ETV Bharat / state

விஜய்க்கு 3 சதவீதத்திற்கு மேல் ஓட்டு விழாது - அர்ஜுன் சம்பத் சவால் - ARJUN SAMPATH ABOUT TVK VIJAY

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் தோல்வியடைந்த பின் கமல் ஹாசனைப் போல தானாக திமுகவுடன் இணைந்துவிடுவார் என்று இந்து மக்கள் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் கணித்துள்ளார்.

இந்து மக்கள் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத்
இந்து மக்கள் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 22, 2025 at 2:37 PM IST

2 Min Read

தஞ்சாவூர்: வருகிற 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக விஜய்க்கு 3 சதவீத வாக்குகள் மட்டுமே கிடைக்கும் என்றும், இதை தான் சவாலாக கூறுவதாகவும் இந்து மக்கள் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார்.

நாடு முழுவதும் வருகிற ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி புதன்கிழமை விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாடப்பட உள்ளது. அதனை முன்னிட்டும் இன்று அமாவாசை என்பதாலும் இந்து மக்கள் கட்சி சார்பில் தமிழகத்தின் தலைமை விநாயகர் சிலையாக விவசாய விநாயகர் சிலையை கும்பகோணம் மடத்துத்தெருவில் அமைத்துள்ளனர். 4 கரங்களில் நெற்கதிர், ஏர் கலப்பை ஏந்தியவாறு, 8 அடி உயரத்தில் கருமை நிறத்தில் விநாயகர் சிலை காட்சியளிக்கிறது. சிலைக்கு கணபதி ஹோமம், கோ பூஜை, அஷ்வ பூஜை மற்றும் கஜ பூஜை செய்து, விநாயகருக்கு கண் திறந்து வைக்கப்பட்டு கோபுர ஆரத்தியும், பஞ்சார்த்தியும் செய்யப்பட்டது.

பிரம்மாண்ட விநாயகர் சிலைகள்

இந்த நிகழ்ச்சியானது இந்து மக்கள் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத் தலைமையில் நடைபெற்றது. அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "தமிழகம் முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு சிந்தூர் வெற்றி விநாயகர், விவசாய விநாயகர் உள்ளிட்ட 50,000 சிலைகள் பிரதிஷ்டை செய்யப்படவுள்ளன. இந்தியாவில் தற்போது ஆன்மீக ஆட்சி, பிரதமர் மோடியின் ஆட்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. விரைவில் நடைபெற இருக்கும் 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக ஆட்சி அமைக்கும். அப்போது தமிழ்நாட்டிலும் ஆன்மீக ஆட்சி அமையும்” என்றார்.

அர்ஜுன் சம்பத் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: EXCLUSIVE: 'சத்தம் போட்டதால் சாவு' கடித்தக் கடியை உயிர் போகும்வரை எடுக்கல.. பிட்புல் நாயால் நேர்ந்த துயரம்!

விஜய் மாநாடு

தொடர்ந்து அவரிடம் விஜய் மாநாடு குறித்து கேட்டதற்கு, "மதுரையில் நடைபெற்ற தவெக மாநாடு ஒரு சினிமா போல, பிரமாண்டமான பொருட்செலவில் நடந்துள்ளது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் சினிமாவைபோல் வசனங்களை மேடையில் பேசியுள்ளார். இந்த வசனங்களையெல்லாம் கிறிஸ்துவ மிஷனரிகள் மற்றும் திமுகவை சேர்ந்தவர்கள் எழுதிக் கொடுத்திருக்க வேண்டும்," என்று அர்ஜுன் சம்பத் கிண்டலாக பதிலளித்தார்.

விஜய் முன்வைத்த விமர்சனங்கள் குறித்து பேசிய அவர், "பாஜக மற்றும் பிரதமர் மீதான வன்மத்தை மாநாட்டு மேடையில் அவர் வெளிப்படுத்தி உள்ளார். உலக அளவில் இந்தியாவை 3வது பெரிய நாடாக உருவெடுக்க வைத்தவர் பிரதமர் மோடி. இந்தியாவை ராணுவ பலம் மிக்க நாடாக மாற்றியவர். ஆகையால், பிரதமரை விமர்சிக்க விஜய்க்கு தகுதியில்லை,” என்றார்.

விவசாய விநாயகர் சிலை
விவசாய விநாயகர் சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், "விஜய்க்கு மாநாடு எப்படி நடத்த வேண்டும் என தெரியவில்லை எனவும், அவர் முருகன் மாநாட்டை பார்த்து கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்," எனவும் கூறினார்.

3 சதவீத வாக்குகள் தான்

அத்துடன், "2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவிற்கும் தவெகவிற்கும் இடையே போட்டி இல்லை. பாஜக கூட்டணிக்கும், திமுக கூட்டணிக்கும் தான் போட்டி. வருகிற தேர்தலில் தவெக விஜய்க்கு 3 சதவீத வாக்குகள் மட்டுமே கிடைக்கும். இதையடுத்து விஜய், கமல் ஹாசனைப் போல தானாக திமுகவுடன் இணைந்துவிடுவார். இதை நான் சவாலாகவே கூறுகிறேன்” என்று அர்ஜுன் சம்பத் கூறினார்.

