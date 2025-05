ETV Bharat / state

தாய்மொழி 'ஹிந்தி'.. தமிழில் 93 மதிப்பெண்கள்! மாணவிக்கு 'காலை உணவு திட்டம்' செய்த மாயஜாலம்! - BIHAR GIRL

ஜியா குமாரி ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 17, 2025 at 5:32 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 5:44 PM IST 3 Min Read

சென்னை: பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் தனஞ்சே திவாரி. இவரது மனைவி ரீனாதேவி. தம்பதி தங்களது 3 மகள்களுடன் கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு வேலை தேடி தமிழகம் வந்துள்ளனர். 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் 467 மதிப்பெண்கள் இவர்கள், சென்னை அடுத்த பல்லாவரம் அருகே கவுல் பஜார் பகுதியில் வாடகை வீட்டில் வசித்து வெல்டிங், கட்டுமானப் பணி உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும் அவர்களின் 3 மகள்களும் அப்பகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளியில் படித்து வந்துள்ளனர். இந்த நிலையில் கவுல்பஜார் பகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளியில் இவர்களது இரண்டாவது மகள் ஜியா குமாரி முதல் வகுப்பு முதல் படித்து வந்த நிலையில் தற்போது பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் 467 மதிப்பெண்கள் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார். தமிழ் பாடத்தில் 93 மதிப்பெண்கள் எடுத்து சாதனை அதிலும் குறிப்பாக இந்தி மொழியை தாய் மொழியாக கொண்ட ஜியா குமாரி தமிழ் வழிக் கல்வியில் படித்ததோடு, தற்போது தமிழ் பாடத்தில் 93 மதிப்பெண்கள் எடுத்து சாதனை படைத்துள்ளார். இதையடுத்து மாணவி ஜியா குமாரியை பள்ளி ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் சக மாணவ மாணவிகள் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும் கவுல்பஜார் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவி ஜியா குமாரி வசிக்கும் பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும் வகையில் சால்வை அணிவித்து கேக் வெட்டி பாராட்டினர். தமிழ்நாட்டுக்கு வேலை தேடி வந்த பீகார் குடும்பம் தமிழில் சாதனை படத்த மாணவி ஜியா குமாரி ஈடிவி பாரத்திடம் கூறும் போது, ''நாங்கள் குடும்பத்துடன் பீகார் மாநிலத்தில் இருந்து வேலைக்காக சென்னை வந்தோம். கடந்த 17 வருடங்களாக பல்லாவரத்தை அடுத்த கவுல் பஜார் பகுதியில் வசித்து வருகிறோம். நான் தற்போது கவுல்பஜார் அரசு பள்ளியில் படித்து பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளேன். 467 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளேன். மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. நான் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் தமிழ் வழிக்கல்வியில் அரசு பள்ளியில் படித்து வருகிறேன். தாயும், தந்தையும் வேலைக்காக தான் சென்னை வந்தனர். அது மட்டும் இன்றி தமிழகத்தில் கல்வி நன்றாக உள்ளதாலும் நாங்கள் குடும்பத்துடன் இங்கு வந்தோம். தொடக்கப் பள்ளி முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை தமிழ்

