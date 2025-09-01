விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கண்டெடுக்கப்படும் வரலாற்றுச் சிற்பங்கள் பாதுகாப்பின்றி உள்ளன. இவற்றை பாதுகாக்க அரசு அருங்காட்சியகம் அமைப்பதே ஒரே தீர்வு என தொல்லியல் ஆய்வாளர் கோ.செங்குட்டுவன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
சென்னையிலிருந்து திருச்சி போன்ற மத்தியப் பகுதி மாவட்டங்களுக்கும், மதுரை, திருநெல்வேலி போன்ற தென் மாவட்டங்களுக்கும் செல்லும் மக்களை சாலை மற்றும் ரயில் வழித்தடத்தில் இணைக்கும் பகுதியாக திகழ்வது விழுப்புரம்.
வரலாற்று ரீதியாக பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்ட இந்த மாவட்டத்தில், சோழர் காலத்து திருவாமாத்தூர் அபிராமேசுவரர் திருக்கோயில், ராஜேந்திர சோழனால் கட்டப்பட்ட எசாலம் ராமநாதசுவாமி திருக்கோயில், சிங்கவரம் ரங்கநாதர் சுவாமி கோயில் போன்ற கோயில்கள் அமைந்துள்ளன. இதைத்தவிர திருவக்கரை தேசிய கல்மரப் பூங்கா, செஞ்சிக்கோட்டை ஆகியவையும் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளன.
இத்தகைய வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த பகுதிகளில் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் மற்றும் கல்வெட்டு அறிஞர்கள் அவ்வப்போது ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு கல்வெட்டுகள், சிற்பங்களை கண்டறிந்து அதன் சிறப்புகளை எடுத்துரைப்பர். ஆனால் இவ்வாறு கண்டெடுக்கப்படும் சிற்பங்கள் பாதுகாப்பின்றி இருப்பது வேதனையை அளிப்பதாக வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
நூற்றுக்கணக்கான சிற்பங்கள்
இதுகுறித்து தொல்லியல் ஆய்வாளரும், எழுத்தாளருமான கோ.செங்குட்டுவன் கூறுகையில், "விழுப்புரத்தில் மட்டும் கடந்த 30 ஆண்டுகளில் நூற்றுக்கணக்கான உதிரிச் சிற்பங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மட்டும் ஜேஷ்டா என்று அழைக்கப்படும் மூத்ததேவி, துர்க்கை, சப்தமாதர், விஷ்ணு, முருகன், சூரியன் உள்ளிட்ட சின்னங்களும், இப்பகுதியை ஆட்சி செய்த காடவராயர், சேதிராயர், மலைய மன்னர் போன்றோரின் சிற்பங்களும் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த சிற்பங்கள் கி.பி.7ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 15 -16 ஆம் நூற்றாண்டு வரையிலான காலகட்டங்களைச் சேர்ந்தவை. தனித்துவமான யானை மீது அமர்ந்த முருகன் சிற்பங்களும், சோமாஸ்கந்தர் போன்ற பல்லவர் கால சிற்பங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இதுகுறித்த தகவல்கள் மாவட்ட ஆட்சியர், தொல்லியல் துறை மற்றும் அருங்காட்சியகங்கள் துறை அலுவலர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அவ்வபோது அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருகின்றன," என்றார்.
சிற்பங்கள் மாயம்
மேலும், "ஆனாங்கூர் முருகன் சிற்பத்தை தமிழக அரசின் தொல்லியல் அலுவலர்கள் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்திலும், விழுப்புரம் வழுதரெட்டி முருகன் சிற்பத்தை தமிழ்நாடு அரசின் அருங்காட்சியகங்கள் துறை அலுவலர் கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பாக வந்து ஆய்வு செய்து சென்றனர். அதன் பிறகு அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை. சொணகடேசுவரர் கோயில் வளாகத்தில் இருந்த சிற்பங்கள் மாயமாகிவிட்டன.
இதுகுறித்து கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு உளுந்தூர்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகாரளிக்கப்பட்டது. அதன்பேரில், வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு மூன்று ஆண்டுகளாகின்றன. மாயமான சிற்பங்களை மீட்பதற்கான நடவடிக்கை இதுவரை எதுவும் இல்லை," என்று ஆதங்கத்துடன் தெரிவித்தார்.
அருங்காட்சியகம்
அத்துடன், "அந்தந்தப் பகுதிகளில் காணப்படும் உதிரிச் சிற்பங்களை உள்ளூர் மக்கள் வழிபாட்டுக்கு கொண்டுவர உள்ளாட்சி அமைப்புகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இல்லையென்றால், வருவாய்த் துறையினர் மூலமாக அவற்றை சேகரித்து அரசு கருவூலங்கள் அல்லது வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களில் பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும். இதற்கு விழுப்புரத்தில் அரசு அருங்காட்சியகத்தை விரைவில் கொண்டு வருவதே தீர்வாகும்.
இதற்காக, கோலியனூர் அருகிலுள்ள பனங்குப்பம் பகுதியில் ஒன்றரை ஏக்கர் நிலம் கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டில் தேர்வு செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, அருங்காட்சியகப் பணிகள் குறித்து பொதுப் பணித்துறை, அருங்காட்சியகத் துறை உள்ளிட்ட துறைகளைச் சேர்ந்த அலுவலர்கள் ஆலோசனை நடத்தினர். பின்னர் அருங்காட்சியகம் அமைப்பதற்கான திட்ட மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு, தமிழக அரசின் நிதித்துறைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இதற்கான அரசாணை விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சிற்பங்களை பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு நமது சிறப்பை எடுத்துரைப்பது நம் கடமையாகும். எனவே, இதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசும், மாவட்ட நிர்வாகமும் விரைவுப்படுத்த வேண்டும்" என்று செங்குட்டுவன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.