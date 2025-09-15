ETV Bharat / state

நாய் கடிக்கு தடுப்பூசி போட்டும் தாக்கிய ரேபிஸ்... சென்னையில் பறிபோன ஆட்டோ ஓட்டுநர் உயிர்!

மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரு நாய்களை கட்டுப்படுத்த தவறியதால் தான், முகமது நஸ்ரூதீன் இறந்ததாக அவரது குடும்பத்தினர் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

முகமது நஸ்ரூதீன்
முகமது நஸ்ரூதீன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2025 at 12:26 AM IST

1 Min Read
சென்னை: ராயப்பேட்டையில் தெரு நாய் கடித்து தடுப்பூசி போட்ட பிறகும் ஆட்டோ ஓட்டுநர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. நாய் கடித்து உடனடியாக சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பியவருக்கு ஒன்றரை மாதம் கழித்து காய்ச்சல் அதிகரித்த நிலையில், சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார்.

சென்னை ராயப்பேட்டை கோயா அருணகிரி 2வது தெருவை சேர்ந்தவர் முகமது நஸ்ரூதீன் (50). இவர் ஆட்டோ ஓட்டி வந்தார். இந்த நிலையில், கடந்த ஜூலையில், திருவல்லிக்கேணி பெசன்ட் சாலையில் உள்ள மீர்சாகிப்பேட்டை மார்க்கெட் அருகே தெருநாய் ஒன்று முகமதுவின் முழங்கால் பின்புறம் கடித்துள்ளது.

இதையடுத்து முகமது உடனடியாக ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்று சிகிச்சை பெற்றுள்ளார். அங்கு அவருக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் பின்னர் முகமது வீட்டிற்கு வந்துவிட்டார். இந்த நிலையில் பின்னர் கடந்த 12ஆம் தேதி முகமது நஸ்ருதீனுக்கு காய்ச்சல் வந்ததால், மீண்டும் ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்று சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார்.

அப்போது அவர் ரேபிஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. இதையடுத்து மருத்துவர்கள் முகமது நஸ்ருதீனை உடனடியாக தனி அறையில் வைத்து சிகிச்சை மேற்கொண்டு வந்தனர். ஆனால், அவருக்கு நோயின் வீரியம் அதிகரித்து சாப்பிட முடியாமலும், தண்ணீர் குடிக்க முடியாமலும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளார்.

இந்நிலையில் நேற்று மதியம் (செப்.15) சிகிச்சை பலனின்றி முகமது நஸ்ருதீன் உயிரிழந்தார். இதையடுத்து அவரது உடல் ராயப்பேட்டை மயானத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது. மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஐஸ் ஹவுஸ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரு நாய்களை கட்டுப்படுத்த தவறியதால் தான், முகமது நஸ்ரூதீன் ரேபிஸ் தொற்றுக்கு ஆளாகி உயிரிழந்ததாக அவரது குடும்பத்தினர் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.