நான் இந்தியை தாய் மொழியாக கொண்ட குடும்பத்தில் இருந்து வந்ததால் தமிழை கற்றுக் கொள்ள சிறிது கடினமாக இருந்தது. ஆனால் எனது தொடக்கப் பள்ளியில் இருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரை அனைத்து ஆசிரியர்களும் எனக்கு தமிழை நன்றாக கற்றுக் கொடுத்தனர். மேலும் எனது தந்தைக்கும், தாய்க்கும் தமிழ் சிறிது தெரிந்திருந்ததால் அவர்களும் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தனர். இதன் மூலமாக தமிழ் மொழியை நன்றாக படிக்கத் தொடங்கினேன். மேலும் பள்ளியில் சிறப்பு வகுப்புகளில் தொடர்ந்து தமிழை படிக்க பயிற்சி எடுத்து வந்தேன். நான், பீகார் மாநிலத்தில் இருந்து வந்திருந்தாலும் சக மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதுபோல் தான் எனக்கும் தமிழை ஆசிரியர்கள் கற்றுக் கொடுத்தனர். மாணவி ஜியா குமாரிக்கு பாராட்டு (ETV Bharat Tamil Nadu) மொத்த பாடங்களில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் தமிழ் பாடத்தில் 93 மதிப்பெண், ஆங்கிலத்தில் 99 மதிப்பெண், கணிதத்தில் 89 மதிப்பெண், அறிவியலில் 89 மதிப்பெண், சமூக அறிவியலில் 99 மதிப்பெண் எடுத்துள்ளேன். நான் பள்ளியில் சேர்ந்த போது தமிழில் ஒரு வார்த்தை கூட தெரியாது. ஆனால் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் எனக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து கற்றுக் கொடுத்தனர். நான் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வில் இவ்வளவு மதிப்பெண் எடுக்க ஆசிரியர்கள் தான் காரணம். தொடர்ந்து அவர்கள் என்னை நன்றாக கவனித்து அனைத்து பாடத் திட்டங்களையும் சொல்லிக் கொடுத்தனர். தமிழ் மொழி தான் எனக்கு பிடித்த மொழி தற்போது தமிழ் மொழி எனக்கு மிகவும் பிடித்துள்ளது. நான் இஷ்டப்பட்டு தமிழை கற்றுக் கொண்டதால் தான் இவ்வளவு மதிப்பெண் பெற்றேன். தற்போது தமிழ் மொழி தான் எனக்கு பிடித்த மொழியாக இருக்கிறது. தமிழ்நாடு அரசு பள்ளியில் பயின்றதால் பாடப் புத்தகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் எனக்கு கிடைத்தது. சில சமயங்களில் சாப்பிடாமல் பள்ளிக்குச் சென்றாலும் அங்கு காலை உணவு, மதிய உணவு திட்டங்கள் எனக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது. நீட் தேர்ச்சி பெற்று மருத்துவராக வேண்டும் நான் இவ்வளவு மதிப்பெண் எடுத்ததை பார்த்து எனது பெற்றோர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்து உள்ளனர். அடுத்து 11 ஆம் வகுப்பு, 12 ஆம் வகுப்பில் உயிரியல், கணிதம் வகுப்பை தேர்ந்தெடுத்து நன்றாக படித்து நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று மருத்துவராக வேண்டும் என்பது எனது கனவு. தொடர்ந்து நான் தமிழ்நாட்டில் தான் மருத்துவம் படிக்க உள்ளேன். இதனால் தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து எனக்கு உறுதுணையாகவும், உதவியாகவும் இருக்க வேண்டும். தமிழகத்தில் எந்த ஒரு சிரமமும் இன்றி நான் படித்துள்ளேன். இதனால் தமிழ்நாடு அரசுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். நான் பள்ளியில் படிக்கும் போது எனது சக தோழிகளும், எனக்கு தமிழ் கற்றுக் கொடுத்தனர். அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.'' என மாணவி ஜியா குமாரி கூறினார். ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சென்னை: பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் தனஞ்சே திவாரி. இவரது மனைவி ரீனாதேவி. தம்பதி தங்களது 3 மகள்களுடன் கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு வேலை தேடி தமிழகம் வந்துள்ளனர். 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் 467 மதிப்பெண்கள் இவர்கள், சென்னை அடுத்த பல்லாவரம் அருகே கவுல் பஜார் பகுதியில் வாடகை வீட்டில் வசித்து வெல்டிங், கட்டுமானப் பணி உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும் அவர்களின் 3 மகள்களும் அப்பகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளியில் படித்து வந்துள்ளனர். இந்த நிலையில் கவுல்பஜார் பகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளியில் இவர்களது இரண்டாவது மகள் ஜியா குமாரி முதல் வகுப்பு முதல் படித்து வந்த நிலையில் தற்போது பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் 467 மதிப்பெண்கள் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார். தமிழ் பாடத்தில் 93 மதிப்பெண்கள் எடுத்து சாதனை அதிலும் குறிப்பாக இந்தி மொழியை தாய் மொழியாக கொண்ட ஜியா குமாரி தமிழ் வழிக் கல்வியில் படித்ததோடு, தற்போது தமிழ் பாடத்தில் 93 மதிப்பெண்கள் எடுத்து சாதனை படைத்துள்ளார். இதையடுத்து மாணவி ஜியா குமாரியை பள்ளி ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் சக