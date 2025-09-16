'அவர் தடுப்பூசியை முழுமையாக போடவில்லை' சென்னையில் ரேபிஸ் நோயால் இறந்தவர் குறித்து அதிர்ச்சி தகவல்!
ரேபிஸால் உயிரிழந்த நஸ்ரூதீன் முதல் தடுப்பூசிக்கு பிறகு மற்ற தடுப்பூசிகளை போட்டுக்கொள்ள வரவில்லை என்று ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையின் இயக்குநர் தெரிவித்தார்.
Published : September 16, 2025 at 9:58 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 10:07 PM IST
BY. எஸ். ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: தலைநகரை மிகுந்த அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய ரேபிஸ் மரணம் தொடர்பாக முக்கிய தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. தெருநாய் கடித்ததில் ரேபிஸால் பாதித்து உயிரிழந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் முறையாக தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளவில்லை என ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையின் இயக்குநர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
சென்னை ராயப்பேட்டை கோயா அருணகிரி 2-வது தெருவை சேர்ந்தவர் முகமது நஸ்ரூதீன் (47). இவர் ஆட்டோ ஓட்டுநராக இருந்து வந்த நிலையில், கடந்த 28-ம் தேதி அவரை தெருநாய் ஒன்று கடித்து விட்டது. அன்றைய தினம் ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் நாய்க் கடிக்கான ஊசி அவருக்கு போடப்பட்டது. அதன் பிறகு நலமாக இருந்த நஸ்ரூதீனுக்கு இந்த மாதம் 10ம் தேதி திடீரென உடல்வலி, காய்ச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுத்துவந்த நிலையில் அவருக்கு ரேபிஸ் அறிகுறி இருப்பது தெரிய வந்தது. மருத்துவ பரிசோதனையில் அது உறுதியும் செய்யப்பட்டது.
இதனால் உடனடியாக அவரை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்துள்ளனர். அங்கு தனி அறையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நஸ்ரூதீன் உயிரிழந்தார். நாய்கடிக்கு பின்னர் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட பின்னரும் நஸ்ரூதீன் ரேபிஸால் உயிரிழந்த விவகாரம் பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. எனவே இதுகுறித்து நமது ஈடிவி பாரத் குழு நஸ்ரூதீனின் மகன் சம்ரூதீனிடம் நேரடியாகவே சென்று பேட்டி எடுத்தது. அப்போது கூறிய அவர், நாய்கடிக்கு மருத்துவர்கள் எழுதி கொடுத்த தேதிகளில் தனது தந்தை முறையாக தடுப்பூசிகளை போட்டு வந்தார். ஆனால், ராயப்பேட்டை மருத்துவமனையின் பராமரிப்பு கையேட்டில் நாங்கள் வந்ததற்கான தகவல் இல்லை. மேலும், மருத்துவமனை சீட்டிலும் ஊசி போட்டதற்கான எந்த குறிப்பும் இல்லை'' என கூறினார்.
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தரப்பில் வைக்கப்படும் இத்தகைய குற்றச்சாட்டுகள் பொதுமக்கள் மத்தியில் புதிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனை ஈடிவி பாரத் வாயிலாக ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனை தெளிவுபடுத்தியதுடன், ரேபிஸ் குறித்து நாம் கட்டாயம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய விஷயங்களையும் பகிர்ந்துள்ளது.
'நஸ்ரூதீன் தடுப்பூசியை முழுமையாக போடவில்லை'
நஸ்ரூதீன் மரணம் குறித்து விவரித்த ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையின் இயக்குநர் ஆயிஷா ஷஹீன், '' நஸ்ரூதீன் கடந்த ஜூலை மாதம் 28-ம் தேதி தெருநாய் ஒன்று கடித்து விட்டதாக இரவு 7.30 மணிக்கு மருத்துவமனைக்கு வந்தார். அவரை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள் நிலை 3 என்ற அளவில் காயம் இருந்ததால் ரேபிஸ் தொற்று பாதிக்காமல் இருப்பதற்கான தடு்ப்பூசியையும், ஏஆர்வி தடுப்பூசியையும் அவருக்கு போட்டுள்ளனர். அதன் பின்னர் அவர் வரவேண்டிய தேதியையும் குறித்து கொடுத்து அனுப்பினர். முதல் தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்ட பிறகு அவர் மீண்டும் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்வதற்கு வரவில்லை. நாய் கடித்தால் அதற்கான தடுப்பூசியை முழுமையாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்'' என தெரிவித்தார்.
