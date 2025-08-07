மதுரை: மாநில, தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் பொது இடங்களில் தனியார் விளம்பரங்களுடன் வைக்கப்பட்டுள்ள பேரிகார்டுகளை அகற்ற உத்தரவிட கோரி தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கில், தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறை தலைவர், மாநில நெடுஞ்சாலை துறையின் முதன்மைச் செயலர் ஆகியோர் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அழகேசன் என்பவர், உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல வழக்கை தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அதில், " வாகனங்களில் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தவும், முறைப்படுத்தவும் சாலைகளில் திட்டமிட்டு பேரிகார்டுகள் வைக்கப்படும். ஆனால் காவல்துறையினர் எவ்விதமான திட்டமிடலும் இன்றி சாலையின் நடுவில் இரும்பு பாரிகார்டுகளை வைப்பதால் ஏராளமான விபத்துக்கள் நிகழ்கின்றன.
பேரிகார்டுகளை முழுவதுமாக மூடி வைத்திருப்பதால் எதிரில் வரும் வாகனங்கள் ஓட்டுநர்களுக்கு தெரிவதில்லை. பேரிகார்டுகள் வைப்பது போக்குவரத்து மாற்றத்திற்காக, அவசர காலங்களில் பயன்படுத்தப்படும் தற்காலிக நடைமுறையே. அதோடு அவற்றில் எந்த தனியார் விளம்பரங்களும் இடம்பெறக்கூடாது.
இதுதொடர்பாக நடவடிக்கை கோரி அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. ஆகவே தனியார் விளம்பரங்களுடன் மாநில, தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் பொது இடங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள பேரிகார்டுகளை அகற்றவும், பேரிகார்டுகளை சரியான அளவில் வாங்குவதற்கு உரிய வழிகாட்டுதல்களை பிறப்பிக்கவும் உத்தரவிட வேண்டும்" என்று கோரப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் எஸ். எம். சுப்பிரமணியம், மரியகிளாட் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, "வழக்கு தொடர்பாக தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறை தலைவர், மாநில நெடுஞ்சாலை துறையின் முதன்மைச் செயலர் ஆகியோர் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும்" என்று உத்தரவிட்டு வழக்கை 2 வாரங்களுக்கு ஒத்தி வைத்தனர்.
