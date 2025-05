ETV Bharat / state

தொடர் மழை, முகூர்த்த சீசன் காரணமாக வாழை இலை விலை உயர்வு! - BANANA LEAVES PRICE RISE

தூத்துக்குடியில் வாழை இலை விலை உயர்வு ( ETV Bharat Tamil Nadu )

Published : May 27, 2025 at 1:50 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 1:58 PM IST

தூத்துக்குடி: தென் மேற்கு பருவமழை சீசன் முன் கூட்டியே தொடங்கியதாலும், தொடர் சுபமுகூர்த்த தினங்கள் காரணமாகவும் வாழை இலை விலை உயர்ந்துள்ளது. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் வாழை முக்கிய விவசாயமாகும். இங்கு ஏரல், சாயர்புரம், கோரம்பள்ளம், அத்திமரப்பட்டி, செபத்தையாபுரம், பேய்குளம், திருச்செந்தூர், ஆத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் 25,000-க்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர்களில் வாழை விவசாயம் செய்யப்படுகிறது. இங்கிருந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் வாழை இலைகள் மற்றும் வாழைத் தார்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படும். மேலும், கேரளா உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களுக்கும் வாழை இலைகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், தற்போது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பருவமழையால் பலத்த காற்று வீசி வருகிறது. இதனால் வாழை இலைகள் சேதமடைந்து வருவதால் வழக்கமாக 8 கட்டுகள் அறுக்கும் இடத்தில், தற்போது மூன்று கட்டு முதல் முதல் நான்கு கட்டுகள் வரை மட்டுமே அறுக்கப்பட்டு, தூத்துக்குடி காய்கறி சந்தைக்கு விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்படுகிறது. மேலும் தொடர் சுபமுகூர்த்த தினங்கள் வருவதாலும் வாழை இலைகளின் தேவை அதிகரித்துள்ளது. சந்தையில் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ள வாழைத்தார்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

