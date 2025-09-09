தஞ்சையில் பட்டப் பகலில் ஆட்டோ ஓட்டுநர் தலை சிதைக்கப்பட்டு கொலை!
ஆட்டோ ஓட்டுநர் தலை சிதைக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் மிகுந்த பதற்றம் நிலவி வருகிறது. இதனால் பாதுகாப்புக்காக போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தஞ்சாவூர்: 20 வயதான ஆட்டோ ஓட்டுநரின் தலையை சிதைத்து கொலை செய்தவர்களை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வரும் நிலையில், சம்பவ இடத்தில் பதற்றமான சூழல் நிலவுவதால் பாதுகாப்புக்காக போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், புதுப்பட்டினம் ஊராட்சி பாரதிதாசன் நகரை சேர்ந்தவர் சசிகுமார் (20). இவர் அந்த பகுதியில் ஆட்டோ ஓட்டி வந்தார். இந்த நிலையில், இன்று பிற்பகல் (செப்டம்பர் 9) விளார் ஊராட்சி கலைஞர் நகர் பகுதியில் சசிகுமார் தலை சிதைந்த நிலையில் ரத்த வெள்ளத்தில் சடலமாக கிடந்தார்.
இதனை அந்த வழியாக சென்றவர்கள் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் காட்டு தீ போல பரவியது. ஆட்டோ ஓட்டி வந்த சசிகுமார் திடீரென தலை சிதைந்த நிலையில் சடலமாக கிடப்பதை அறிந்த குடும்பத்தினர் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து கதறி அழுதனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து தஞ்சை தாலுகா காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு போலீசார் விரைந்து வந்து சசிகுமார் உடலை பார்வையிட்டனர். அதில் அரிவாளால் சசிகுமார் தலை சிதைக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டது தெரிய வந்தது. மேலும், அங்கிருந்த தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு பின்னர் சசிகுமாரின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக தஞ்சை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இது குறித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, சசிகுமாரை கொலை செய்தது யார்? முன் விரோதம் காரணமாக கொலை செய்யப்பட்டாரா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா? என்ற பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மேலும் அந்தப் பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளையும் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். விசாரணை முடிந்த பிறகு சசிகுமார் கொலைக்கான காரணம் என்ன என்பது தெரிய வரும். மேலும் கொலையாளிகளை போலீசார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர்.
தஞ்சையில் பட்டப் பகலில் ஆட்டோ டிரைவர் தலை சிதைக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தொடர்ந்து அப்பகுதியில் பாதுகாப்புக்காக போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.