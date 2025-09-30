''கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரம்'' - தமிழ்நாடு அரசுக்கு 5 கேள்விகளை முன் வைத்த பாஜக கூட்டணி எம்பிக்கள்!
பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவர்களுடன் என்றும் நாங்கள் இருப்போம் என்று தேஜஸ்வி சூர்யா எம்பி உறுதியளித்தார்.
Published : September 30, 2025 at 9:01 PM IST|
Updated : September 30, 2025 at 9:44 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கரூரில் விஜய் பரப்புரை கூட்டத்தில் நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரம் குறித்து தமிழ்நாடு அரசுக்கு 5 கேள்விகளை முன் வைத்து பாஜக கூட்டணி பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.
கரூர் விஜய் பரப்புரை கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை சேர்ந்த குழு இன்று (செம்படம்பர் 30) ஆய்வு மேற்கொண்டது. இதன் பிறகு டெல்லி புறப்படுவதற்கு முன் கோவை, பீளமேடு விமான நிலையத்தில் எம்பிக்கள் குழுவினர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினர்.
இது குறித்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தேஜஸ்வி சூர்யா கூறும் போது, “இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பல தரப்பினருடனும், அதிகாரிகளுடனும் பேசியுள்ளோம். தமிழக அரசிடம் 5 முக்கிய கேள்விகளை முன் வைக்கிறோம்.
பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவர்களுடன் என்றும் நாங்கள் இருப்போம்” என்று தேஜஸ்வி சூர்யா உறுதியளித்தார்.
சமூக வலைதளங்களில் மக்களின் குரலை அரசு அடக்கும் முயற்சி
இதை தொடர்ந்து முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர், ''இந்த கூட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கியவர் யார்? எத்தனை காவல் துறையினர் பணியில் ஈடுபட்டனர்? பல கேள்விகள் பதில் அளிக்கப்படாதவையாக உள்ளன.
சமூக வலைதளங்களில் மக்களின் குரலை அரசு அடக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. வெளிப்படையான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும். தேவைப்பட்டால் சிபிஐ விசாரணைக்கு கொடுக்கலாம்.
|இதையும் படிங்க: வளிமண்டலத்தை சுத்தப்படுத்த நவீன தொழில்நுட்பம்; காரைக்குடி 'சிக்ரி' விஞ்ஞானிகள் அசத்தல் கண்டுபிடிப்பு
நீதிபதி தலைமையிலான விசாரணை மட்டுமே மக்கள் நம்பிக்கையை பெறும். இந்த சம்பவம் தொடர்பான அனைத்து தகவல்களும் மத்திய அமைச்சகத்திற்கும், பிரதமருக்கும் இந்த வார இறுதிக்குள் அனுப்பப்படும். ஒரு நபர் ஆணையம் போதாது. மக்கள் அதிருப்தியுடன் இருக்கின்றனர்.'' என்று முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் கூறினார்.