருக்கைக்கு பெருமை சேர்ப்பார். அனைத்து அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் ஒன்றிணைந்து, சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன்.
மேலும், திமுக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகள், இதில் அரசியல் பார்க்காமல் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ஆதரவு தருவார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் ஆளுநராக பணியாற்றி, பல்வேறு அனுபவங்களை பெற்றுள்ளார். ஆகையால், முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் தனது கருத்தை பரிசீலனை செய்வார். தமிழகத்திலிருந்து ஏகமானதாக ஒருமித்த ஆதரவு சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கிறேன். ஒரு தமிழருக்கு நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து துணை நின்றோம்" என்று அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.