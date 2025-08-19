ETV Bharat / state

இலங்கைக்கு கடத்தப்பட இருந்த 60 லட்சம் மதிப்பிலான பீடி இலைகள்: மடக்கி பிடித்த க்யூ பிரிவு போலீசார்! - BEEDI LEAVES SEIZED

கடத்தப்பட இருந்த பீடி இலைகள் மற்றும் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பைபர் படகுகள் சுங்கத் துறை வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

கடத்தப்பட இருந்த பீடி இலைகள்
கடத்தப்பட இருந்த பீடி இலைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2025 at 3:53 PM IST

தூத்துக்குடி: இலங்கைக்கு கடல் வழியாக கடத்தப்பட இருந்த சுமார் 60 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பீடி இலைகளை க்யூ பிரிவு போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் கடற்பகுதி வழியாக இலங்கைக்கு பீடி இலைகள், மஞ்சள், அழகுசாதன பொருட்கள், மாத்திரைகள் உள்ளிட்டவை எந்தவித ஆவணங்கள் இல்லாமல் படகுகள் மூலம் கடத்தப்படுவதாக அவ்வபோது தகவல்கள் வெளிவந்த வண்ணம் உள்ளன. இதை தடுக்கும் நடவடிக்கையில் க்யூ பிரிவு காவல் துறையினர், கடலோர பாதுகாப்பு குழு போலீசார் உள்ளிட்டோர் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், தூத்துக்குடி மாவட்டம் கடற்கரை சாலையில் உள்ள உப்பளத்து ஓடைபாலத்தில் (மச்சாது பாலத்தில்) இருந்து இலங்கைக்கு பீடி இலை கடத்தப்படுவதாக க்யூ பிரிவு ஆய்வாளர் விஜய அனிதாவிற்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது.

கடத்தல் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட இர்சாத்கான்
கடத்தல் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட இர்சாத்கான் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த தகவலின் அடிப்படையில் உதவி ஆய்வாளர் ஜீவமணி தர்மராஜ், தலைமை காவலர்கள் பாலகிருஷ்ணன், இருதயராஜ், குமார், இசக்கி முத்து, முதல் நிலை காவலர் பழனி உள்ளிட்டோர் நேற்றிரவு அங்கு ரோந்து பணிக்கு சென்றனர். அப்போது, அங்கு லோடு வாகனத்தில் இலங்கைக்கு கடத்துவதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட சுமார் 35 கிலோ எடை கொண்ட 43 மூட்டைகள் பீடி இலைகளை போலீசார் கைப்பற்றினர்.

கடத்தல் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட அருண்குமார்
கடத்தல் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட அருண்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
மேலும், இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட தூத்துக்குடி இனிகோ நகர் பகுதியை சேர்ந்த அருண்குமார் (34) காயல் பட்டினம் பகுதியை சேர்ந்த இர்சாத்கான் (21), ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, கைப்பற்றபட்ட பீடி இலைகள், பைபர் படகுகள் சுங்கத்துறை வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. கடத்தலுக்காக எடுத்து வரப்பட்ட பொருட்களின் மதிப்பு சுமார் 60 லட்சம் ரூபாய் என சுங்கத் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

