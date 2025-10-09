ரவுடி நாகேந்திரன் மறைவு; தந்தையின் இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்க அஸ்வத்தாமனுக்கு ஜாமீன்!
நாகேந்திரனின் இறுதிச்சடங்கில் கலந்து கொள்வதற்கு ஏதுவாக ஜாமீன் வழங்க அஸ்வத்தாமன் கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.
Published : October 9, 2025 at 1:49 PM IST
சென்னை: நாகேந்திரன் இறுதிச் சடங்கில் கலந்து கொள்ள அனுமதிக்கக் கோரி மனுத் தாக்கல் செய்திருந்த அஸ்வத்தாமனுக்கு, ஜாமீன் வழங்கி சென்னை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநில தலைவராக இருந்தவர் ஆம்ஸ்ட்ராங். இவர் கடந்த 2024-ம் ஆண்டு ஜூலை 5 ஆம் தேதி, பெரம்பூரில் உள்ள அவரது வீட்டு அருகே வைத்து மர்ம கும்பலால் வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவம் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இதுவரை இந்த வழக்கில் 27 பேர் கைது செய்யப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த வழக்கில் ரவுடி நாகேந்திரனின் மகனும் வழக்கறிஞருமான அஸ்வத்தாமன் 3-வது குற்றவாளியாக கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும், ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது.
இதற்கிடையே, ஆம்ஸ்ட்ராங் சகோதரர் தொடர்ந்த மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றம் செய்து அண்மையில் உத்தரவிட்டது. இந்நிலையில், ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் முதல் குற்றவாளியும், ஆயுள் தண்டனைக் கைதியுமான பிரபல ரவுடி நாகேந்திரனுக்கு கல்லீரல் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இதனால், உடல்நிலை மிகவும் மோசமானதை அடுத்து அவர், சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில், நாகேந்திரன் நலமாக இருப்பதாக நேற்று (அக்.08) காவல் துறை தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று காலையில் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், தனது தந்தை நாகேந்திரனின் இறுதிச் சடங்கில் கலந்து கொள்வதற்கு ஏதுவாக இடைக்கால ஜாமீன் அல்லது தற்காலிக விடுதலை கோரி, அவரது மகனும் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவருமான அஸ்வத்தாமன் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளார்.
இந்த மனு தொடர்பான விசாரணை அவசர வழக்காக நீதிபதி கார்த்திகேயன் கீழ் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி அஸ்வத்தாமனுக்கு ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.
ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில், அஸ்வத்தாமன் (வழக்கறிஞர்) 3-வது குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டு, புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். நாகேந்திரனின் மகன் அஸ்வத்தாமன் ஜாமீன் கோரிய வழக்கு ஏற்கனவே, அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.