ETV Bharat / state

கரூர் துயரம்: 'இந்த மாதிரி சம்பவம் இனி நடக்கக்கூடாது' விசாரணை ஆணைய தலைவர் அருணா ஜெகதீசன்!

வேலுச்சாமிபுரத்தில் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்ட இடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் அங்கிருந்த பொதுமக்களிடம் சம்பவம் தொடர்பாக கேட்டறிந்தார்.

துயர சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தை ஆய்வு செய்த ஆணைய தலைவர்
துயர சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தை ஆய்வு செய்த ஆணைய தலைவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2025 at 8:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கரூர்: தவெக மாநாட்டில் நடைபெற்றதை போன்று இனி துயர சம்பவம் நடக்கக்கூடாது என ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையத்தின் தலைவர் அருணா ஜெகதீசன் கூறியுள்ளார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 13 ஆம் தேதி தொடங்கி ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளிலும் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதுவரையில் திருச்சி, அரியலூர், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டுள்ள நிலையில் நேற்று நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டார்.

நேற்று காலையில், நாமக்கல்லில் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்ட பின்னர், இரவு 7 மணியளவில் கரூர் மாவட்டம், வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் மக்களிடம் உரையாற்றினார். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 10 குழந்தைகள் உள்பட 40 பேர் உயிரிழந்தனர்.

மேலும், பலர் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். கரூரில் நடைபெற்ற இந்த துயர சம்பவம் தமிழ்நாட்டையே சோகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது. இந்த துயர சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், சம்பவத்தை கேள்விப்பட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உயிரிழந்தவர்களின் உடலுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார். தொடர்ந்து உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு ரூ.10 லட்சம் நிதி உதவி வழங்கப்படும் எனவும் அறிவித்தார்.

மேலும், சம்பவம் தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார். ஆணையம் அளிக்கும் அறிக்கையின் படி அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.

துயர சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தை ஆய்வு செய்த ஆணைய தலைவர்
துயர சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தை ஆய்வு செய்த ஆணைய தலைவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன்படி ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் சம்பவம் நடைபெற்ற கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது சுமார் 15 நிமிடம் காவல் துறை உயர் அதிகாரியிடம் இதுகுறித்து கேட்டறிந்தார். இதனைத்தொடர்ந்து அங்கு இருந்த பொது மக்களிடமும் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரித்து அறிந்தார்.

இதையும் படிங்க: கரூர் கூட்ட நெரிசல்: குழந்தையை பறிகொடுத்த மாற்றுத்திறனாளி பெண்; கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்திய கிராம மக்கள்!

இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ''குறைபாடுகளை களைய வேண்டும், அதற்கு தான் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாதிரி சம்பவம் இனி எங்கும் நடக்கக்கூடாது, அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது தற்போது திட்டமிட வேண்டும்'' என்றார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

அருணா ஜெகதீசன் ஆணையம்ARUNA JAGADEESAN COMMISSION40 PEOPLE KILLED IN VIJAY STAMPEDEவிஜய் கூட்ட நெரிசலில் 40 பேர் பலிARUNA JAGADEESAN INSPECTION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.