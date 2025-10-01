ஆயுத பூஜை: மைல்கல்லுக்கு சிறப்பு படையலிட்ட சாலைப் பணியாளர்கள்!
பொதுமக்கள் சாலைகளில் பாதுகாப்பாக பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என சாலை பணியாளர்கள் மைல்கல்லுக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்த நிகழ்வு அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
Published : October 1, 2025 at 10:19 AM IST
வேலூர்: சாலைகளில் பயணிப்பவர்கள் விபத்து ஏற்பாடாதவாறு பாதுகாப்பாக பயணிக்க வேண்டும் என சாலை பணியாளர்கள் மைல்கல்லுக்கு பச்சைப்பந்தல் அமைத்து, வாழைமர தோரணம் கட்டி, படையலிட்டு ஆயுத பூஜை சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர்.
வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி நெடுஞ்சாலைத் துறை உட்கோட்டத்துக்கு உள்பட்டது பள்ளிகொண்டா – குடியாத்தம் நெடுஞ்சாலை. இந்த சாலையில் விபத்துகள் தவிர்க்கப்பட்டு பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக பயணிக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுதலுடன் சாலைப் பணியாளர்கள் நேற்று (செப்.30) ஆயுதபூஜை சிறப்பு வழிபாடு மேற்கொண்டனர்.
இந்த வழிப்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக ஐதர்புரம் – வேப்பூர் பகுதிக்கிடையே சாலையோரத்தில் அமைந்துள்ள மைல்கல்லுக்கு பச்சைப்பந்தல் அமைத்து, வாழைமர தோரணம் கட்டி, மஞ்சள் மற்றும் குங்குமம் வைத்து, பூஜை செய்தனர். அதனுடன், வாழை இலைகளில் பொரி, பழங்கள், இனிப்பு, தேங்காய் உள்ளிட்ட நைவேத்தியங்களையும் படையலிட்டு வழிபட்டனர். மைல்கல்லுக்கு வழிபாடு செய்த இந்த நிகழ்வு அப்பகுதியினர் மத்தியில் வியப்பை ஏற்படுத்தியது. மேலும் சாலை பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவத்தையும், சாலை போட உதவிகரமாக இருக்கும் கருவிகளுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையிலும் இந்த வழிபாட்டை மேற்கொண்டதாக சாலை பணியாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
இதுகுறித்து பேசிய சாலை பணியாளர்கள், "செய்யும் தொழிலே தெய்வம்' என்ற நம்பிக்கையில், இந்த சிறப்பு வழிபட்டினை செய்துள்ளோம். இது வழக்கமான பூஜையாக மட்டுமில்லாமல்லாமல், பணிக்கு மரியாதை செலுத்தும் நிகழ்வாக நடத்தப்பட்டது. நாங்கள் வேலை செய்யும் இந்த சாலை, ஏராளமான பயணிகள் கடந்து செல்லும் பாதை. அவர்களது உயிர்கள் கடந்து செல்லும் பாதை.
ஒவ்வொரு நாள் வேலைக்கும் முன்னும் மக்கள் பாதுகாப்பாக பயணம் செய்ய வேண்டும் என்பதை அடிப்படை பிராத்தனையாக கொண்டு தான் நாங்கள் பணியை துவங்குகிறோம். அந்த வகையில் ஆயுதபூஜை என்பது அதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட சிறப்பு நாளாக பார்க்கிறோம். அதனால், தான் படையலிட்டு வழிபாடு செய்தோம். நமது வேலைக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும். விபத்துகளில்லா ஒரு சாலையை உருவாக்க நாம் அனைவரும் கடமையுணர்வுடன் சாலைகளில் பயணிக்க வேண்டும்” என்றார்.
தொடர்ந்து அப்பகுதி மக்கள் கூறும்போது, "இந்த சாலை வழியாக தினசரி நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. அவ்வப்போது விபத்துகள் ஏற்படுவதும் உண்டு. சாலை பணியாளர்கள் என்றால் சாலை போடுவதுடன் பணி நிறைவடைந்துவிட்டது என எண்ணாமல். அந்த சாலையை கடந்து செல்லுபவர்கள் நலமுடன் எந்த விபத்திலும் சிக்காமல் பயணிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைப்பது பெரிய விஷயம். ஆனால், இவர்கள் அதற்காக ஒரு பூஜை ஏற்பாடு செய்து சமூக நலனுக்காக செயல்படுவது நெகிழ்ச்சி அடைய செய்கிறது" என்றனர்.
இதுபோன்று மாவட்டம் முழுவதும் அரசுத் துறை அலுவலகங்களிலும் ஆயுத பூஜை விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதன் தொடர்ச்சியாக, தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் வீடுகளிலும், ஆயுதபூஜை விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது.