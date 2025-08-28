ETV Bharat / state

நல்லக்கண்ணுக்கு மீண்டும் செயற்கை சுவாசம்! அமைச்சர் மா.சுப்பரமணியன் தகவல்! - NALLAKANNU HEALTH UPDATE

பொதுமக்களும், அரசியல் இயக்கங்களை சேர்ந்த முன்னோடிகளுக்கும் நல்லகண்ணுவின் உடல்நிலை குறித்து தெரிந்து கொள்ள மருத்துவமனையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

மருத்துவர்களுடன் அமைச்சர் மா.சுப்பரமணியன்
மருத்துவர்களுடன் அமைச்சர் மா.சுப்பரமணியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 28, 2025 at 7:09 PM IST

சென்னை: மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் கம்யூனிஸ்ட் மூத்த தலைவர் நல்லகண்ணுவிற்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் மா.சுப்பரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவர் நல்லகண்ணுவை நேரில் சந்தித்து, அவருக்கு வழங்கப்படும் சிகிச்சை குறித்து மருத்துவர்களிடம் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கேட்டறிந்தார்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் "கம்யூனிச சித்தாந்தத்தின் மூத்த தலைவரான நல்லகண்ணு, கடந்த 22-ம் தேதி வீட்டில் தவறி விழுந்ததில் தலையிலும், கைவிரலிலும் சிறிய அளவில் காயம் ஏற்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து உடனடியாக அவர்களின் குடும்பத்தினர் தனியார் மருத்துவமனையில் அவரை அனுமதித்துள்ளனர். தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாகம் உடனடியாக அவருக்கு சி.டி.ஸ்கேன் எடுத்துள்ளது. அந்த பரிசோதனையில் தலையில் உள்காயம் ஏதும் இல்லை என்பதை மருத்துவர்கள் உறுதிபடுத்தியுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், கடந்த 24 ஆம் தேதி மாலை அவர் உணவருந்தும் போது திடீர் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக அவர் சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். மருத்துவமனையின் முதல்வர் தலைமையிலான அனைத்து சிறப்பு மருத்துவர்களும் மிகுந்த கவனத்தோடு அவரது உடல்நிலையை தொடர்ச்சியாக கண்காணித்து வந்தனர். மருத்துவ குழுவின் பரிந்துரைப்படி அவருக்கு செயற்கை சுவாசம் அளிக்கப்பட்டது.

மேலும், உணவுப்பொருட்கள் சுவாசக்குழாயில் இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்பட்டு, Bronchoscopy மூலமாக உணவுத்துகள்கள் அகற்றப்பட்டன. நோயின் தீவிர தன்மையை அறிந்து அவருக்கு Antibiotics மற்றும் பிற மருந்துகள் செலுத்தப்பட்டன. 48 மணி நேரத்தில் உடல் நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்பட்டதால் 26 ஆம் தேதி செயற்கை சுவாசம் நிறுத்தப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து உறவினர்களை அடையாளம் கண்டு கொள்ளும் அளவுக்கு அவரின் உடல் நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்பட்டது.

இதனிடையே, நேற்றிரவு வாயில் Secretion தேங்கியதால் மீண்டும் அவருக்கு சுவாச பிரச்சனை ஏற்பட்டது. எனவே, உடனடியாக அவருக்கு செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கப்பட்டு, மருத்துவ குழுவின் அறிவுரைப்படி தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது அவர் தீவிர கண்காணிப்பில் உள்ளார். அவரது உடல்நிலை சீராக உள்ளது.

ராஜிவ் காந்தி அரசு மருத்துவர்களுடன் அப்போலோ மருத்துவமனையின் மருத்துவர்கள், தொற்று நோய் நிபுணர்கள் இன்று ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் நல்லகண்ணுவை பரிசோதிக்க உள்ளனர். இவ்வாறு அனைத்து முயற்சிகளையும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் செய்து வருகின்றது.

பொதுமக்களும், அரசியல் இயக்கங்களை சேர்ந்த முன்னோடிகளுக்கும் அவரது உடல்நிலை குறித்து விவரம் தெரிந்து கொள்ள மருத்துவமனையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களிடம் உடல்நிலை குறித்து விவரங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். தேவையில்லாமல் அவரை நேரில் சந்திப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்" எனவும் கேட்டுக்கொண்டார்.

NALLAKANNUMA SUBRAMANIANHEALTH MINISTERநல்லக்கண்ணுNALLAKANNU HEALTH UPDATE

