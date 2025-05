ETV Bharat / state

முதலமைச்சர் நடத்தும் பேரணி வரவேற்கத்தக்கது... பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை! - ANNAMALAI

பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை ( ETV Bharat Tamil Nadu )

Published : May 10, 2025 at 3:00 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 4:12 PM IST

தூத்துக்குடி: பாகிஸ்தானின் தீவிரவாதத் தாக்குதலுக்கு எதிராக இந்திய ராணுவத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேரணி நடத்துவது வரவேற்கதக்கது என பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார். கன்னியாகுமரியில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக, பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, சென்னையிலிருந்து விமானம் மூலம் தூத்துக்குடி வாகைகுளம் விமான நிலையத்திற்கு இன்று (மே 10) வருகை தந்தார். அங்கு, செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து அண்ணாமலை பேசியதாவது, “இந்தியா - பாகிஸ்தான் பிரச்சனை இன்று நேற்று அல்ல. பாகிஸ்தான் செய்யும் தவறுகளுக்கு நாம் கொடுக்கக் கூடிய பதிலடி அறத்தின் அடிப்படையிலேயே உள்ளது. பாகிஸ்தானில் தீவிரவாத அமைப்புகளை இருப்பிடங்களை நாம் தாக்குதல் நடத்துகிறோம். ஆனால், பாகிஸ்தான் ராணுவம் இந்தியாவில் மக்கள் மீது போர் தொடுக்கிறது. பாகிஸ்தான், இந்தியாவில் உள்ள 20 அப்பாவி பொதுமக்களை கொன்றுள்ளது. கிட்டத்தட்ட 400 டிரோன்களை இந்தியாவிற்கு அனுப்பி தாக்குதல் நடத்த முயற்சி செய்துள்ளது. எனவே, நம் மீது போர் தொடுக்கும் போது, நாம் பதிலடி கொடுக்க வேண்டும். அப்படி இல்லையென்றால் நாம் கோழைகள். பாகிஸ்தான் நம் மீது தொடுக்கும் ட்ரோன்களுக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளோம். இந்தியர்கள் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும்: நாம் மிகப் பெரிய பொருளாதார நாடு. இந்தியாவின் மொத்த பொருளாதார திறனில் 12-ல் ஒரு பங்கு தான் பாகிஸ்தான் உள்ளது. எந்த நாட்டின் எல்லையை பிடிப்பதற்காக நாம் சண்டை போடவில்லை. இது ரஷ்யா - உக்ரைன் போர் கிடையாது. நமது நாட்டின் மீது நடத்தப்பட்ட தீவிரவாத தாக்குதலை வேறோடு ஒழிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறோம். இந்தியர்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக ஒரு தாய் பிள்ளையாக இருக்க வேண்டும். அரசு சொல்வதை கேட்க வேண்டும்.

Last Updated : May 10, 2025 at 4:12 PM IST