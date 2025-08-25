அரியலூர்: தவெக 2-வது மாநில மாநாட்டில் பங்கேற்ற அரியலூர் இளைஞர் சாலை விபத்தில் சிக்கி 2 நாட்களாக சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், தற்போது சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 2-வது மாநில மாநாடு மதுரை பாரப்பத்தி கிராமத்தில், ஆகஸ்ட் 21-ம் தேதி நடைபெற்றது. இதில், அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற நிலையில், தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் மாநாட்டிற்கு வருகை புரிந்தனர்.
இதில், கூட்ட நெரிசல் மற்றும் வெயில் காரணமாக மாநாடு தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே ஏராளமானோர் மயங்கி விழுந்த நிலையில், அவர்கள் மாநாட்டுத் திடலின் வெளியே அமைக்கப்பட்டிருந்த மருத்துவ உதவி முகாமில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
அந்த வகையில், இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அருகே தெற்கு புதுக்குடி கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஜெயசூர்யா (22) என்பவர் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் வருகை சென்றார். இவர் புதுக்குடி கிராமத்தின் தவெக ஒன்றிய துணை அமைப்பாளராக செயல்பட்டு வந்தார். மாநாட்டில் பங்கேற்ற அவர் மாநாடு முடிந்ததும் தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் மீண்டும் சொந்த ஊருக்கு திரும்பினார்.
அப்போது, அவர் திருச்சி - சிதம்பரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கல்லகம் அருகே வந்து கொண்டிருந்த போது, எதிர்பாராத விதமாக சாலையில் எதிரே வந்த லாரி மீது மோதி விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த விபத்தில் ஜெயசூர்யாவுக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதில், அங்கிருந்தவர்கள் உடனடியாக இவரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக அரியலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அங்கு அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, மேல் சிகிச்ச்சைக்காக தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. கடந்த 2 நாட்களாக சிகிச்சை பெற்று வந்த ஜெயசூர்யா தற்போது சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார். இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஆனால், ஜெயசூர்யா குடும்பத்தின் ஒரே மகன் என்பதால் மகனை பறிகொடுத்த சோகத்தில் குடும்பத்தினர் உள்ளனர்.
முன்னதாக, மாநாடு நடைபெற்ற நாள் அன்றே நீலகிரி மற்றும் சென்னையைச் சேர்ந்த 2 இளைஞர்கள் உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.