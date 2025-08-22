தூத்துக்குடி: வீட்டிலேயே மனைவிக்கு பிரசவம் பார்த்த வங்கி மேலாளர் ஒருவர் போலீசார் மற்றும் மருத்துவ குழுவை உள்ளே அனுமதிக்காததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. ஆனாலும் வாட்ஸ்ஆப் வீடியோ கால் மூலம் யாரிடமோ பேசிக்கொண்டு பிரசவம் பார்த்ததில் அழகான பெண் குழந்தை பிறந்தது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூரை சேர்ந்தவர் கஜேந்திரன் (32). திண்டுக்கல் மாவட்டம், சாணார்பட்டி அருகில் உள்ள கோபால்பட்டியில் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கி மேலாளர். இவரது மனைவி சத்யா (26). இவர்கள் கோபால்பட்டி எல்லை நகரில் வசித்து வருகின்றனர். சத்யா ஒசூரில் உள்ள கல்லூரியில் இளநிலை பேராசிரியர்.
இயற்கை முறையில் பிரசவிக்க வாட்ஸ்ஆப் குழு:
கர்ப்பிணியாக இருந்து வந்த சத்யா அங்குள்ள மருத்துவமனையில் அவ்வப்போது உடல் நலம் குறித்து, மகப்பேறு மருத்துவரிடம் பரிசோதனை செய்து வந்துள்ளார். ஆனால் அவரது கணவர் கஜேந்திரன் இயற்கை முறையில் மட்டுமே குழந்தை பிறக்க வேண்டும். இனி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு செல்லக்கூடாது என்று தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து 8 மாத கர்ப்பிணியாக இருந்த நிலையிலேயே மனைவியை வீட்டுக்கு வரவழைத்துள்ளார். இதன் பின்னர், கஜேந்திரன் இயற்கை முறையில் பிரசவம் பார்ப்பது குறித்து வாட்ஸ்ஆப்பில் குழுக்களை உருவாக்கி நண்பர்களிடம் கருத்துகளை கேட்டு வந்துள்ளார்.
தவறாக வழிநடத்திய வாட்ஸ்ஆப் குழு அட்மின்கள்:
அதில் உள்ளவர்கள், ''அந்த காலத்தில் 10 குழந்தைகள்கூட வீட்டிலேயே இயற்கை முறையில் பிறந்துள்ளது. மருத்துவமனைக்கு சென்றால் தாய் மற்றும் குழந்தையின் உடல் நிலை பாதிக்கப்படும்'' என கூறியதோடு வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்ப்பது எப்படி? என்பது குறித்து, கஜேந்திரனுக்கு தெரிவித்துள்ளனர்.
வியாழக்கிழமை கர்ப்பிணிக்கு திடீர் பிரசவ வலி:
இதை ஏற்க மறுத்த சத்யாவின் பெற்றோர்கள் தங்கள் மகளின் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு, அவ்வப்போது மருத்துவமனைக்கு சென்று வருமாறு கூறியுள்ளனர். அதன்படி மருத்துவமனைக்கு சென்று வந்தபோது சத்யாவுக்கு (ஆக.20 அல்லது 21 ஆம்) தேதி குழந்தை பிறக்கும் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்நிலையில் வியாழக்கிழமை சத்யாவுக்கு பிரசவ வலி ஏற்பட்டுள்ளது. தகவலறிந்த சுகாதாரத்துறை, வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் அவரது வீட்டுக்கு வந்துள்ளனர். அப்போது கஜேந்திரன், ''என் மனைவிக்கு நானே பிரசவம் பார்ப்பேன். டாக்டர்கள் யாரும் உள்ளே வரக்கூடாது" என்று உறுதியாக கூறிவிட்டார்.
போலீசார் மருத்துவ குழுவினருக்கு அனுமதி மறுப்பு:
இதுகுறித்து தகவலறிந்ததும் உடனடியாக கொசவப்பட்டி வட்டார மருத்துவ அதிகாரி ரெங்கசாமி, அரசு மருத்துவ அலுவலர் பிவின் ஆரோன், மருத்துவர் சந்தானகுமார் மற்றும் செவிலியர்கள் சாணார்பட்டி உதவி ஆய்வாளர் குணசேகரன், கிராம நிர்வாக அதிகாரி சுப்புராஜ் மற்றும் போலீசார் அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். ஆனால் யாருடைய பேச்சையும் கஜேந்திரன் கேட்பதாக இல்லை.
அட்மின் கருத்தின்படி மனைவிக்கு கணவர் பிரசவம்:
இதைத் தொடர்ந்து தனது செல்போனில் வீடியோ கால் செய்து குழுவில் உள்ள அட்மின் தெரிவித்த கருத்தின்படி மனைவி சத்யாவுக்கு கணவர் கஜேந்திரன் பிரசவம் பார்த்துள்ளார். அப்போது அவர்களுக்கு அழகான பெண் குழந்தை பிறந்தது. குழந்தை பிறந்த பிறகாவது தாய் மற்றும் குழந்தையின் நிலையை கவனித்துக் கொள்ளும் வகையில் வீட்டின் முன்பாக அவசர ஊர்தி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு இருந்தது.
