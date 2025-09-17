ETV Bharat / state

விஜய்யின் பரப்புரையில் ஆம்புலன்ஸ் வந்தது இயல்பானது அல்ல: தவெக ராஜ்மோகன் ஓபன் டாக்

வரும் காலங்களில் விஜய் பரப்புரை விவகாரத்தில் கூடுதல் முன்னெச்சரிக்கையோடு செயல்பட திட்டமிட்டுள்ளதாக தவெக நிர்வாகி ராஜ்மோகன் கூறியுள்ளார்.

தவெக செய்தி தொடர்பாளர் ராஜ்மோகன்
தவெக செய்தி தொடர்பாளர் ராஜ்மோகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2025 at 6:10 PM IST

சென்னை: திருச்சியில் விஜய் மேற்கொண்ட பரப்புரையின் போது ஆம்புலன்ஸ் வந்தது இயல்பாக நடந்தது கிடையாது என தவெக செய்தி தொடர்பாளர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.

பெரியாரின் பிறந்தநாளையொட்டி, சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள பெரியார் திடலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநில பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், தேர்தல் பிரிவு கொள்கை பரப்பு செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் 300 பேர், பெரியார் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தினர். இதைத்தொடர்ந்து, அக்கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் ராஜ்மோகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அவர் பேசும்போது, "மண்ணுக்காகவும், மக்களுக்காகவும் கடைசி வரை போராடியவர் பெரியார். அவர் எங்களது கட்சியின் கொள்கை தலைவராக இருக்கிறார். அவருடைய கொள்கையை பின்பற்றி செயல்படுவோம்" என்றார்.

தொடர்ந்து விஜய் பரப்புரை பற்றிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "திருச்சியில் விஜய் ரோடு ஷோ நடத்துவதாக எந்த திட்டமும் இல்லை. தன்னெழுச்சியாக மக்கள் கூடியதால் அதுவே ரோடு ஷோவாக மாறியது. பெண்களும், இளைஞர்களும் தன்னெழுச்சியாக திரண்டு வந்தனர். திருச்சியில் விஜய் மேற்கொண்ட பரப்புரையின் போது ஆடியோ தடைபட்டதும், ஆம்புலன்ஸ் வந்ததும் இயல்பாக நடந்த விஷயங்கள் அல்ல. எங்கள் மீது சிலர் கொண்ட பாசம் காரணமாக இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடந்தன. வரும் காலங்களில் விஜய் பரப்புரை விவகாரத்தில் கூடுதல் முன்னெச்சரிக்கையோடு செயல்படுவோம்" என்றார்.

பெரியார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்த மல்லை சத்யா
பெரியார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்த மல்லை சத்யா (ETV Bharat Tamil Nadu)

புதிய கட்சி தொடங்கும் மல்லை சத்யா?

இதைத்தொடர்ந்து, மதிமுக முன்னாள் நிர்வாகி மல்லை சத்யா பெரியார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். அப்போது, புதிய கட்சி தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "வரும் 20ஆம் தேதி அமைப்பா, இயக்கமா, கட்சியா என்ற கேள்விக்கான விடையை சென்னையில் நடைபெறும் கூட்டத்தில் தெரிவிப்பேன்" என்றார்.

மதிமுகவிலிருந்து நீக்கியதற்கு வருத்தம் இல்லையா என்ற கேள்விக்கு, "கவலைப்பட வேண்டியது தலைவர் மற்றும் அந்த இயக்கத்தில் என்னை உயிராக நேசித்த தொண்டர்களும்தான். வைகோ என்னை விடுவித்திருப்பது அதிர்ச்சியும் ஆச்சரியத்திற்கும் மாறாக மகிழ்ச்சியாக அதனை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளேன். என்னுடைய களம் பறந்து விரிந்தது, ராஜாளி பறவை போன்று அனைத்து களத்திலும் நான் பணியாற்றுவேன்" என்றார்.

மதிமுகவிலிருந்து வெளியேறிய பின்பும் வைகோவின் முகம் பதித்த மோதிரம் அணிந்து இருப்பது குறித்த கேள்விக்கு, "அரசியலில் எனது வழிகாட்டி வைகோதான். எனக்கான முகவரியை தந்தவர் அவர்தான், மரணம் மட்டும்தான் என்னை வைகோவிடமிருந்து பிரிக்க முடியும்" என்றார்.

