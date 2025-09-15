தண்டவாளத்தில் குழந்தையின் சடலம்... நரபலியா? கோவையில் திடுக்கிடும் சம்பவம்!
கோவை அருகே தண்டவாளத்தில் ஒன்றரை மாத ஆண் குழந்தை சடலமாக கிடந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : September 15, 2025 at 5:34 PM IST
கோயம்புத்தூர்: குழந்தையின் உடல் அருகே எலுமிச்சை பழம், மஞ்சள், குங்குமம், வெட்டப்பட்ட கோழியின் ரத்தம் ஆகியவை இருந்ததாக கூறப்படும் நிலையில், குழந்தை நரபலிக்காக கொல்லப்பட்டதா? என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
கோவையை அடுத்த இருகூர், ராவுத்தூர் தரைப்பாலம் அருகே தண்டவாளத்தில் ஆண் குழந்தை சடலமாக கிடந்துள்ளது. இது குறித்து தகவல் அறிந்த போத்தனூர் ரயில்வே காவல் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்றனர். அங்கு தண்டவாளத்தில் ஒன்றரை மாத ஆண் குழந்தை பிணமாக கிடந்தது. உடனே காவல் துறையினர் அந்த குழந்தையின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இதற்கிடையே அந்த குழந்தையின் உடல் அருகே எலுமிச்சை பழம், மஞ்சள், குங்குமம் மற்றும் வெட்டப்பட்ட கோழியின் ரத்தம் ஆகியவை இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் அந்த குழந்தை நரபலி கொடுக்கப்பட்டதாக தகவல் பரவியது. ஒன்றரை மாத குழந்தை தண்டவாளப் பகுதியில் நரபலி கொடுக்கப்பட்டதா? அல்லது வேறேதேனும் காரணமா? என்றும் போலீசாருக்கு சந்தேகம் எழுந்து உள்ளது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போத்தனூர் ரயில்வே காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் சம்பவ இடத்துக்கு மோப்ப நாய் வரவழைக்கப்பட்டது. அந்த மோப்ப நாய் குழந்தையின் உடல் கிடந்த இடத்தில் இருந்து சிறிது தூரம் ஓடி நின்றது.
இது குறித்து சிங்காநல்லூர் காவல் துறையினர் கூறுகையில், ''ஒன்றரை மாத குழந்தை எப்படி உயிரிழந்தது? என்பது தெரியவில்லை. ரயிலில் சென்ற போது குழந்தை தவறி கீழே விழுந்து உயிரிழந்ததா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா? என்பது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
நரபலி கொடுக்கப்பட்டதாக ஒரு தகவல் பரவி வருகிறது, அதற்கான எந்த அடையாளமும் இல்லை. அதற்கான வாய்ப்பும் அந்த பகுதியில் இல்லை. இருப்பினும், குழந்தையின் மரணத்துக்கு காரணம் என்ன? என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது என்று சிங்காநல்லூர் காவல் துறையினர் தெரிவித்தனர்.
கோவை அருகே தண்டவாளத்தில் ஒன்றரை மாத ஆண் குழந்தை சடலமாக கிடந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பரபரப்பையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.