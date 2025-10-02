கேள்விக்குறியான பூலாங்குறிச்சி கல்வெட்டின் பாதுகாப்பு! நடவடிக்கை எடுக்குமா தமிழக அரசு?
கி.பி.5ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த பூலாங்குறிச்சி கல்வெட்டுகளை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தொல்லியல் ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
Published : October 2, 2025 at 9:04 PM IST
சிவகங்கை: தொல்லியல் துறையால் பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்ட பூலாங்குறிச்சி கல்வெட்டு போதுமான பாதுகாப்பின்றி உள்ளதாக தொல்லியல் ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
பூலாங்குறிச்சியில் ஒரு நாள்
சிவகங்கை தொல்நடை குழுவினரின் 8-வது தொல்நடைப் பயணத்தில், பிரான்மலை மற்றும் பூலாங்குறிச்சிக்கு களப்பயணம் மேற்கொண்டனர். தொல்லியல் எச்சங்களை கண்டுபிடித்து வெளிப்படுத்துவதுடன், சிவகங்கை மற்றும் பிற மாவட்டங்களில் உள்ள தொல்லியல் தலங்களுக்கு தொல்நடைப் பயணமாக பொதுமக்களையும், குழந்தைகளையும் அழைத்துச் சென்று பார்வையிடச்செய்து, அதன் சிறப்புகளையும் எடுத்துக் கூறி வருகின்றனர். அவ்வகையில் எட்டாவது தொல்நடைப் பயணமாக சிவகங்கை மாவட்டம் பிரான்மலை மற்றும் பூலாங்குறிச்சிக்கு சென்றனர்.
சிவகங்கையில் தொடங்கிய இப்பயணத்தை ஓய்வு பெற்ற கூட்டுறவுத் துறை சார் பதிவாளர் சுரேஷ் தொடங்கி வைத்தார். இப்பயணத்திற்கான தொல்லியல் கையேட்டை செயலர் இரா.நரசிம்மன் வெளியிட, ஆய்வாளர் காளீஸ்வரன் எழுத்தாளர் மகாபிரபு ஆகியோர் பெற்றுக் கொண்டனர்.
தொடர்ந்து, சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்படும் பாரி ஆண்ட பறம்பு மலை இன்று பிரான் மலையாக பெயர் மாற்றம் கண்டுள்ளது. சுமார் 2500 அடி உயரமுள்ள இம்மலையில் ஏறி, அங்குள்ள சுனைகள், பீரங்கி மேடு, மலையாண்டி கோயில், சேக் ஒலியுலா தர்கா போன்ற இடங்களைப் பார்வையிட்டனர்.
திருக்கொடுங்குன்றம்
பாடல் பெற்ற பாண்டிய நாட்டு திருத்தலங்கள் பதினான்கில் ஒன்றாகவும், ஞானசம்பந்தரால் பாடல் பெற்றதுமான குன்றக்குடி ஆதீனக் கோயில்களில் ஒன்றாகவும் மலைக்கீழ், நடுமலை, மேல்மலை என 3 பகுதியாக அமைந்துள்ள சிவன் கோயிலில் வடுக பைரவர், முருகன் உள்ளிட்ட தெய்வங்களை வணங்கி மகிழ்ந்தனர்.
வியக்க வைத்த கல்வெட்டுகள்
இக்கோயிலில் உள்ள நிவந்தம், நிலதானம் போன்ற செய்திகளை உள்ளடக்கிய 13ஆம் நூற்றாண்டு பாண்டியர் காலக் கல்வெட்டுகளை பார்வையிட்டனர். பாண்டிய நாட்டில் உள்ள குடைவரைக் கோவில்களில் அமைந்துள்ள மங்கையொரு பாகர் தேனம்மை குடைவரையைக் கண்டு வியந்தனர்.
பூலாங்குறிச்சி கல்வெட்டுகள்
தமிழக வரலாற்றில் ‘இருண்ட காலம்’ என்று அழைக்கப்பட்ட வந்த கி.பி 3 முதல் 6ஆம் நூற்றாண்டு வரையிலான காலம் உண்மையில் இருண்ட காலம் இல்லை. அதுவும் மற்ற காலங்களைப் போல அரசர் ஆட்சியில் இயல்பான காலமே என பூலாங்குறிச்சி பச்செரிச்சல் மலை உலகிற்கு வெளிப்படுத்தியது. மேலும், கி.பி 5 நூற்றாண்டு கல்வெட்டு, வட்டெழுத்துக்களின் வளர்ச்சி நிலை மற்றும் கல்வெட்டுகளில் அரிதாக புள்ளிகளை உடைய மெய்யெழுத்துகளைக் கொண்ட கல்வெட்டுகளை பார்வையிட்டனர்.
|இதையும் படிங்க: "கவர்மென்ட் ஸ்கூல் தான் பெஸ்ட்" தனது குழந்தையை அரசுப் பள்ளியில் சேர்த்து அசத்திய வணிகவரித் துறை அதிகாரி!
போதிய பாதுகாப்பு இல்லை
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சிவகங்கை தொல்நடைக் குழுவின் நிறுவனர் புலவர் காளிராசா, “இக்கல்வெட்டுகளை தமிழக தொல்லியல் துறை பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னமாக அறிவித்திருந்தாலும், இன்னும் போதுமான பாதுகாப்பு இல்லாமல் உள்ளது. கல்வெட்டு வெட்டப்பட்டுள்ள பாறைச் சரிவை ஒட்டிய பகுதியில் விவசாயப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இதனால், வயலில் இறங்கியே இக்கல்வெட்டைப் பார்வையிட முடிகிறது. இல்லை என்றால் கல்வெட்டுகள் எழுதப்பட்டுள்ள மலைச்சரிவு பாறைப் பகுதியில் நின்றே இக்கல்வெட்டைக் காண முடிகிறது. ஆகையால், இக்கல்வெட்டின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்” என தொல்லியல் துறைக்கு வேண்டுகோள் வைத்துள்ளார்.