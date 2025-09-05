ETV Bharat / state

ஓணம் பண்டிகை: வாழை இலை விலை அதிரடியாக உயர்வு - ஒரு கட்டு ரூ.5 ஆயிரம்! - BANANA LEAVES PRICE INCREASED

ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு கன்னியாகுமரியில் வாழை இலை விலை வரலாறு காணாத அளவிற்கு அதிரடியாக உயர்துள்ளது.

சந்தையில் உள்ள வாழை கட்டு
சந்தையில் உள்ள வாழை கட்டு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2025 at 10:21 AM IST

கன்னியாகுமரி: ஒணம் பண்டிகை மற்றும் சுபமுகூர்த்த நாட்களை முன்னிட்டு நாகர்கோவில் காய்கறி சந்தைகளில் வாழை இலை கட்டு விலை கிடு கிடுவென உயர்ந்துள்ளது. ஆயிரத்திற்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட கட்டு தற்போது ரூ.5 ஆயிரத்திற்கு அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.

கேரள மாநிலத்தின் பாரம்பரிய பண்டிகையான ஓணம் பத்து நாட்கள் கொண்டாடப்படும் மகத்தான பண்டிகையாகும். முக்கிய நாளான இன்று, மக்கள் தங்களது இல்லங்களில் பூக்களால் அலங்கரித்து, புத்தாடை அணிந்து, கோயிலுக்குச் சென்று ஓணம் பண்டிகையை கொண்டாடி மகிழ்வார்கள். இந்த பண்டிகையில் பூக்களுக்கு அடுத்தபடியாக, பூஜைகள் செய்வதற்கும் வாழை இலை முக்கியமான ஒன்றாகும்.

இதனால், எல்லைப்பகுதிகளில் உள்ள மலையாள மக்கள் மற்றும் கன்னியாகுமரியில் மலையாள மொழி பேசும் மக்கள் அனைவரும் பூஜைகளுக்கு அதிகளவில் வாழை இலைகளை வாங்கிச் செல்கின்றனர். இதன் காரணமாக நாகர்கோவில் காய்கறி சந்தையில் வாழை இலை கட்டின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. இந்த சந்தையில் இருந்து கேரள மாநிலத்திற்கு, வெளி நாட்டிற்கும் வாழை இலைகள் டன் கணக்கில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுவது வழக்கம்.

வாழை இலை விலை:

வாழை இலை கட்டின் விலை இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளதால், 200 இலைகள் கொண்ட ஒரு கட்டு வாழை இலை ரூ.5 ஆயிரத்திற்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ரூ.700 முதல் 1000 விற்பனை செய்யப்பட்ட ஒரு கட்டு வாழை இலை, தற்போது சுமார் 4 மடங்கு அதிகரித்து ரூ.5,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வாழை இலை
வாழை இலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேபோல், 150 இலைகள் கொண்ட உள்ளூர் கட்டின் விலை ரூ.1000-லிருந்து ரூ. 2 ஆயிரமாக உயர்ந்துள்ளது. விலை கனிசமாக உயர்ந்தாலும், விலையைப் பொருட்படுத்தாமல் பொதுமக்கள் வாழை இலையை வாங்கிச் செல்கின்றனர்.

வாழை இலையின் விலை உயர்வால் விவசாயிகள் மர்றும் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தமிழகத்தில் வாழை இலை ஆண்டிற்கு ரூ.500 கோடிக்கு விற்பனை நடைபெற்று வருவது குறிப்பிடதக்கது.

இதுகுறித்து வியாபரிகள் கூறுகையில், “ ஓணம் பண்டிகையால் வாழை இலை கட்டு விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. ஒரு வாழை இலை ரூ.22 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. காற்றின் வேகம் காரணமாக இலைகள் கிழிந்துள்ளதால் வரத்து குறைவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் விலை உயர்வுக்கு காரணம். இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு இந்த முறை வாழை இலையின் விலை அதிரடியாக அதிகரித்துள்ளது” என்றனர்.

இதையும் படிங்க: புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் அனைத்தும் நடைமுறைக்கு வருமா? முதல்வரின் பயணமும், பொருளாதார நிபுணரின் விளக்கமும்!

