யார் மனதையும் புண்படுத்தாமல் ரீல்ஸ் பண்ணுங்க; தவறில்லை - எம்.எஸ்.பாஸ்கர் அறிவுரை
ஆவடி மாநகர காவல் துறை சார்பில் போக்குவரத்து விழிப்புணர்வு குறும்படம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
Published : September 17, 2025 at 5:11 PM IST
சென்னை: சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து விதிமுறைகள் குறித்து தயாரிக்கப்பட்ட 'நில் கவனி நேசி' என்ற விழிப்புணர்வு குறும்பட வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில், நடிகர் எம்.எஸ்.பாஸ்கர், பட்டிமன்ற பேச்சாளர் பேராசிரியர் கு. ஞானசம்பந்தன் உள்பட 1500-க்கும் மேற்பட்ட கல்லூரி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த குறும்படத்தில், அம்பத்தூர் போக்குவரத்து ஆய்வாளர் விஜயகுமார் என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் எம்.எஸ்.பாஸ்கர் நடித்துள்ளார். 6:09 மொத்தம் 6 நிமிடம் 9 நொடிகள் உள்ள இந்த குறும்படத்தை, கல்லூரி மாணவர் ரிச்சர்ட் விஜயகுமார் என்பவர் இயக்கியுள்ளார்.
இதில், எம்.எஸ். பாஸ்கர், ஹெல்மெட் அணியாமல், வேகமாக பைக் ஓட்டி வரும் இளைஞரை மடக்கி, அவரை போலீஸ் காரில் அழைத்து சென்று அவருடன் தேநீர் அருந்தியபடி, 'நம்மால் மற்றவர்களுக்கு எந்த இடையூறும் இருக்கக்கூடாது' என அறிவுரை கூறி, கடைசியில் அவரது தவறுக்கு அபராதம் விதித்து, ஹெல்மெட் வாங்கி கொடுத்து வாழ்த்து கூறி அனுப்பும் விதமாக குறும்படம் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், சாலை பாதுகாப்பு குறித்து 90 நிமிட விழிப்புணர்வு ரீல்ஸ் போட்டி குறித்த அறிவிப்பும், இந்த நிகழ்வில் வெளியிடப்பட்டது. போட்டியில் பங்கேற்பவர்கள் அக்டோபர் 5-ஆம் தேதி வரை, பெயர், முகவரி, மொபைல் எண் மற்றும் சமூக வலைதள முகவரியை avdactrafficplanning@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
சிறந்த விழிப்புணர்வு ரீல்ஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டு, ரொக்க பரிசுகள் வழங்கப்பட உள்ளன. மேலும் விவரங்களுக்கு +91-9445825100 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்விழாவில், ‘நில் - கவனி - நேசி’ எனும் சாலை விழிப்புணர்வு குறும்படத்தை வெளியீட்டு ஆவடி மாநகர காவல் ஆணையர் சங்கர் மேடையில் பேசினார். அப்போது, “ஆவடி மாநகரில் 2025 ஆண்டு இந்த 9 மாதத்தில் சாலை விபத்தில் மட்டும் 223 பேர் இறந்துள்ளனர். ஆனால், கொலை குற்றங்களில் 30 உயிரிழப்பு மட்டுமே ஏற்பட்டுள்ளது. கொலை குற்றங்களில் இறந்தவர்களை விட சாலை விபத்தில் இறப்பவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது.
சாலை விபத்தில் இளைஞர்கள் உயிரிழப்பது பெற்றோருக்கு வேதனை அளிக்கும் நிகழ்வாக இருக்கிறது. தலைக்கவசம் அணிவது இல்லை; சீட் பெல்ட் அணிவதில்லை. அடுத்தவர்களின் தவறால் மற்றவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். தலைக்கவசம் கட்டாயம் அணியவேண்டும். வாகனத்தில் பின்னால் உட்கார்ந்து செல்பவர்களும் தலைக்கவசம் அணிய வேண்டும்” என்று விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்.
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் தனக்கு நடந்த வாகன விபத்து குறித்து காவல் ஆணையர் சங்கர், 6 மாதங்களுக்கு பிறகு போக்குவரத்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் பகிர்ந்து கொண்டார்.
இந்நிகழ்வில் பேசிய எம்.எஸ்.பாஸ்கர், "யார் மனதையும் புண்படுத்தாமல் ரீல்ஸ் காமெடிகள் செய்வதில் தவறில்லை. நல்ல தகவல்களை ரீல்ஸ் ஆக எடுத்து பதிவிடுங்கள். சாலையில் வீலிங் செய்பவர்களுக்கு என்ன கோப்பையா கிடைக்கப்போகிறது"? என இளைஞர்களை நோக்கி கேள்வியெழுப்பினார்.