மாணவ மாணவிகள் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும் கவுல்பஜார் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவி ஜியா குமாரி வசிக்கும் பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும் வகையில் சால்வை அணிவித்து கேக் வெட்டி பாராட்டினர். தமிழ்நாட்டுக்கு வேலை தேடி வந்த பீகார் குடும்பம் தமிழில் சாதனை படத்த மாணவி ஜியா குமாரி ஈடிவி பாரத்திடம் கூறும் போது, ''நாங்கள் குடும்பத்துடன் பீகார் மாநிலத்தில் இருந்து வேலைக்காக சென்னை வந்தோம். கடந்த 17 வருடங்களாக பல்லாவரத்தை அடுத்த கவுல் பஜார் பகுதியில் வசித்து வருகிறோம். நான் தற்போது கவுல்பஜார் அரசு பள்ளியில் படித்து பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளேன். 467 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளேன். மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. நான் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் தமிழ் வழிக்கல்வியில் அரசு பள்ளியில் படித்து வருகிறேன். தாயும், தந்தையும் வேலைக்காக தான் சென்னை வந்தனர். அது மட்டும் இன்றி தமிழகத்தில் கல்வி நன்றாக உள்ளதாலும் நாங்கள் குடும்பத்துடன் இங்கு வந்தோம். தொடக்கப் பள்ளி முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை தமிழ் நான் இந்தியை தாய் மொழியாக கொண்ட குடும்பத்தில் இருந்து வந்ததால் தமிழை கற்றுக் கொள்ள சிறிது கடினமாக இருந்தது. ஆனால் எனது தொடக்கப் பள்ளியில் இருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரை அனைத்து ஆசிரியர்களும் எனக்கு தமிழை நன்றாக கற்றுக் கொடுத்தனர். மேலும் எனது தந்தைக்கும், தாய்க்கும் தமிழ் சிறிது தெரிந்திருந்ததால் அவர்களும் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தனர். இதன் மூலமாக தமிழ் மொழியை நன்றாக படிக்கத் தொடங்கினேன். மேலும் பள்ளியில் சிறப்பு வகுப்புகளில் தொடர்ந்து தமிழை படிக்க பயிற்சி எடுத்து வந்தேன். நான், பீகார் மாநிலத்தில் இருந்து வந்திருந்தாலும் சக மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதுபோல் தான் எனக்கும் தமிழை ஆசிரியர்கள் கற்றுக் கொடுத்தனர். மாணவி ஜியா குமாரிக்கு பாராட்டு (ETV Bharat Tamil Nadu) மொத்த பாடங்களில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் தமிழ் பாடத்தில் 93 மதிப்பெண், ஆங்கிலத்தில் 99 மதிப்பெண், கணிதத்தில் 89 மதிப்பெண், அறிவியலில் 89 மதிப்பெண், சமூக அறிவியலில் 99 மதிப்பெண் எடுத்துள்ளேன். நான் பள்ளியில் சேர்ந்த போது தமிழில் ஒரு வார்த்தை கூட தெரியாது. ஆனால் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் எனக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து கற்றுக் கொடுத்தனர். நான் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வில் இவ்வளவு மதிப்பெண் எடுக்க ஆசிரியர்கள் தான் காரணம். தொடர்ந்து அவர்கள் என்னை நன்றாக கவனித்து அனைத்து பாடத் திட்டங்களையும் சொல்லிக் கொடுத்தனர். தமிழ் மொழி தான் எனக்கு பிடித்த மொழி தற்போது தமிழ் மொழி எனக்கு மிகவும் பிடித்துள்ளது. நான் இஷ்டப்பட்டு தமிழை கற்றுக் கொண்டதால் தான் இவ்வளவு மதிப்பெண் பெற்றேன். தற்போது தமிழ் மொழி தான் எனக்கு பிடித்த மொழியாக இருக்கிறது. தமிழ்நாடு அரசு பள்ளியில் பயின்றதால் பாடப் புத்தகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் எனக்கு கிடைத்தது. சில சமயங்களில் சாப்பிடாமல் பள்ளிக்குச் சென்றாலும் அங்கு காலை உணவு, மதிய உணவு திட்டங்கள் எனக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது. நீட் தேர்ச்சி பெற்று மருத்துவராக வேண்டும் நான் இவ்வளவு மதிப்பெண் எடுத்ததை பார்த்து எனது பெற்றோர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்து உள்ளனர். அடுத்து 11 ஆம் வகுப்பு, 12 ஆம் வகுப்பில் உயிரியல், கணிதம் வகுப்பை தேர்ந்தெடுத்து நன்றாக படித்து நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று மருத்துவராக வேண்டும் என்பது எனது கனவு. தொடர்ந்து நான் தமிழ்நாட்டில் தான் மருத்துவம் படிக்க உள்ளேன். இதனால் தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து எனக்கு உறுதுணையாகவும், உதவியாகவும் இருக்க வேண்டும். தமிழகத்தில் எந்த ஒரு சிரமமும் இன்றி நான் படித்துள்ளேன். இதனால் தமிழ்நாடு அரசுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். நான் பள்ளியில் படிக்கும் போது எனது சக தோழிகளும், எனக்கு தமிழ் கற்றுக் கொடுத்தனர். அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.'' என மாணவி ஜியா குமாரி கூறினார். ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் (ETV Bharat Tamil Nadu)

Last Updated : May 17, 2025 at 5:44 PM IST