ஆளுநரின் தேநீர் விருந்தை சிறப்பித்த பாஜக, அதிமுகவினர்.. திமுக, தவெக புறக்கணிப்பு! - TN GOVERNOR TEA PARTY

தேநீர் விருந்துக்கு வந்த பாஜக, அதிமுக உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகளின் நிர்வாகிகளுக்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உற்சாக வரவேற்பு அளித்தார்.

ஆளுநரின் தேநீர் விருந்தை சிறப்பித்த பாஜக, அதிமுகவினர்
ஆளுநரின் தேநீர் விருந்தை சிறப்பித்த பாஜக, அதிமுகவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2025 at 9:08 PM IST

சென்னை: ஆளுநரின் தேநீர் விருந்தில், பாஜக மூத்த தலைவர்கள் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், எச்.ராஜா, தமிழக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், மாநில துணைத்தலைவர் கரு.நாகராஜன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று சிறப்பித்தனர்.

நாட்டின் 79வது சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு, அரசியல் கட்சிகளுக்கு தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி இன்று மாலை தேநீர் விருந்து வழங்கினார். ஆண்டுதோறும் குடியரசு தினம், சுதந்திர தினம் ஆகிய நாட்களில், தமிழக ஆளுநர் மாளிகையான கிண்டியில் உள்ள ராஜ்பவனில் தேநீர் விருந்து அளிக்கப்படுவது வழக்கம்.

தேநீர் விருந்தில் பங்கேற்க ஆளுங்கட்சி, எதிர்க்கட்சி உள்பட தமிழக அரசியல் கட்சிகளுக்கும் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி அழைப்பு விடுத்திருந்தார். இந்த நிலையில், தேநீர் விருந்தில் பாஜக சார்பில், பாஜக மூத்த தலைவர்கள் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், எச்.ராஜா, நைனார் நாகேந்திரன், கரு.நாகராஜன், பாஜக கவுன்சிலர் உமா ஆனந்த் உள்ளிட்டோர் பலரும் கலந்து கொண்டனர்.

தேநீர் விருந்துக்கு வந்தவர்களை வரவேற்ற ஆர்.என்.ரவி
தேநீர் விருந்துக்கு வந்தவர்களை வரவேற்ற ஆர்.என்.ரவி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், பாஜக கூட்டணி கட்சியான அதிமுக சார்பில், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இன்பதுரை, தேமுதிக சார்பில் தேமுதிக மாநில இளைஞரணி செயலாளர் விஜய பிரபாகரன், பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் அன்புமணி ஆதரவாளர்கள் மற்றும் எம்.எல்.ஏ.க்கள் சிவக்குமார், வெங்கடேஷ், சதாசிவம், இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவன பாரிவேந்தர், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே.வாசன், பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சி என்.ஆர் தனபாலன் மற்றும் தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம், டிஜிபி சங்கர் ஜிவால், சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அருண் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.

தேநீர் விருந்திற்கு வந்த அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், பல்வேறு துறை சார்ந்த அதிகாரிகளை ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உற்சாகமாக வரவேற்றார். அதனைத் தொடர்ந்து சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் மையப்படுத்தப்பட்ட கலை நிகழ்ச்சிகள், யோகாவில் பங்கேற்றவர்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா மற்றும் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து பங்கேற்ற அனைவரும் தேநீர் விருந்து அளிக்கப்பட்டது.

தேநீர் விருந்து புறக்கணிப்பு

ஆளுநரின் தேநீர் விருந்தில் திமுகவும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளான காங்கிரஸ், மதிமுக, விசிக, இடதுசாரிகள் மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் புறக்கணித்துள்ளது. அந்த வகையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினும் பங்கேற்கவில்லை.

