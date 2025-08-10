திருநெல்வேலி: பாதுகாப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட மகளிர் துறை உயர் அதிகாரியே இளம் பெண்ணிற்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மகளிர் நலனுக்காகவும், மகளிர் மேம்பாட்டுக்காகவும் தமிழ்நாடு அரசு மகளிர் உரிமைத்துறையை உருவாக்கியுள்ளது. பெண்களின் பாதுகாப்பிற்கும், வாழ்வாதாரத்திற்கும் இந்த துறை மூலம் பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், வேலியே பயிரை மேய்ந்த கதையாக, மகளிர் துறையைச் சேர்ந்த உயர் அதிகாரி ஒருவர் இளம்பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததாக எழுந்துள்ள புகார் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நெல்லை மாவட்டம், களக்காடு அருகேயுள்ள படளையார்குளத்தில் மகளிர் பாதுகாப்பு மையம் உள்ளது. இந்த மையத்தில் அதே பகுதியை சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவர் தற்காலிக பணியாளராக வேலை பார்த்து வந்தார். கடந்த ஜூன் மாதம் அந்த பெண் அலுவலகத்தில் தனியாக இருந்துள்ளார். அப்போது, சமூகநலம் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறையைச் சேர்ந்த நெல்லை மாவட்ட திட்ட இயக்குநர் இலக்குவன் (58) தனது டிரைவரை மட்டும் அழைத்துக்கொண்டு அங்கு வந்துள்ளார். பின்னர் சோதனை என்றபேரில் அந்த இளம்பெண்ணிடம் அவர் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட முயன்றதாக கூறப்படுகிறது.
பின்னர் அந்த பெண் கூச்சலிடவே அவர் அந்த பெண்ணிற்கு மிரட்டல் விடுத்து விட்டு அங்கிருந்து சென்றுவிட்டதாக தெரிகிறது. இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக அந்த பெண்ணின் பெற்றோர் நாங்குநேரி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். அதன்பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மேலும் இந்த சம்பவம் கடந்த ஜூன் மாதம் 25ஆம் தேதி நடைபெற்றதாக கூறப்படும் நிலையில், கடந்த வாரம் வரை புகார் அளிக்காமல் இருந்துள்ளனர். தற்போது புகாரின் அடிப்படையில் மகளிர் போலீசார் மாவட்ட திட்ட இயக்குநர் இலக்குவன் மீது இந்திய தண்டனை சட்ட பிரிவு 354ன் கீழ் (பெண்ணின் கண்ணியத்தை குறைக்கும் வகையில் செயல்படுவது) வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை துவக்கியுள்ளனர்.
புகாரில் குறிப்பிட்டபடி அன்றைய தேதியில் இலக்குவன் அங்கு ஆய்வுக்கு சென்றாரா? என்பது குறித்து அங்கிருக்கும் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்ய உள்ளனர். மேலும், தன்னை தனி அறைக்கு அழைத்ததாகவும் புகாரில் அந்த பெண் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதன் அடிப்படையில் இலக்குவனிடம் போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை செய்ய உள்ளனர். இது குறித்து காவல்துறை அதிகாரி ஒருவரிடம் கேட்டபோது, பெண்ணின் புகார் அடிப்படையில் முதல் கட்டமாக வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளோம். அடுத்த கட்டமாக விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும். புகாரின் உண்மை தன்மை குறித்தும் விசாரிக்கப்படும், குறிப்பாக சம்பவம் நடைபெற்று தாமதமாக ஏன் புகார் அளிக்கப்பட்டது என்பது குறித்தும் விசாரிக்கப்படும். விசாரணைக்கு பிறகு குற்றம் சாட்டப்பட்ட அதிகாரி மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்''என தெரிவித்தார்.
