கரூர் சம்பவம்... நீதிபதிகள் குறித்து அவதூறு பரப்பிய 3 பேர் கைது!

நீதிபதிகளுக்கு எதிராக அவதூறான கருத்துகளைப் பேசியதால் கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள், வருத்தம் தெரிவித்து வீடியோ வெளியிட்டுள்ளனர்.

கைது (கோப்புப்படம்)
கைது (கோப்புப்படம்) (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 6, 2025 at 2:50 PM IST

2 Min Read
சென்னை: கரூரில் தவெக கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பான வழக்குகளில் உத்தரவு பிறப்பித்த நீதிபதிகள் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் அவதூறு பரப்பிய 3 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தமிழ்நாடு முழுவதும் பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில், செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி நாமக்கல் மாவட்டத்தை தொடர்ந்து, கரூரில் பிரச்சாரம் செய்தார். வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய் பேசிக் கொண்டிருந்த போது, பொதுமக்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் அதிகளவில் கூடியதால் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.

நாட்டையே உலுக்கிய இந்த சம்பவத்தில் சதி இருப்பதாக சந்தேகம் உள்ளது என்று தவெக சார்பில் சிபிஐ விசாரணை கேட்டு நீதிமன்றத்தை நாடினர். கரூர் கூட்ட நெரிசல் தொடர்பான அனைத்து மனுக்களும், கடந்த வெள்ளிக்கிழமை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் விசாரணைக்கு வந்தன.

அப்போது, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் மீது கடுமையான விமர்சனங்களை வைத்து நீதிபதிகள் பல்வேறு உத்தரவுகளை பிறப்பித்தார். மேலும், விசாரணை ஆரம்பக் கட்டத்தில் இருப்பதாகக் கூறிய நீதிபதிகள், சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட மறுத்து விட்டனர். மேலும், நீதிபதி செந்தில் குமார், தவெக தலைவர் விஜய்க்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்யாதது ஏன்? விஜய் பிரச்சார வாகனத்தை பறிமுதல் செய்யாதது ஏன்? என அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியிருந்தார்.

கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள்
கைது செய்யப்பட்ட டேவிட், கண்ணன், சசிக்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது தொடர்பான செய்திகள் வெளியான போது, அதற்கு சிலர் ஆதரவாகவும், சிலர் அவதூறு பரப்பும் விதமான கருத்துக்களை பதிவிட்டனர். இந்த நிலையில், சமூக வலைத்தளங்களில் நீதிபதிகளுக்கு எதிராக அவதூறான கருத்துக்களைப் பதிவிட்ட புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை சேர்ந்த கண்ணன், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தை சார்ந்த டேவிட் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் பணியாற்றும் சென்னையை சேர்ந்த சசிக்குமார் ஆகிய மூன்று பேரையும் சென்னை மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.

இதையும் படிங்க: அண்ணாமலை பெயரை சொல்லி பணம் கேட்டு மிரட்டல் - கோவை பாஜக நிர்வாகிகள் 3 பேர் கைது!

மேலும், கைது செய்யப்பட்ட கண்ணன் மன்னிப்பு கேட்டு வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். அதில், “நான் ஓட்டுநராகப் பணி புரிந்து வருகிறேன். சமூக வலைத்தளங்களில் செய்திகளை பார்ப்பது வழக்கம். அந்த வகையில், கடந்த 27 ஆம் தேதி விஜய் பிரச்சார கூட்டத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்தது குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் பார்த்தேன். தான் ஒரு தீவிர விஜய் ரசிகர் என்பதால், நீதிபதிகள் தெரிவித்த கருத்து குறித்து அவதூறாக கமெண்ட் செய்திருந்தேன். அதனால், தற்போது போலீசார் தன்னை கைது செய்துள்ளனர். இது போன்ற அவதூறு பரப்பும் கருத்துக்களை யாரும் சொல்ல வேண்டாம். அவதூறான கருத்துக்களைப் பேசியதற்கு, நீதிபதிகளிடம் மன்னிப்புக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்,” எனத் தெரித்துள்ளார்.

அதே போல, கிருஷ்ணகிரியை சேர்ந்த டேவிட் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், நீதிபதிகள் குறித்து அவதூறான கருத்துகளைப் பேசியதால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அதற்காக வருத்தம் தெரிவிப்பதாகவும் கூறியுள்ளார்.

