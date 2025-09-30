ETV Bharat / state

''கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரம்'' - தமிழ்நாடு அரசுக்கு 5 கேள்விகளை முன் வைத்த பாஜக கூட்டணி எம்பிக்கள்!

பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவர்களுடன் என்றும் நாங்கள் இருப்போம் என்று தேஜஸ்வி சூர்யா எம்பி உறுதியளித்தார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2025 at 9:01 PM IST

Updated : September 30, 2025 at 9:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: கரூரில் விஜய் பரப்புரை கூட்டத்தில் நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரம் குறித்து தமிழ்நாடு அரசுக்கு 5 கேள்விகளை முன் வைத்து பாஜக கூட்டணி பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

கரூர் விஜய் பரப்புரை கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை சேர்ந்த குழு இன்று (செம்படம்பர் 30) ஆய்வு மேற்கொண்டது. இதன் பிறகு டெல்லி புறப்படுவதற்கு முன் கோவை, பீளமேடு விமான நிலையத்தில் எம்பிக்கள் குழுவினர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினர்.

இது குறித்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தேஜஸ்வி சூர்யா கூறும் போது, “இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பல தரப்பினருடனும், அதிகாரிகளுடனும் பேசியுள்ளோம். தமிழக அரசிடம் 5 முக்கிய கேள்விகளை முன் வைக்கிறோம்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த தேஜஸ்வி சூர்யா எம்.பி
செய்தியாளர்களை சந்தித்த தேஜஸ்வி சூர்யா எம்.பி (ETV Bharat Tamil Nadu)
1. இவ்வளவு மக்கள் கூடும் நிகழ்ச்சிக்கு சிறிய இடத்தை தேர்வு செய்தது யார்? பெரிய இடம் ஏன் வழங்கவில்லை?2. நடிகர் விஜய் வந்த போது மின்வெட்டு ஏற்பட்டதற்கான காரணம் என்ன?3. அடையாளம் தெரியாத பலர், நிகழ்ச்சியுடன் தொடர்பில்லாமல் கூட்டத்தில் நுழைந்தனர். இவர்களெல்லாம் யார்?4. இத்தனை பெரிய கூட்டம் நடைபெற உள்ளதை உளவுத் துறையோ, காவல் துறையோ ஏன் கணிக்கவில்லை? போதுமான பாதுகாப்பு ஏன் வழங்கவில்லை?5. அருகில் இருந்த தனியார் மருத்துவமனைக்கு பதிலாக ஏன் 25 கிமீ தூரத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு காயம் அடைந்தவர்கள் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்? கூட்டத்தில் செருப்பு எறிந்தவர்கள் யார்?

பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவர்களுடன் என்றும் நாங்கள் இருப்போம்” என்று தேஜஸ்வி சூர்யா உறுதியளித்தார்.

சமூக வலைதளங்களில் மக்களின் குரலை அரசு அடக்கும் முயற்சி

இதை தொடர்ந்து முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர், ''இந்த கூட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கியவர் யார்? எத்தனை காவல் துறையினர் பணியில் ஈடுபட்டனர்? பல கேள்விகள் பதில் அளிக்கப்படாதவையாக உள்ளன.

சமூக வலைதளங்களில் மக்களின் குரலை அரசு அடக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. வெளிப்படையான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும். தேவைப்பட்டால் சிபிஐ விசாரணைக்கு கொடுக்கலாம்.

இதையும் படிங்க: வளிமண்டலத்தை சுத்தப்படுத்த நவீன தொழில்நுட்பம்; காரைக்குடி 'சிக்ரி' விஞ்ஞானிகள் அசத்தல் கண்டுபிடிப்பு

நீதிபதி தலைமையிலான விசாரணை மட்டுமே மக்கள் நம்பிக்கையை பெறும். இந்த சம்பவம் தொடர்பான அனைத்து தகவல்களும் மத்திய அமைச்சகத்திற்கும், பிரதமருக்கும் இந்த வார இறுதிக்குள் அனுப்பப்படும். ஒரு நபர் ஆணையம் போதாது. மக்கள் அதிருப்தியுடன் இருக்கின்றனர்.'' என்று முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் கூறினார்.

Last Updated : September 30, 2025 at 9:44 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TAMIL NADU GOVERNMENTKARUR DEATHகரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரம்பாஜக கூட்டணி 5 கேள்விகள்BJP ALLIANCE QUESTIONS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.