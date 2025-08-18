ETV Bharat / state

சாலையில் 'திடீரென' ராட்சத பள்ளம்: கவிழ்ந்து விழுந்த பைக்! - DITCH ON AMBATTUR ROAD

அம்பத்தூர் அருகே சாலையில் ஏற்பட்ட திடீர் பள்ளத்தில் வாகனம் சிக்கியது குறித்த வீடியோ காட்சி வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

சென்னை அம்பத்தூர் அருகே சாலையில் ஏற்பட்ட பள்ளம்
சென்னை அம்பத்தூர் அருகே சாலையில் ஏற்பட்ட பள்ளம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2025 at 12:14 PM IST

சென்னை: அம்பத்தூர் அருகே சாலையில் திடீரென ஏற்பட்ட ராட்சத பள்ளத்தில் இரு சக்கர வாகனம் விழுந்து விபத்துக்குள்ளான சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் ஒரு லாரியின் பின் சக்கரமும் பள்ளத்தில் சிக்கியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சென்னை கொரட்டூரில் இருந்து கள்ளிக்குப்பம் செல்லும் வழியில் உள்ளது அம்பத்தூர் கருக்கு மேனாம்பேடு சாலை. இது அம்பத்தூர், கள்ளிக்குப்பம், மேனாம்பேடு, புதூர் பகுதி மக்களின் பிரதான சாலையாகவும் உள்ளது. தினந்தோறும் ஏராளமான பொதுமக்கள் இவ்வழியாக பயணம் செய்கின்றனர். இந்நிலையில், கருக்கு மேனாம்பேடு சாலை மையப்பகுதியில் நேற்று திடீரென ராட்சத பள்ளம் ஒன்று ஏற்பட்டது.

பள்ளத்தில் சிக்கிய லாரி சக்கரம்
பள்ளத்தில் சிக்கிய லாரி சக்கரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதில், அவ்வழியாக வந்த இரு சக்கர வாகனம் ஒன்று எதிர்பாராத விதமாக நிலைத்தடுமாறி பள்ளத்தில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. தொடர்ந்து, பின்னால் வந்த லாரியின் பின் சக்கரமும் பள்ளத்தில் சிக்கி அந்தரத்தில் தொங்கியபடி நின்றது. இதில், வாகனத்துடன் பள்ளத்தில் விழுந்த நபரை, அங்கிருந்த பொதுமக்கள் பத்திரமாக மீட்டனர். இதில் அவருக்கு லேசான காயங்கள் ஏற்பட்டன.

இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த ஆவடி மாநகராட்சி அதிகாரிகள் சாலையில் தடுப்பு அமைத்து, அவ்வழியை பொதுமக்கள் பயன்படுத்தாத வகையில் சாலையை துண்டித்தனர். இதனால், வாகன ஓட்டிகள் மாற்றுப் பாதையில் சென்றனர். இதற்கிடையே, ராட்சத பள்ளமானது லாரியின் பளு காரணமாக விரிவடைய தொடங்கியது.

சென்னை அம்பத்தூர் அருகே சாலையில் ஏற்பட்ட பள்ளம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதனைத் தொடர்ந்து, அதிகாரிகள் கிரேன் மூலம் பள்ளத்தில் சிக்கிய இரு சக்கர வாகனத்தையும், லாரியையும் பத்திரமாக மீட்டனர். தொடர்ந்து, பள்ளத்தை கான்கிரீட் கொண்டு மூடுவதற்கான பணிகளையும் மேற்கொண்டனர். இந்த பகுதியில் மெட்ரோ குடிநீர் குழாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டதால் சாலையில் திடீர் பள்ளம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், கருக்கு பிரதான சாலை விரைவில் சரி செய்யப்படும் என்பதால் அதுவரையில் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டு மாற்று பாதையில் வாகனங்கள் இயக்கப்படுவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

'ரொம்ப நேரம் இருந்துட்டீங்க ரூ.1,000 கொடுங்க...' அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து அடாவடி வசூல்? சுற்றுலா பயணிகள் அதிர்ச்சி!