தஞ்சாவூர்: வருகிற 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக விஜய்க்கு 3 சதவீத வாக்குகள் மட்டுமே கிடைக்கும் என்றும், இதை தான் சவாலாக கூறுவதாகவும் இந்து மக்கள் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார்.

நாடு முழுவதும் வருகிற ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி புதன்கிழமை விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாடப்பட உள்ளது. அதனை முன்னிட்டும் இன்று அமாவாசை என்பதாலும் இந்து மக்கள் கட்சி சார்பில் தமிழகத்தின் தலைமை விநாயகர் சிலையாக விவசாய விநாயகர் சிலையை கும்பகோணம் மடத்துத்தெருவில் அமைத்துள்ளனர். 4 கரங்களில் நெற்கதிர், ஏர் கலப்பை ஏந்தியவாறு, 8 அடி உயரத்தில் கருமை நிறத்தில் விநாயகர் சிலை காட்சியளிக்கிறது. சிலைக்கு கணபதி ஹோமம், கோ பூஜை, அஷ்வ பூஜை மற்றும் கஜ பூஜை செய்து, விநாயகருக்கு கண் திறந்து வைக்கப்பட்டு கோபுர ஆரத்தியும், பஞ்சார்த்தியும் செய்யப்பட்டது.

பிரம்மாண்ட விநாயகர் சிலைகள்

இந்த நிகழ்ச்சியானது இந்து மக்கள் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத் தலைமையில் நடைபெற்றது. அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "தமிழகம் முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு சிந்தூர் வெற்றி விநாயகர், விவசாய விநாயகர் உள்ளிட்ட 50,000 சிலைகள் பிரதிஷ்டை செய்யப்படவுள்ளன. இந்தியாவில் தற்போது ஆன்மீக ஆட்சி, பிரதமர் மோடியின் ஆட்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. விரைவில் நடைபெற இருக்கும் 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக ஆட்சி அமைக்கும். அப்போது தமிழ்நாட்டிலும் ஆன்மீக ஆட்சி அமையும்” என்றார்.

அர்ஜுன் சம்பத் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: EXCLUSIVE: 'சத்தம் போட்டதால் சாவு' கடித்தக் கடியை உயிர் போகும்வரை எடுக்கல.. பிட்புல் நாயால் நேர்ந்த துயரம்!

விஜய் மாநாடு

தொடர்ந்து அவரிடம் விஜய் மாநாடு குறித்து கேட்டதற்கு, "மதுரையில் நடைபெற்ற தவெக மாநாடு ஒரு சினிமா போல, பிரமாண்டமான பொருட்செலவில் நடந்துள்ளது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் சினிமாவைபோல் வசனங்களை மேடையில் பேசியுள்ளார். இந்த வசனங்களையெல்லாம் கிறிஸ்துவ மிஷனரிகள் மற்றும் திமுகவை சேர்ந்தவர்கள் எழுதிக் கொடுத்திருக்க வேண்டும்," என்று அர்ஜுன் சம்பத் கிண்டலாக பதிலளித்தார்.

விஜய் முன்வைத்த விமர்சனங்கள் குறித்து பேசிய அவர், "பாஜக மற்றும் பிரதமர் மீதான வன்மத்தை மாநாட்டு மேடையில் அவர் வெளிப்படுத்தி உள்ளார். உலக அளவில் இந்தியாவை 3வது பெரிய நாடாக உருவெடுக்க வைத்தவர் பிரதமர் மோடி. இந்தியாவை ராணுவ பலம் மிக்க நாடாக மாற்றியவர். ஆகையால், பிரதமரை விமர்சிக்க விஜய்க்கு தகுதியில்லை,” என்றார்.

விவசாய விநாயகர் சிலை
விவசாய விநாயகர் சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், "விஜய்க்கு மாநாடு எப்படி நடத்த வேண்டும் என தெரியவில்லை எனவும், அவர் முருகன் மாநாட்டை பார்த்து கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்," எனவும் கூறினார்.

3 சதவீத வாக்குகள் தான்

அத்துடன், "2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவிற்கும் தவெகவிற்கும் இடையே போட்டி இல்லை. பாஜக கூட்டணிக்கும், திமுக கூட்டணிக்கும் தான் போட்டி. வருகிற தேர்தலில் தவெக விஜய்க்கு 3 சதவீத வாக்குகள் மட்டுமே கிடைக்கும். இதையடுத்து விஜய், கமல் ஹாசனைப் போல தானாக திமுகவுடன் இணைந்துவிடுவார். இதை நான் சவாலாகவே கூறுகிறேன்” என்று அர்ஜுன் சம்பத் கூறினார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TVK VIJAYஅர்ஜூன் சம்பத்TAMILNADU ELECTION 2026ARJUN SAMPATH ABOUT ELECTIONARJUN SAMPATH ABOUT TVK VIJAY

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? உங்களுக்காக காத்திருக்கும் பரிசு நீரிழிவு நோய் - வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.