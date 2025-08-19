ஈரோடு: ஈரோடு, திருப்பூர் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் உள்ள லட்சகணக்கான மக்களின் குடிநீர் ஆதாரமாகவும், விவசாயத்துக்கு முக்கிய பங்காற்றும் மற்றும் தென்னந்தியாவிலேயே இரண்டாவது மிகப் பெரிய மண் அணையான பவானி சாகர் அணை நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டு நேற்றுடன் 70 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளன.
நீலகிரி மலைப் பகுதியில் இருந்து வரும் பவானி ஆறு, மாயாறு கூடுமிடத்தில் அணை கட்டி, மழை காலத்தில் வரும் தண்ணீரை சேமித்து வைத்து வறட்சி காலத்தில் பாசனத்துக்கு பயன்படுத்தும் பவானி சாகர் அணையை கட்ட 1947 ஆம் ஆண்டு திட்டமிடப்பட்டது. அந்த காலத்தில் உணவு பஞ்சத்தால் மக்கள் அவதிப்பட்டு வந்த நிலையில் இந்த திட்டத்திற்கு 'பவானித் திட்டம்' என பெயரிடப்பட்டு அதற்கான பூர்வாங்க பணிகளை அப்போதையை அரசு துவங்கியது.
இந்த பகுதியில் உணவு பஞ்சத்தை போக்குவதற்கு அணையின் வலது பகுதியில் 124 மைல் நீண்ட கால்வாய் வெட்டி பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறந்து விட பணிகள் நடைபெற்றன. 1948-ம் ஆண்டு ஜனவரி 7-ம் தேதி ரூ.10 கோடி செலவில் அணைக்கான கட்டுமானப் பணிகள் துவங்கப்பட்டன. வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ஷட்டர்களால் உறுதிதன்மையுடன் அணை கட்டப்பட்டது. 1955 ஆம் ஆண்டு பவானிசாகர் அணையின் கட்டுமானப் பணிகள் நிறைவுற்றன.
பவானிசாகர் அணையால் தமிழகத்தில் வறட்சி நிலவிய காலத்தில் கூட தண்ணீர் பிரச்சனை இல்லாத மாவட்டமாக ஈரோடு மாவட்டம் திகழ்கிறது. ஆண்டுதோறும் நன்செய் மற்றும் புன்செய் பாசனத்துக்கு கீழ்பவானி வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறப்பு காரணமாக 2.07 லட்சம் ஏக்கர் விவசாய விளைநிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன.
ஒரு கோடி மக்களுக்கு குடிநீர் ஆதாரமாகவும் விவசாயத்திற்கும் முக்கியமாக பங்காற்றும் பவானி சாகர் அணை 1955 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 19 ஆம் தேதி இதே நாளில் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. 105 அடி கொள்ளளவு கொண்ட அணையின் நீர்மட்டம் இன்று வரை 32 முறை 100 அடியும், 23 முறை 102 அடியும் மற்றும் 5 முறை 105 அடி என முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளது.
இந்தாண்டு ஜூலை மாத இறுதியில் 102 அடியை எட்டியதால் முன் கூட்டியே பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. பவானிசாகர் அணை கட்டுமானப் பணிகளை அப்போதைய பிரதமர் நேரு, சென்னை மாகாண முதலமைச்சர் ராஜாஜி போன்ற தலைவர்கள் பார்வையிட்ட பெருமையும் இந்த அணைக்கு உள்ளது. 70 ஆண்டுகளை கடந்தும் கம்பீரமாக இன்றும் காட்சியளிக்கிறது பவானிசாகர் அணை.