விடிய விடிய காத்து கிடந்த போலீஸ், சுகாதார குழு:
ஆனால் குழந்தை பிறந்த பிறகுகூட கஜேந்திரன் மருத்துவ குழுவினரை பார்வையிட அனுமதிக்கவில்லை. குழந்தை பிறந்ததை வீடியோ மூலம் எடுத்து குழுவில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பி, கஜேந்திரன் பெருமிதம் கொண்டார். இதற்கிடையே சத்யாவின் தாய் எப்படியாவது தனது மருமகனை பிரசவம் பார்ப்பதில் இருந்து தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று சாணார்பட்டி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்க வந்தார். ஆனால் அதற்குள் குழந்தை பிறந்துள்ளது.
அதே சமயம், மதியம் முதல் இரவு வரை யாரையும் வீட்டில் அனுமதிக்காமல் கஜேந்திரன் வீட்டை பூட்டிக் கொண்டு வாட்ஸ்ஆப் குழுவில் உள்ள நபர்களிடமே பேசிக்கொண்டு இருந்துள்ளார். இன்று வெள்ளிக்கிழமை காலை அவரது வீட்டுக்கு சென்ற சுகாதாரக் குழு சத்யா மற்றும் அவரது குழந்தையை பார்வையிட்டு சோதனை செய்தது. அப்போது இருவரும் நலமாக இருப்பதை அறிந்ததும், சுகாதார குழுவினர் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டனர். இச்சம்பவம் கோபால்பட்டி பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்ட சுகாதாரத்துறை துணை இயக்குனர் செல்வகுமார் கூறியதாவது:
கஜேந்திரன் மற்றும் சத்யா தம்பதி இருவரும் சுகாதாரத் துறையினருக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்கவில்லை. சத்யா அம்மாவிடம், சுகாதாரத்துறை சார்பில் பேசினோம். இப்படி மருத்துவம் பார்க்காமல் இருப்பது சத்யா மற்றும் குழந்தை உயிருக்கு ஆபத்து என்பதை உணர்த்தினோம். அதன் அடிப்படையில் அவர் எங்களுக்கு தகவல் தெரிவித்து வந்தார். இந்த நிலையில் மருத்துவர், வருவாய்த் துறையினர் மற்றும் காவல் துறையினர் அனைத்து வசதியுடன் கூடிய அவசர ஊர்தியை கஜேந்திரன் - சத்யா தம்பதி வீட்டில் தயாராக வைத்திருந்தோம்.
ஆனால், வீட்டை பூட்டிக் கொண்டு அவர்கள் வீடியோ கால் மூலம் யாரிடமோ பேசிக் கொண்டு பிரசவம் பார்த்துள்ளனர். இது குறித்து கணவர் கஜேந்திரன் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதே சமயம் மூன்று வாட்ஸ்ஆப் குழுக்கள் இது போல் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதையும் கவனித்து அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறையிடம் புகார் அளித்துள்ளோம்.
மருத்துவர் இன்றி பிரசவம் பார்ப்பது பற்றி பரப்புரை:
அதன்பேரில் காவல்துறையினர் மூன்று வாட்ஸ்ஆப் குழுக்களையும் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் தமிழகம் முழுவதும் இயற்கை உணவுகள், இயற்கை வாழ்வியல் முறை, இயற்கை முறையில் பிரசவித்தல் குறித்த புத்தகங்கள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும் இயற்கை முறையில் மருத்துவர்கள் இல்லாமல் பிரசவம் பார்ப்பது குறித்த பரப்புரையும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இதற்காக வாட்ஸ்ஆப் குழுவினை உருவாக்கி தமிழ்நாடு முழுவதும் தகவல் பரப்பப்பட்டு வருகிறது. இது மக்களிடையே அதிகரிக்கும் பட்சத்தில் விபரீத விளைவுகள் ஏற்படும். எனவே மாவட்ட ஆட்சியருக்கு இது தொடர்பாக தகவல் தெரிவித்து அவரது பரிந்துரையின் படி மக்களை தவறான முறையில் வழிநடத்தும் வாட்ஸ்ஆப் குழுவின் அட்மின் மற்றும் அதில் இடம்பெற்றுள்ளவர்கள் யார்? யார்? என்பது குறித்து தீவிரமாக விசாரணை நடத்தப்படும். இனி வரும் காலங்களில் இதுபோல் நடக்காமல் இருக்க மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படும். இவ்வாறு மாவட்ட சுகாதாரத் துறை துணை இயக்குனர் செல்வகுமார் கூறினார்.