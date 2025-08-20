தூத்துக்குடி: கீழடியில் கிடைத்தது போன்ற வெண்கல வாளின் ஒரு துண்டு தூத்துக்குடியிலும் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. பட்டினமருதூர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அகழ்வாராய்ச்சியை நடத்தி வரலாற்றை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என வரலாறு மற்றும் தொல்லியல் ஆர்வலர் ராஜேஷ் செல்வரதி கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரியத்தையும், கலாச்சாரத்தையும் கீழடி, ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாராய்ச்சிகள், உலகளவில் கொண்டு சேர்த்துள்ளன. குறிப்பாக, தமிழரின் தொன்மை சுமார் 2,600 ஆண்டுகள் பழமையானது என கீழடியில் கிடைத்த பொருட்கள் மூலம் தொல்லியல் துறை மூத்த அதிகாரி அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா உறுதி செய்துள்ளார்.
இந்நிலையில், தூத்துக்குடி மாவட்டம் தருவைகுளம் அருகே உள்ள சமத்துவபுரம் பகுதியில், வெண்கல காலத்தை சேர்ந்த வாளின் ஒரு துண்டு கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. பழங்காலத்தை குறிக்கும் இந்த பொருள், வெண்கல காலத்திற்கு முந்தையது எனவும் இதன் தொன்மை காலம், தோராயமாக கி.மு. 3300 முதல் கி.மு.1300 வரை இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
அரசர்கள் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் கருவி மற்றும் ஆயுதங்களை உருவாக்குவதற்கு வெண்கலம் முதன்மை உலோகமாக இருந்து வந்துள்ளது. குறிப்பாக, உலோகவியல், கத்திகள் மற்றும் போர் கோடரிகள் போன்ற பல்வேறு வெண்கலப் பொருட்களுக்கு பெயர் பெற்றதாகும். தற்போது, தூத்துக்குடியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட இந்த துண்டு, கத்தியின் ஒரு பகுதியையோ அல்லது சிறிய வாளின் ஒரு பகுதியையோ குறிப்பதாக தொல்லியல் ஆர்வலர்கள் கூறுகின்றனர்.
இந்த வெண்கல கத்திகள், வாள்கள் சடங்கு அல்லது கௌரவ நோக்கங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும், உண்மையில் போர் அல்லது வேட்டைக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ஆயுதங்களாக இருந்து வந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. தற்போது கண்டெடுக்கப்பட்ட வெண்கல பொருள், ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக மண்ணில் புதையுண்டு, இயற்கை சீற்றங்களுக்கு ஆளானதால் சேதமடைந்து காணப்படுகிறது.
இதேபோல, சங்க காலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு கத்தி (கி.மு 6 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கி.மு 3 ஆம் நூற்றாண்டு வரை) கீழடி தொல்பொருள் தளத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பழங்காலத்தில் தமிழ் மூதாதையர்கள், இத்தகைய ஆயுதங்களைப் பயன்படுத்தியதற்கான ஆதாரங்களும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால், கீழடி போலவே நமது வைப்பர் கலாச்சாரத்தையும், முறையான உலோகவியல் காலக்கணிப்பு சோதனை நடத்தினால், சங்க இலக்கிய காலத்திற்கு அல்லது அதற்கு முந்தைய காலத்திற்கு எடுத்து செல்லக்கூடும் என்று கூறுகிறார் வரலாறு மற்றும் தொல்லியல் ஆர்வலர் ராஜேஷ் செல்வரதி.
பூமிக்கு அடியில் பழங்கால பொருட்கள்
இது குறித்து ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திடம் பேசிய தொல்லியல் ஆர்வலர் ராஜேஷ் செல்வரதி, “தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள தருவைகுளம், பட்டினமருதூர், சிப்பிக்குளம், வெள்ளப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில், பழங்கால உலோக பொருள்கள் கிடைத்து வருகிறது. அந்த வகையில், இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர், உப்பளங்கள் அதிகமாக உள்ள பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்ட போது வெண்கல காலத்தை சேர்ந்த வாளின் ஒரு துண்டை கண்டெடுத்தோம்.
கடற்கரை ஓரத்தில் உள்ள சிப்பிக்குளம் முதல் வெள்ளப்பட்டி வரை பூமிக்கு அடியில் பழங்கால பொக்கிஷங்கள் நிறைய கிடக்கின்றன. இங்கு முறையாக ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டால், இன்னும் பல உண்மைகள் வெளி வரும். அதுமட்டுமின்றி, இந்தப் பகுதிகள் வர்த்தக நகரமாக இருந்ததற்கான ஆதாரங்களும் கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது” என தெரிவித்தார்.
மேலும், 2025 தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் பட்டினமருதூர் உள்ளிட்ட 8 இடங்களில் அகழ்வாராய்ச்சி பணிகளை மேற்கொள்ள, முதல் கட்டமாக ரூ.7 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. ஆகவே, பட்டினமருதூரில் உடனடியாக தமிழக அரசு அகழ்வாராய்ச்சி பணியை துரிதமாக செயல்படுத்த வேண்டும்” என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.