'காயத்தின் தன்மையை பொறுத்து தடுப்பூசி'
தொடர்ந்து நாய்கடிக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை மற்றும் ரேபிஸ் குறித்து மருத்துவர் ஆயிஷா ஷஹீன் மற்றும் கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரியின் கண்காணிப்பாளர் பாஸ்கரன் ஆகியோர் கூறுகையில், '' மனிதர்களை நாய் கடித்தால் உடனடியாக அந்த இடத்தை 15 நிமிடங்கள் சோப்பு போட்டு கழுவ வேண்டும். உடனடியாக அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்று ஏஆர்வி தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள வேண்டும். நாய் கடியின் தன்மையை மூன்று நிலைகளாக பிரிக்கிறோம். பற்களால் லேசான கீறல் அல்லது நக்கிவிடுவது முதல் நிலை. ரத்தம் வராத வகையில் கடித்திருந்தால் அது இரண்டாவது நிலை. ரத்தம் வரும் அளவிற்கு முகம், கழுத்து பகுதியிலோ அல்லது உடலில் எந்த பகுதியிலும் ஆழமாக கடித்திருந்தால் அது மூன்றாவது நிலை. நாய்கடிப்பட்ட நபருக்கு மேற்கண்ட நிலைகளை பொறுத்து ஊசி போடப்படும். முதல் இரண்டு நிலைகளில் இருப்பவர்களுக்கு ஏஆர்வி (Anti-rabies vaccine) தடுப்பூசி கையிலேயே செலுத்தப்படும். மூன்றாவது நிலை, அதாவது தீவிர கடியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஏஆர்வியுடன் சேர்த்து ரேபிஸ் இம்யூனோகுளோபுலின் (rabies immunoglobulin) ஊசி செலுத்தப்படும். இந்த ஊசி காயத்தை சுற்றி போடப்படும்.'' என்றனர்.
ரேபிஸ் அறிகுறிகள்
தொடர்ந்து பேசிய அவர்கள், '' ஏஆர்வி தடுப்பூசி என்பது உடலில் ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்கி வைரஸை அழிக்க உதவும். ஆனால், அது சற்று நேரமெடுக்கும். ரேபிஸ் இம்யூனோகுளோபுலின் போடுவதால், கடித்த இடத்தின் அருகில் வைரஸ் மேலும் பரவாமல் இருப்பதை உடனடியாக தடுக்கும். அதன் மூலம் நோய் வருவதை கட்டுப்படுத்தலாம். நாய் கடித்த அன்று போடப்படும் ஊசி அல்லாமல் அன்றிலிருந்து 3, 7, 14 மற்றும் 28 ஆவது நாட்களில் தடுப்பூசிகள் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும். அப்படி போடாமல் விட்டு விட்டால் ரேபிஸ் தாக்கம் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. நோய் வந்தப் பின்னர் குணப்படுத்த முடியாது. ஒருவருக்கு ரேபிஸ் நோய் வந்தால், தண்ணீரைக் கண்டால் பயப்படுவது, காற்றாடி (Fan) வேகமாக சுற்றும்போது அச்சப்படுவது, வெளிச்சத்தை கண்டால் நடுங்குவது போன்ற அறிகுறிகள் இருக்கும். மேலும், திடீர் மூச்சுத்திணறல் ஏற்படும். நினைவாற்றல் வெகுவாக குறையத் தொடங்கும். இவை அனைத்தும் நாய் கடித்து 3 வாரத்தில் இருந்து 3 மாதத்திற்குள் காணப்படுகிற அறிகுறிகள். இந்த அறிகுறிகள் மூலம் ரேபிஸ் நோய் தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களைக் கண்டறியலாம். இந்த நோயால் நரம்பு மண்டலம் பாதித்து, பின்னர் மூச்சு தினறல் ஏற்பட்டு இறப்பார்கள். எனவே வரும் முன்காத்துக் காெள்வது நல்லது'' என தெரிவித்தனர்.
தமிழ்நாட்டில் பதிவான நாய் கடி சம்பவங்கள்
தமிழ்நாட்டின் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை தகவலின்படி, தமிழ்நாட்டில் 2021ஆம் ஆண்டில் 3,19,432 பேர் நாய்கடிக்கு ஆளாகியுள்ளனர். அவர்களில் 19 பேர் ரேபிஸ் நோயால் இறந்துள்ளனர். 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரித்து 3,64,435 ஆக உள்ளது. இவர்களில் 28 பேர் ரேபிஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துள்ளனர். 2023ம் ஆண்டில் 4,41,804 பேரை நாய் கடித்து அவர்களில் 18 பேர் ரேபிஸால் உயிரிழந்துள்ளனர்.
மேலும், 2025ம் ஆண்டில் தற்பொழுது வரை 3 லட்சத்து 60 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களை நாய் கடித்துள்ளதாவும், அவர்களில் 22 பேர் ரேபிஸால் இறந்துள்ளனர் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.