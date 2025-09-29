ETV Bharat / state

வாகன சோதனையில் தகராறு - போலீசார் தள்ளி விட்டதில் வங்கி அதிகாரி உயிரிழப்பு!

போலீசாருடன் ஏற்பட்ட தள்ளுமுள்ளில் ஈடுபட்ட வங்கி அதிகாரி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2025 at 9:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பெரம்பூரில் வாகன சோதனையின் போது வாக்குவாதம் செய்த வங்கி அதிகாரி, போலீசார் கீழே தள்ளி விட்டதில் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

சென்னை மாநகரில் இரவு நேரங்களில் மது போதையில் வாகனங்களை ஓட்டுபவர்களை பிடித்து போலீசார் அபராதம் விதிப்பது வழக்கம். குறிப்பாக, டாஸ்மாக் கடைகள் இருக்கும் சாலைகளில் நிற்கும் போலீசார், மது அருந்தி விட்டு வரும் வாகனங்களை மறித்து அவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கின்றனர்.

அந்த வகையில் சென்னை பெரம்பூர் - மாதவரம் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள தனியார் பள்ளி அருகே நின்று அந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்த போக்குவரத்து போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அந்த வழியாகச் சென்ற பைக்குகள் மற்றும் கார்களை வழி மறித்து குடித்து விட்டு வாகனம் ஓட்டி வந்தவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கபட்டது.

இந்நிலையில் அந்த வழியாக சென்னை கொடுங்கையூர் வெங்கடேஸ்வரா காலனி முதல் தெருவைச் சேர்ந்த கரம்சன் காமராஜ் என்ற 50 வயது நபர் தனது காரில் சென்றுள்ளார். அப்போது அங்கு வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த துணை ஆய்வாளர் மற்றும் காவலர் இருவரும் காமராஜின் காரை நிறுத்தி, அவர் குடித்திருக்கிறாரா? என சோதனை செய்துள்ளனர். அவர் மது அருந்தி இருப்பது தெரியவரவே, அவர் காரை ஓட்டும் நிலையில் இல்லை எனக் கூறி, சாலையில் ஓரமாக காரை நிறுத்துமாறு கூறியுள்ளனர்.

உயிரிழந்த வங்கி அதிகாரி கரம்சன் காமராஜ்
உயிரிழந்த வங்கி அதிகாரி கரம்சன் காமராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: திருச்சியில் விஜய்க்கு எதிராக ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டரால் பரபரப்பு!

காரில் இருந்து இறங்கிய காமராஜுக்கும், போலீசாருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஒரு கட்டத்தில் அது கைகலப்பான மாற, போலீசார் காமராஜை கீழே தள்ளியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் கீழே விழுந்த காமராஜ், மூச்சு பேச்சின்றி மயக்கமடைந்துள்ளார். உடனடியாக அவரை மீட்ட போலீசார், பெரம்பூர் முரசொலி மாறன் மேம்பாலம் அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்துள்ளனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் காமராஜ் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.

இதைத் தொடர்ந்து அவரது உடல் ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டது. உயிரிழந்த கரம்சன் காமராஜ் தனியார் வங்கி ஒன்றில் கடன் வழங்கும் அதிகாரியாக பணியாற்றி வந்துள்ளார் என்பது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHENNAI TRAFFIC POLICEBANK OFFICERBANK OFFICER DEATH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.