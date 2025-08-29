வேலூர்: வேலூர் மத்திய சிறையின் பெண்கள் தனிச்சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த விசாரணை கைதி உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், கைதிகளின் உடல் நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான நடைமுறைகள் அனைத்தும் சிறையில் பின்பற்றப்படுவதாக சிறைத்துறை அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் பெருமாநல்லூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் எல்லம்மாள் (63). இவர், கள்ளச்சந்தையில் சட்ட விரோதமாக மது பாட்டில்கள் விற்றதாக கூறி, கடந்த 13 ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு, வேலூர் மத்திய சிறையில் உள்ள பெண்களுக்கான தனிச்சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில், இன்று அதிகாலை (ஆக.29), எல்லம்மாளுக்கு திடீரென மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, சிறைக் காவலர்கள் அவரை உடனடியாக சிகிச்சைக்காக வேலூர் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று அவர் உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, அவரது உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இச்சம்பவம் குறித்து பாகாயம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, சிறை வளாகத்தில் பெண் குற்றவாளிகள் பாதுகாப்பு குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தொடர்ந்து, பிரேதப்பரிசோதனை அறிக்கை வெளியான பிறகே உயிரிழப்புக்கான காரணம் குறித்து தெரியவரும் என போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இச்சம்பவம் சிறையில் இருப்பவர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில், உடல்நலக்குறைவு காரணமாகவே எல்லம்மாள் உயிரிழந்துள்ளதாக சிறைத்துறை அதிகாரி விளக்கம் அளித்துள்ளனர். இதுகுறித்து பேசிய சிறைத்துறை அதிகாரி, “எல்லம்மாள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நாள் முதலே, அவருக்கு உடல்நலப் பிரச்சினைகள் இருந்தன. இன்று அதிகாலை அவருக்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டது. உடனே காவலர்கள் தாமதமின்றி அவரை வேலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
அங்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்த போதிலும் அவர் உயிரிழந்தார். இதில் எந்த சந்தேகத்திற்கும் இடமில்லாத இயற்கையான மரணம். இருப்பினும், இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்கமான நடைமுறைகளின் அடிப்படையில், பாகாயம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கைதிகளின் உடல் நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான நடைமுறைகள் அனைத்தும் சிறையில் பின்பற்றப்பட்டுள்ளன" என அதிகாரிகள் உறுதி அளித்துள்ளனர்.