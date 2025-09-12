வங்கியில் NOC வழங்க கோரி தற்கொலைக்கு முயன்ற இளநீர் வியாபாரி; நெல்லையில் பரபரப்பு
வங்கிக் கடனை அடைத்து முடித்து மூன்று மாதங்களாகியும் வண்டியை விற்பதற்கு தேவையான என்ஓசி-ஐ வங்கி தர மறுப்பதாகக்கூறி இளநீர் வியாபாரி விபரீத முடிவு எடுக்க முயன்றது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : September 12, 2025 at 4:29 PM IST
திருநெல்வேலி: கடனில் வாங்கிய வாகனத்தின் தவணைத்தொகையை கட்டு முடித்தும் தனியார் வங்கி தரப்பு என்ஓசி வழங்க மறுப்பதாக கூறி இளநீர் வியாபாரி ஒருவர் வங்கி வாசலில் தீக்குளிக்க முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பனவடலிசத்திரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் முத்துக்குமார் (28). இவர் நெல்லை மாநகர பகுதிகளில் இளநீர் வியாபாரம் செய்து வருகிறார்.தமது வியாபாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கத்தில் சரக்கு ஏற்றி, இறக்க பயன்படும்படி ஒரு மினி லாரி வாங்கவதற்காக பாளையங்கோட்டை பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள ஒரு தனியார் வங்கியில் கடன் பெற்றுள்ளார்.
கடந்த 2022ம் ஆண்டு ரூ.7,50,000த்தை, மாதம் ரூபாய் 50,000 தவணைக்கு கடனாக பெற்ற முத்துக்குமார் அதனை கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன் முழுவதுமாக செலுத்தி முடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், கடனை செலுத்தி முடித்த பின்பு, வண்டியை விற்பதற்காக வங்கியிடம் தடையில்லா சான்று (NOC) கேட்டு விண்ணப்பித்துள்ளார்.
ஆனால் வங்கி தரப்பில் முத்துக்குமார் மற்றொரு வாகனத்துக்காக கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு ரூ.5.15 லட்சம் கடனாக பெற்றதை அடைத்தால்தான் என்ஓசி கொடுக்க முடியும் எனக் கூறியுள்ளனர். இந்நிலையில் முத்துக்குமார் இரண்டாவதாக வாங்கிய வாகன கடனுக்கு இன்னும் இரண்டு தவணை கட்ட வேண்டியுள்ளது.
இதனால், பண சிக்கிலில் உள்ள முத்துக்குமார் தான் முதலில் வாங்கிய கடன் நிறைவடைந்துவிட்டது அதனால், அதற்கான என்ஓசி-ஐ முதலில் கொடுங்கள், இரண்டாவதாக வாங்கிய கடனை அடைத்துவிட்டு அதற்கான என்ஓசி-ஐ பெற்றுக் கொள்கிறேன். இரண்டையும் ஏன் ஒன்றாக சேர்க்கிறீர்கள் என பலமுறை வங்கி அதிகாரிகளிடம் கேட்டுள்ளார். இந்நிலையில் நேற்றிரவு மீண்டும் வங்கிக்கு வந்த முத்துக்குமார் வங்கி அதிகாரிகளிடம் என்ஓசி வழங்கும்படி கேட்டுள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: பாமகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாக வந்த அறிவிப்பு; கூலாக மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த அன்புமணி
அப்போது வங்கி தரப்பில் என்ஓசி தர இயலாது என கூறியுள்ளது. இதனால் மணமுடைந்த முத்துக்குமார் வங்கியை விட்டு வெளியே வந்து தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார். அதைப் பார்த்த அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் போக்குவரத்து பணியில் இருந்த போலீசார் அவரை தடுத்து நிறுத்தினர். இதனால் முத்துக்குமார் சிறியளவு காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில் இதுகுறித்து பாளையம்கோட்டை காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வல்ல
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக, +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலம் help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.